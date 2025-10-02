"Kami Tak Pernah Bertarung untuk Gelar" - Marc Marquez Tanggapi Klaim Rossi

Marc Marquez mengatakan diinya tidak ada dalam daftar rival Valentino Rossi "karena kami tidak pernah bersaing untuk meraih gelar".

Berbicara pada peluncuran livery Mandalika VR46 awal pekan ini, Rossi menyebut Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Max Biaggi, dan Dani Pedrosa sebagai rival terbesarnya.

Dari semuanya, The Doctor memilih Lorenzo sebagai "mungkin" yang terkuat karena pengalaman mereka bersama selama bertahun-tahun sebagai rekan satu tim di Yamaha.

"Itu bukan sekadar rivalitas - itu seperti kisah cinta," kata Rossi.

Pertanyaan muncul kenapa Rossi tidak memasukkan Marquez, yang berhadapan langsung dengan Rossi sejak debut MotoGP-nya pada tahun 2013 hingga pensiunnya The Doctor di akhir tahun 2021.

Tapi, hubungan keduanya menjadi asing sejak kontroversi Sepang tahun 2015, satu-satunya musim di mana Rossi mengalahkan Marquez tapi kehilangan gelar juara atas Lorenzo.

Marquez kini telah menyamai rekor tujuh gelar juara kelas premier milik Rossi setelah mengamankan gelar juara tahun ini di tahun debutnya bersama Ducati Lenovo.

Ditanya tentang tidak adanya #93 dalam daftar rival terbesar Rossi pada hari Kamis di Mandalika, Marquez menjawab: "Karena kami tidak pernah bertarung untuk gelar."

Mengklarifikasi bahwa ia tidak merujuk pada torehan enam gelar saat saat Rossi masih di trek, sementara Rossi tidak memenangkan satupun gelar melawan Marquez, pembalap Spanyol itu menambahkan: "Tidak, tidak, tidak, bukan dengan cara itu....

"Hanya saja ketika saya tiba, lawan terbesar saya, misalnya, suatu tahun adalah Lorenzo. Dan kemudian beralih ke Dovizioso."

Marc Marquez “sudah fokus ke 2026”

Dominasi Marquez musim ini - di mana ia sudah memastikan gelar dengan lima putaran tersisa - membuatnya bisa segera mengalihkan fokusnya ke 2026.

"Ya, akhir pekan ini kami sudah mulai bekerja untuk 2026," ujarnya. "Kami perlu mencoba beberapa hal lagi, mencoba sedikit memodifikasi set-up, mencoba bereksperimen dengan berbagai hal yang tersedia, dan mencoba mulai bekerja untuk 2026."

Dengan 11 kemenangan Grand Prix sejauh ini, Marquez berpeluang untuk memecahkan rekornya sendiri dari tahun 2014 dengan 13 kemenangan, tetapi dia menegaskan tidak akan memberi tekanan tambahan pada dirinya sendiri.

"Dulu saya selalu menang dan masih ada beberapa balapan tersisa, rasanya saya ingin tiba di balapan berikutnya, menyerang, dan memenangkan segalanya," kenangnya.

"Tapi sekarang rasanya seperti saya mengalami begitu banyak tekanan selama musim-musim itu sehingga saya hanya ingin menikmatinya.

"Mari kita lihat, target pertama adalah berusaha untuk tidak melakukan kesalahan bodoh karena ketika Anda mencapai target utama, adrenalin turun dan terkadang Anda kehilangan konsentrasi yang sama."

Namun, ia setuju bahwa 13 kemenangan Grand Prix masih dalam jangkauannya.

“Sekarang saya sudah sebelas? Ya, kita bisa, karena saya memikirkan Phillip Island dan Valencia!” ujarnya.

“Dua sirkuit itu [bagus untuk saya], tapi mari kita lihat saja nanti karena Mandalika, Malaysia, dan Portimao bukanlah yang terbaik di kalender bagi saya, tetapi saya bisa mempertahankannya.

“Tapi seperti yang sudah saya katakan, saya tidak ingin membebani diri sendiri.”

Marc Marquez, Francesco Bagnaia

"Perbedaan Pecco di Misano dan Motegi"

Selain kemenangan gelar Marquez, topik utama dari Motegi adalah kebangkitan rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang meraih kemenangan ganda dengan memimpin setiap putaran Sprint dan Grand Prix dengan GP25 yang telah diperbarui.

Pembalap Italia itu menyebutkan perubahan motor yang dilakukan pada tes Misano, tetapi Marquez mengatakan kualifikasi juga memainkan peran penting, yang membedakan akhir pekan Bagnaia dengan akhir pekan saudaranya, Alex Marquez.

“Jika saya memiliki kesempatan untuk bertarung, saya akan mencoba. Tapi seperti yang kita lihat, cukup sulit untuk bertarung dengan motor-motor seperti ini,” kata Marquez.

“Seperti yang telah kita lihat di Motegi, misalnya, Pecco menang. Tapi apa bedanya Pecco Misano dan Pecco Motegi? Pada akhirnya, performanya sama, motornya kurang lebih mirip. Tapi dia start di depan atau start di tengah grup.

“Atau Alex, misalnya. Perbedaan antara Alex Catalunya dan Alex Motegi. Perbedaannya adalah dia start dari posisi pole atau start di tengah grup.

“Sangat sulit untuk menyalip dengan motor-motor ini. Dan ya, kami akan berusaha untuk melawan, tetapi Anda tidak boleh melakukan lebih dari enam, tujuh kali menyalip dalam satu balapan.”