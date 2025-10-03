Morbidelli Anggap MotoGP Indonesia seperti Balapan Kandang

Franco Morbidelli mengakui adanya "tekanan ekstra" di MotoGP Indonesia.

Franco Morbidelli, 2025 MotoGP Indonesian Grand Prix, press conference. Credit: Gold and Goose.
Franco Morbidelli, 2025 MotoGP Indonesian Grand Prix, press conference. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Franco Morbidelli bergabung dengan VR46 musim ini, jadi ini kali pertama Morbi balapan di Indonesia sebagai bagian dari tim yang disponsori oleh perusahaan migas milik negara, Pertamina, sejak awal tahun 2024.

Selain balapan di Mugello dan Misano di Italia, Mandalika juga terasa seperti "GP kandang", ujar pembalap Brasil-Italia tersebut.

"Rasanya seperti GP kandang di Mandalika kali ini," ujar Morbidelli dalam konferensi pers pra-acara di Mandalika. "Kami sudah ke Jakarta. Kami tiba kemarin dari sana.

"Kami berbicara dengan banyak orang dari Pertamina dan banyak pertemuan serta PR dengan publik Indonesia, dan Anda bisa merasakan semangat yang besar untuk tim kami dan antusiasme yang tinggi terhadap hasilnya.

"Jadi, kami memiliki tekanan ekstra di akhir pekan ini. Saya dan Diggia [Fabio Di Giannantonio] akan berusaha sebaik mungkin, kami akan berusaha membawa Ducati kuning – yang akan sedikit berbeda pada hari Minggu – semaksimal mungkin."

Podium jadi target

Morbidelli menjalani musim 2025 yang konsisten, di mana ia telah berada di posisi enam besar sebanyak 16 kali, baik di Sprint Race ataupun Grand Prix.

Namun, pembalap Italia itu hanya meraih lima podium dari 17 putaran sejauh ini, sebuah angka yang ingin ia tingkatkan di sisa balapan.

“Ini musim yang solid di mana kami finis di lima besar, enam besar hampir sepanjang waktu,” ujar pembalap VR46 Racing Team itu.

“Di saat yang sama, kami tidak finis di tiga besar hampir sepanjang waktu – itulah tujuan akhir kami, melihat kecepatan dan konsistensi yang dapat kami miliki ketika kami bekerja dengan cara kami sendiri.

“Ini luar biasa, setidaknya ini merupakan musim awal yang hebat bersama tim karena bagaimanapun juga ini adalah musim pertama bersama, tetapi kami berusaha untuk lebih baik lagi.”

Tahun lalu, Morbidelli bertarung untuk podium Mandalika, meski akhirnya kalah melawan Francesco Bagnaia dan harus puas berada di posisi keempat. Hasil itu memberinya harapan untuk kunjungan Mandalika tahun ini.

"Kita tahu setiap tahun punya cerita yang berbeda," ujarnya. "Tapi yang pasti tahun lalu Mandalika adalah salah satu GP terbaik bagi saya, saya punya kecepatan yang luar biasa.

"Saya membuat kesalahan saat kualifikasi, saya terjatuh dan start di posisi kesembilan, tapi bagaimanapun kami mampu bersaing memperebutkan podium di balapan utama, dan itu sangat mengesankan.

"Sayangnya, Pecco [Francesco Bagnaia] berhasil mengalahkan saya di tahap akhir balapan.

"Mari kita lihat apa yang bisa kami lakukan tahun ini. Jelas kami datang dengan ritme yang bagus, kami cepat, kami konsisten di posisi lima besar.

"Kami ingin meningkatkan performa, tentu saja. Mari kita lihat apa yang bisa kami lakukan."

Franco Morbidelli Anggap MotoGP Indonesia seperti Balapan Kandang
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Horner Lakukan Pembicaraan Awal dengan Haas untuk Comeback F1
15m ago
Christian Horner
MotoGP News
VR46 Mengonfirmasi Bagnaia Mencoba GP24 Milik Tim pada Tes Misano
53m ago
Franco Morbidelli, Francesco Bagnaia
MotoGP Results
MotoGP Indonesia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Mandalika
3h ago
Luca Marini
F1 News
Verstappen "Tanpa Beban" dalam Perebutan Gelar F1 2025
3h ago
Max Verstappen
MotoGP News
Morbidelli Anggap MotoGP Indonesia seperti Balapan Kandang
3h ago
Franco Morbidelli, 2025 MotoGP Indonesian Grand Prix, press conference. Credit: Gold and Goose.

More News

MotoGP News
Bagnaia Mengonfirmasi Mesinnya Aman setelah Berasap di Motegi
4h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Japanese MotoGP
MotoGP News
Luca Marini: Setiap Balapan "Kesempatan Bagus" untuk Naik Podium
5h ago
Luca Marini speaks to the media at 2025 MotoGP Indonesian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Pindah ke WorldSBK, Oliveira Tidak Menutup Pintu Kembali ke MotoGP
21h ago
Miguel Oliveira
MotoGP News
Dorna Mengklarifikasi Rencana Masa Depan untuk Moto2 dan Moto3
21h ago
2025 Moto2 Japanese Grand Prix
MotoGP News
Acosta Masih Belum Memahami Sebab Penurunan Ban di GP Jepang
21h ago
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2025 Japanese MotoGP