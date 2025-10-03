MotoGP Indonesia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Mandalika
Hasil latihan Jumat dari MotoGP Indonesia 2025 di Sirkuit Mandalika, putaran ke-18 dari 22.
Luca Marini memimpin latihan pembuka MotoGP Indonesia 2025 di Mandalika yang panas dan licin.
Pembalap HRC tersebut melesat ke posisi teratas dengan ban Medium depan dan belakang baru, Pedro Acosta juga menggunakan ban Medium depan baru - dipadukan ban belakang lama - untuk berada di posisi kedua.
Marco Bezzecchi dari Aprilia memimpin sebagian besar sesi dan - seperti Alex Rins dan juara dunia yang baru dinobatkan Marc Marquez - tetap menggunakan ban depan Hard dan ban belakang Medium yang sama.
Pemenang Motegi, Francesco Bagnaia, hanya berada di urutan ke-17 tercepat, tetapi juga tetap menggunakan ban lama.
MotoGP Indonesia 2025 - Mandalika - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1'30.809s
|19/20
|316k
|2
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.136s
|19/20
|320k
|3
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+0.237s
|22/22
|315k
|4
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.426s
|22/23
|313k
|5
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+0.462s
|9/21
|319k
|6
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.499s
|21/21
|315k
|7
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.533s
|22/23
|313k
|8
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.607s
|20/20
|316k
|9
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.643s
|21/21
|317k
|10
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+0.678s
|19/21
|316k
|11
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|+0.718s
|13/17
|309k
|12
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|+0.809s
|15/21
|317k
|13
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.811s
|9/20
|316k
|14
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.897s
|19/20
|316k
|15
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.931s
|18/18
|317k
|16
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+1.001s
|12/12
|312k
|17
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+1.091s
|20/20
|319k
|18
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.304s
|14/19
|318k
|19
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.416s
|20/21
|314k
|20
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|+1.442s
|9/20
|313k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Mandalika:
Lap tercepat: Jorge Martin, Ducati, 1m 29.088s (2024)
Lap balapan tercepat: Enea Bastianini, Ducati, 1m 30.539s (2024)
Marc Marquez hanya perlu memenangkan dua dari lima Grand Prix tersisa untuk menyamai rekor 13 kemenangannya dalam satu musim (2014).
Dan setelah kemenangan di Austria, kini tersisa Mandalika dan Portimao sebagai sirkuit yang belum pernah ditaklukkan #93.
Namun, target Marc Marquez di Mandalika tahun ini adalah finis di Grand Prix, di mana dia belum pernah melakukannya dalam tiga kunjungan tersebut.
Satu-satunya hasil Marquez di Indonesia sejauh ini adalah posisi ketiga dalam balapan Sprint tahun lalu, sebagai pembalap Gresini.
Sementara itu, perebutan posisi kedua semakin ketat saat Francesco Bagnaia mendapat momentum dalam pertarungan posisi runner-up setelah akhir pekan sempurna di Motegi, kini ia tertinggal 66 poin di belakang Alex Marquez.
Marco Bezzecchi dari Aprilia kehilangan posisi di Jepang, setelah disalip oleh rekan setimnya Jorge Martin di Sprint, dan kini terpaut 32 poin lebih jauh dari Bagnaia.
Martin, peraih pole position dan Grand Prix tahun lalu, absen akhir pekan ini setelah menjalani operasi patah tulang selangka kanan yang dialaminya dalam kecelakaan akhir pekan lalu.
Rookie Ai Ogura juga absen akhir pekan ini setelah sebelumnya mundur dari Grand Prix Jepang minggu lalu karena rasa sakit yang berkelanjutan akibat cedera pergelangan tangan di Misano.