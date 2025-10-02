Acosta Masih Belum Memahami Sebab Penurunan Ban di GP Jepang

Pedro Acosta dan KTM masih "tidak mengerti" mengapa ia mengalami keausan ban yang begitu parah di MotoGP Jepang, padahal data menunjukkan "saya sudah mengelolanya dengan baik".

Pembalap Spanyol itu datang ke Grand Prix Jepang pekan lalu dengan performa positif menyusul peningkatan hasil sejak jeda musim panas, dan Motegi merupakan trek yang kuat baginya di tahun 2024.

Berada di pertarungan podium Grand Prix, Acosta dengan cepat kehilangan posisi karena mengalami masalah keausan ban, sebelum akhirnya kehilangan poin saat keluar trek di Tikungan 1.

Jelang Grand Prix Indonesia akhir pekan ini di Mandalika, Acosta mengakui bahwa KTM masih belum memahami kenapa ia mengalami degradasi ban sebesar itu karena data menunjukkan ia tidak menghabiskan ban.

Ketika ditanya apa yang berubah pada KTM antara performanya yang begitu kuat di Motegi pada tahun 2024 hingga kesulitan akhir pekan lalu, ia menjawab: “Tidak banyak.

“Pertama-tama, kecepatannya jauh lebih cepat daripada tahun lalu. Anda hanya perlu melihat Pecco mencatatkan balapan tercepat yang pernah ada.

“Pertama-tama, ini. Saya melakukan start yang baik, saya mencoba menyalipnya di Tikungan 1, saya menyalipnya di Tikungan 3, saya mencoba menyalipnya di Tikungan 5, dan tibalah saatnya saya berkata ‘oke, saya tidak bisa menyalip orang ini, saya mencoba untuk tetap di sini’.

“Memang benar kami tidak mengharapkan degradasi ban setinggi itu.

“Kami tidak mengerti mengapa karena dari semua data yang kami periksa, sepertinya saya mampu mengatasinya dengan baik.

“Saya tahu saat Sprint saya kesulitan dengan ban, tetapi saya terus memacu sepanjang balapan. Dan semua yang diminta tim pada hari Minggu, saya lakukan.

"Dan meskipun seperti ini, kami tetap tidak bisa menyelesaikan balapan dengan ban yang ada. Sekarang kami harus mengevaluasi dengan data dan terus melaju karena kami menunjukkan potensi."

KTM bisa "selamatkan akhir pekan"

Non-skor Acosta di Jepang adalah yang kedua berturut-turut, setelah masalah rantai di Grand Prix San Marino memaksanya parkir di Misano.

Namun, ia tetap yakin dengan kemampuan KTM untuk 'menyelamatkan akhir pekan' dan yakin masih ada "potensi" yang ditunjukkan motornya di Jepang.

"Saat ini kami tampil bagus dalam balapan," ujarnya. "Kami menunjukkan potensi yang bagus, bahkan di banyak trek berbeda, dengan banyak masalah berbeda di sekitar, kami kurang lebih menyelamatkan akhir pekan di saat-saat terakhir.

"Sekarang kami harus berusaha untuk tidak mengalami masalah, mencoba menjalani akhir pekan yang konsisten, dan mempertahankan ritme ini karena saat ini kami menunjukkan potensi yang bagus.

"Eropa, memang benar, sangat bagus. Tapi saya sudah dua kali gagal finis karena hal-hal yang tidak berada di tangan kami.

"Ketika saya berbicara 'di tangan kami', yang saya maksud adalah KTM dan tangan saya. Ini cukup sulit diterima karena saya datang dari banyak balapan tanpa membuat kesalahan, tanpa melakukan hal-hal bodoh.

"Lalu saya hampir selalu berada di posisi lima besar setelah jeda musim panas dan cukup sulit untuk melihat bahwa itu bukan di tangan saya.

"Untuk ini, kami harus tetap positif. Saya pikir di Jepang juga kami melihat potensi pada Jumat dan Sabtu pagi di kualifikasi, yang bukan kelebihan saya, kami merasa cukup kuat, juga di sprint race.

"Satu-satunya masalah adalah balapannya. Untuk ini, sekarang kami harus terus melaju, membumi, dan berusaha memberikan yang terbaik."