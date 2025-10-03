Luca Marini: Setiap Balapan "Kesempatan Bagus" untuk Naik Podium

Luca Marini memang tidak finis di Grand Prix Jepang karena masalah kopling, tapi rekan setimnya di Honda HRC, Joan Mir, finis ketiga di belakang duo pabrikan Ducati Francesco Bagnaia dan Marc Marquez

Pembalap Italia itu belum pernah naik podium di MotoGP sejak finis ketiga di Grand Prix Qatar 2023, tetapi peningkatan performa terbaru dari Honda telah memungkinkan dirinya dan Mir untuk meningkatkan hasil mereka.

“Jika kami tiba di situasi yang baik dengan kecepatan dan posisi grid yang baik – mengapa tidak?” jawab Marini ketika ditanya Crash.net apakah ia yakin podium Honda mungkin baginya.

“Seperti yang ditunjukkan Joan [Mir], dan juga seperti yang saya tunjukkan di balapan-balapan sebelumnya, motornya sedikit membaik dan kami sekarang bisa berkendara dengan lebih baik.

“Dalam situasi tertentu, saya pikir sekarang mungkin untuk bersaing memperebutkan podium.”

Ia menambahkan: “Setiap waktu [akhir pekan] adalah pilihan yang baik, setiap waktu adalah kesempatan yang baik.”

Namun, Indonesia masih menjadi ketidakpastian bagi Marini karena karakternya yang sangat berbeda dengan Motegi.

"Ini sedikit tanda tanya," kata pebalap Honda HRC Castrol tersebut. "Trek ini mengubah banyak hal dibandingkan dengan Motegi, terutama casing ban belakang, suhu, dan tata letak trek – semuanya berbeda, jadi kami perlu melihatnya.

"Setelah FP1, kami akan lebih memahami potensi kami. Semoga kami bisa menikmati akhir pekan ini dan mencoba meraih hasil bagus lainnya seperti balapan-balapan sebelumnya."

Seperti biasa di MotoGP, kualifikasi akan menjadi penting untuk meraih hasil yang kuat di Indonesia, terlepas dari kecepatan balapan pembalap atau tingkat performa motor.

“Setiap motor mampu bersaing dengan kualifikasi yang baik,” kata Marini. “Bahkan Quartararo membuat balapan yang fantastis, mulai dari posisi terdepan, meskipun potensi paketnya tidak sebesar itu.

“Saya pikir sekarang, dengan motor yang kami miliki, terutama untuk balapan Sprint tetapi juga untuk balapan jarak jauh, jika Anda memulai di baris pertama, balapannya sangat mudah dibandingkan dengan memulai dari belakang dan memulihkan diri, bahkan jika Anda memiliki kecepatan yang baik, karena sangat sulit untuk menyalip.

“Sekarang, setiap motor sangat kompetitif dan putaran kualifikasi sangat penting; kami berusaha melakukannya dengan baik setiap saat dan Joan melakukannya dengan sangat baik di Jepang.”

Marini menambahkan bahwa tekanan kualifikasi memaksa para pembalap untuk mengubah pendekatan mereka terhadap balapan akhir pekan.

“Sekarang kami berusaha sekuat tenaga di sesi latihan untuk tetap berada di 10 besar karena ini bisa mengubah akhir pekan Anda,” ujarnya.

“Untuk saat ini, beginilah adanya. Jika Anda tidak memiliki kecepatan yang baik tetapi start di depan, Anda bisa meraih hasil yang sangat baik; jika Anda memiliki kecepatan terbaik di grid tetapi start di posisi ke-12, saya rasa balapan akan sulit.”