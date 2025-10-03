Bagnaia Mengonfirmasi Mesinnya Aman setelah Berasap di Motegi

Francesco Bagnaia menjelaskan bahwa masalah asap "mengerikan" pada motornya di MotoGP Jepang disebabkan oleh filter yang rusak, tetapi mesinnya "aman" untuk tetap digunakan.

Juara dunia dua kali itu tengah memimpin di Motegi Minggu lalu saat motor GP25-nya mulai mengepulkan asap dari belakang.

Masalah ini berlanjut hingga finis, dengan Pecco Bagnaia menghindari masalah fatal dalam perjalanannya meraih kemenangan pertamanya sejak Grand Prix Amerika pada bulan Maret.

Menjelang Grand Prix Indonesia akhir pekan ini, ia mengungkap bahwa masalah tersebut disebabkan oleh filter mesin yang rusak, tetapi hal itu tidak membuatnya kehilangan mesin tersebut dari jatahnya untuk musim ini.

"Saya pikir mereka menjelaskannya dengan baik kepada saya, tetapi saya kurang memahaminya," katanya pada hari Kamis. "Intinya, mesinnya aman.

"Filternya kecil dan tidak berfungsi dengan baik, jadi mulai sedikit berasap.

"Untungnya tidak berbahaya. Ketika saya menonton balapannya kembali, sejujurnya, rasanya cukup menakutkan.

"Tapi untungnya saya menyelesaikan balapan dan tidak kena penalti. Untungnya mesinnya aman."

Bagaimana terobosan Motegi mengubah Bagnaia?

Bagnaia datang ke Grand Prix Indonesia dengan momentum dari akhir pekan terbaiknya musim ini, berkat perubahan pada motornya di tes Misano memungkinkannya meraih pole, kemenangan Sprint Race, dan Grand Prix.

Ia dan Ducati masih bungkam soal perubahan apa yang terjadi pada motor, tetapi diyakini bahwa peralihan ke fork, swingarm, dan perangkat ride height GP24 telah membantunya kembali percaya diri di bagian depan GP25.

Ditanya seberapa berbeda perasaannya menjelang Mandalika, Bagnaia menjawab: “Yang paling berubah adalah pendekatan terhadap akhir pekan ini dan kepercayaan diri saat tiba di sana, karena saya tahu paket motor saya sekarang dapat memberi saya lebih banyak potensi, performa yang lebih baik.

“Jadi, saya akan mencoba untuk memulai dengan baik lagi. Dan ini membuat pekerjaan kami lebih mudah, karena kami tidak perlu mencari hal lain lagi.

“Jadi, kami memutuskan untuk memulai dengan motor yang sama seperti di Motegi dan melihat apa yang harus dilakukan selama akhir pekan balapan.

“Tapi kita lihat saja nanti setelah hari Jumat, dan bukan beberapa hari sebelumnya untuk mencoba mencari tahu masalah yang berbeda.”

Saat ini, Bagnaia tertinggal 66 poin dari Alex Marquez di klasemen pembalap. Dengan lima putaran tersisa, diprediksi pertarungan untuk posisi runner-up akan berjalan sengit.

"Saya akan berusaha meraih hasil terbaik agar bisa finis sejauh mungkin di depan," tambahnya. "Posisi kedua adalah target maksimal saya musim ini.

Jadi, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Alex telah melakukan pekerjaan yang fantastis musim ini.

Mungkin di GP terakhir dia sedikit lebih kesulitan, tapi saya rasa persaingannya akan ketat dan 66 poin itu banyak, tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin."