Bagnaia Mengonfirmasi Mesinnya Aman setelah Berasap di Motegi

Francesco Bagnaia ungkap penyebab asap keluar dari mesin motornya di MotoGP Jepang.

Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Japanese MotoGP
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Japanese MotoGP
© Gold and Goose

Francesco Bagnaia menjelaskan bahwa masalah asap "mengerikan" pada motornya di MotoGP Jepang disebabkan oleh filter yang rusak, tetapi mesinnya "aman" untuk tetap digunakan.

Juara dunia dua kali itu tengah memimpin di Motegi Minggu lalu saat motor GP25-nya mulai mengepulkan asap dari belakang.

Masalah ini berlanjut hingga finis, dengan Pecco Bagnaia menghindari masalah fatal dalam perjalanannya meraih kemenangan pertamanya sejak Grand Prix Amerika pada bulan Maret.

Menjelang Grand Prix Indonesia akhir pekan ini, ia mengungkap bahwa masalah tersebut disebabkan oleh filter mesin yang rusak, tetapi hal itu tidak membuatnya kehilangan mesin tersebut dari jatahnya untuk musim ini.

"Saya pikir mereka menjelaskannya dengan baik kepada saya, tetapi saya kurang memahaminya," katanya pada hari Kamis. "Intinya, mesinnya aman.

"Filternya kecil dan tidak berfungsi dengan baik, jadi mulai sedikit berasap.

"Untungnya tidak berbahaya. Ketika saya menonton balapannya kembali, sejujurnya, rasanya cukup menakutkan.

"Tapi untungnya saya menyelesaikan balapan dan tidak kena penalti. Untungnya mesinnya aman."

Bagaimana terobosan Motegi mengubah Bagnaia?

Bagnaia datang ke Grand Prix Indonesia dengan momentum dari akhir pekan terbaiknya musim ini, berkat perubahan pada motornya di tes Misano memungkinkannya meraih pole, kemenangan Sprint Race, dan Grand Prix.

Ia dan Ducati masih bungkam soal perubahan apa yang terjadi pada motor, tetapi diyakini bahwa peralihan ke fork, swingarm, dan perangkat ride height GP24 telah membantunya kembali percaya diri di bagian depan GP25.

Ditanya seberapa berbeda perasaannya menjelang Mandalika, Bagnaia menjawab: “Yang paling berubah adalah pendekatan terhadap akhir pekan ini dan kepercayaan diri saat tiba di sana, karena saya tahu paket motor saya sekarang dapat memberi saya lebih banyak potensi, performa yang lebih baik.

“Jadi, saya akan mencoba untuk memulai dengan baik lagi. Dan ini membuat pekerjaan kami lebih mudah, karena kami tidak perlu mencari hal lain lagi.

“Jadi, kami memutuskan untuk memulai dengan motor yang sama seperti di Motegi dan melihat apa yang harus dilakukan selama akhir pekan balapan.

“Tapi kita lihat saja nanti setelah hari Jumat, dan bukan beberapa hari sebelumnya untuk mencoba mencari tahu masalah yang berbeda.”

Saat ini, Bagnaia tertinggal 66 poin dari Alex Marquez di klasemen pembalap. Dengan lima putaran tersisa, diprediksi pertarungan untuk posisi runner-up akan berjalan sengit.

"Saya akan berusaha meraih hasil terbaik agar bisa finis sejauh mungkin di depan," tambahnya. "Posisi kedua adalah target maksimal saya musim ini.

Jadi, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Alex telah melakukan pekerjaan yang fantastis musim ini.

Mungkin di GP terakhir dia sedikit lebih kesulitan, tapi saya rasa persaingannya akan ketat dan 66 poin itu banyak, tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin."

Francesco Bagnaia Mengonfirmasi Mesinnya Aman setelah Berasap di Motegi
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP Results
MotoGP Indonesia 2025: Duo Ducati ke Q1 usai Sesi Practice Aneh
5m ago
Marco Bezzecchi, 2025 Indonesian MotoGP
MotoGP News
Aprilia Konfirmasi Jorge Martin Absen di Grand Prix Australia
16m ago
Jorge Martin
Moto3 Results
Moto3 Indonesia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Mandalika
37m ago
Angel Piqueras, Moto3, 2025
F1 News
Horner Lakukan Pembicaraan Awal dengan Haas untuk Comeback F1
1h ago
Christian Horner
MotoGP News
VR46 Mengonfirmasi Bagnaia Mencoba GP24 Milik Tim pada Tes Misano
1h ago
Franco Morbidelli, Francesco Bagnaia

More News

F1 News
Verstappen "Tanpa Beban" dalam Perebutan Gelar F1 2025
4h ago
Max Verstappen
MotoGP News
Morbidelli Anggap MotoGP Indonesia seperti Balapan Kandang
4h ago
Franco Morbidelli, 2025 MotoGP Indonesian Grand Prix, press conference. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Bagnaia Mengonfirmasi Mesinnya Aman setelah Berasap di Motegi
5h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Japanese MotoGP
MotoGP News
Luca Marini: Setiap Balapan "Kesempatan Bagus" untuk Naik Podium
6h ago
Luca Marini speaks to the media at 2025 MotoGP Indonesian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Pindah ke WorldSBK, Oliveira Tidak Menutup Pintu Kembali ke MotoGP
22h ago
Miguel Oliveira