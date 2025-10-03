MotoGP Indonesia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Mandalika

Luca Marini memimpin latihan pembuka MotoGP Indonesia 2025 di Mandalika yang panas dan licin.

Pembalap HRC tersebut melesat ke posisi teratas dengan ban Medium depan dan belakang baru, Pedro Acosta juga menggunakan ban Medium depan baru - dipadukan ban belakang lama - untuk berada di posisi kedua.

Marco Bezzecchi dari Aprilia memimpin sebagian besar sesi dan - seperti Alex Rins dan juara dunia yang baru dinobatkan Marc Marquez - tetap menggunakan ban depan Hard dan ban belakang Medium yang sama.

Pemenang Motegi, Francesco Bagnaia, hanya berada di urutan ke-17 tercepat, tetapi juga tetap menggunakan ban lama.

MotoGP Indonesia 2025 - Mandalika - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top Speed 1 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'30.809s 19/20 316k 2 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.136s 19/20 320k 3 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.237s 22/22 315k 4 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.426s 22/23 313k 5 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) +0.462s 9/21 319k 6 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.499s 21/21 315k 7 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.533s 22/23 313k 8 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.607s 20/20 316k 9 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.643s 21/21 317k 10 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.678s 19/21 316k 11 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +0.718s 13/17 309k 12 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +0.809s 15/21 317k 13 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.811s 9/20 316k 14 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.897s 19/20 316k 15 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.931s 18/18 317k 16 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +1.001s 12/12 312k 17 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +1.091s 20/20 319k 18 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.304s 14/19 318k 19 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.416s 20/21 314k 20 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* +1.442s 9/20 313k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Mandalika:

Lap tercepat: Jorge Martin, Ducati, 1m 29.088s (2024)

Lap balapan tercepat: Enea Bastianini, Ducati, 1m 30.539s (2024)

Marc Marquez hanya perlu memenangkan dua dari lima Grand Prix tersisa untuk menyamai rekor 13 kemenangannya dalam satu musim (2014).

Dan setelah kemenangan di Austria, kini tersisa Mandalika dan Portimao sebagai sirkuit yang belum pernah ditaklukkan #93.

Namun, target Marc Marquez di Mandalika tahun ini adalah finis di Grand Prix, di mana dia belum pernah melakukannya dalam tiga kunjungan tersebut.

Satu-satunya hasil Marquez di Indonesia sejauh ini adalah posisi ketiga dalam balapan Sprint tahun lalu, sebagai pembalap Gresini.

Sementara itu, perebutan posisi kedua semakin ketat saat Francesco Bagnaia mendapat momentum dalam pertarungan posisi runner-up setelah akhir pekan sempurna di Motegi, kini ia tertinggal 66 poin di belakang Alex Marquez.

Marco Bezzecchi dari Aprilia kehilangan posisi di Jepang, setelah disalip oleh rekan setimnya Jorge Martin di Sprint, dan kini terpaut 32 poin lebih jauh dari Bagnaia.

Martin, peraih pole position dan Grand Prix tahun lalu, absen akhir pekan ini setelah menjalani operasi patah tulang selangka kanan yang dialaminya dalam kecelakaan akhir pekan lalu.

Rookie Ai Ogura juga absen akhir pekan ini setelah sebelumnya mundur dari Grand Prix Jepang minggu lalu karena rasa sakit yang berkelanjutan akibat cedera pergelangan tangan di Misano.