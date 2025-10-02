Pindah ke WorldSBK, Oliveira Tidak Menutup Pintu Kembali ke MotoGP

Miguel Oliveira mengatakan BMW adalah "pilihan tepat" untuk kepindahannya ke WorldSBK, tetapi menegaskan pintu MotoGP "masih terbuka."

Miguel Oliveira tampil di publik untuk pertama kalinya sejak memastikan kepindahan ke BMW WorldSBK untuk musim 2026 di Mandalika.

Kehilangan kursi Pramac Yamaha-nya ke juara bertahan WorldSBK Toprak Razgatlioglu, Oliveira menghadapi keputusan sulit antara menjadi pembalap tes MotoGP atau meninggalkan kejuaraan sepenuhnya.

Oliveira tidak menyebutkan opsi tes di MotoGP, tetapi Aprilia, tempat ia sebelumnya membalap dengan warna RNF/Trackhouse, diisukan jadi tujuan.

“Saya juga ditawari kesempatan menjadi test rider, dan faktor penentu bagi saya adalah hasrat untuk berkompetisi. Semangat itu masih membara, dan satu-satunya cara saya bisa melakukannya adalah di World Superbike,” ujar Oliveira di Mandalika.

“Jadi, yang saya coba lakukan adalah mencari perangkat kompetitif terbaik untuk melakukannya. Tim dan motor. Dan BMW terasa seperti pilihan yang tepat bagi saya.”

Namun, pemenang balapan lima kali bersama KTM itu menegaskan bahwa pintu kembali ke MotoGP belum tertutup.

“Saya terikat kontrak satu tahun dengan BMW, dan saya tidak mengatakan tujuan utamanya adalah kembali. Tapi yang pasti saya membiarkan pintu terbuka, karena MotoGP telah menjadi hidup saya selama 15 tahun terakhir karier balap saya,” lanjut pembalap asal Portugal itu.

“Jadi, Anda tidak menutup pintu dan menguncinya sepenuhnya. Pasti ada pintu yang terbuka, dan siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan jika semuanya berjalan baik di Superbike.

“Dan juga, pada akhirnya, saya pikir itu bisa menjadi pilihan saya. Jadi kita lihat saja nanti. Saya pikir World Superbike juga memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai sebuah seri. Jadi mengapa tidak mencarinya sekarang dan membiarkan pintu terbuka di MotoGP.”

Oliveira juga membuka kemungkinan untuk melakukan beberapa pengujian MotoGP di samping komitmennya di WorldSBK.

Bintang Portugal itu mengonfirmasi alasan kenapa ia memilih BMW daripada Yamaha untuk WorldSBK.

“Saya mencoba mencari tim terbaik, motor terbaik. Dan BMW adalah pilihan saya,” ujarnya. “Yamaha menawari saya, mereka mencoba mendapatkan saya… Saya bisa bilang saya tidak melihat potensi Yamaha seperti yang saya lihat pada BMW, dalam hal performa motor. Dan begitulah adanya.

“Dan mereka tahu karena saya sudah bicara dengan mereka dan saya memberi tahu mereka alasannya.”

Meskipun demikian, Oliveira mengakui bahwa menilai potensi BMW juga jauh dari mudah, dengan juara dua kali Razgatlioglu memimpin klasemen sementara rekan setimnya, Michael van der Mark, hanya di posisi ke-13.

“Saya pikir itu tanda tanya terbesar, bahkan untuk BMW. Sulit untuk menilai dari luar karena kita hanya melihat di TV, tetapi kita tidak benar-benar tahu bagaimana rasanya di atas motor, seperti apa datanya.

“Jadi, ini seperti sedikit meraba-raba. Motor ini kompetitif karena memenangkan balapan. Jadi, kita tidak bisa melakukan itu di motor yang tidak kompetitif. Jadi, saya rasa itulah alasan saya.”

Oliveira memulai lima ronde terakhirnya sebagai pembalap Yamaha MotoGP dengan tekad mengalahkan finis terbaik kesembilan.

Sementara itu, Jack Miller dipilih untuk mendampingi Razgatlioglu untuk musim 2026.

