Ai Ogura Dipastikan Absen di Grand Prix Indonesia

Ai Ogura, yang mundur dari Grand Prix Jepang Minggu lalu, juga telah dipastikan absen dari putaran MotoGP Indonesia akhir pekan ini.

Rookie Trackhouse ini masih mengalami rasa sakit di pergelangan tangan kanannya akibat kecelakaan di Grand Prix San Marino bulan lalu.

Ogura melewatkan tes pasca-balapan tetapi kembali ke Motegi, di mana ia lolos kualifikasi di posisi ke-13, kemudian finis di posisi ke-9 dalam Sprint sebelum mengundurkan diri dari grand prix.

“Meskipun telah dilakukan penilaian dan perawatan di Jepang sejak [Motegi], kondisinya menunjukkan bahwa ia telah diputuskan tidak dapat mengendarai Trackhouse RS-GP25-nya dengan aman di Mandalika,” demikian pernyataan Trackhouse.

"Ia akan menghadiri peluncuran motor Trackhouse RS-GP25 dengan livery Gulf baru – yang dipilih setelah para penggemar diberi kesempatan untuk memilih desain livery favorit mereka untuk balapan di sini, di Indonesia, dan Grand Prix Malaysia – yang berlangsung pada Kamis sore di Mandalika. Setelah itu, ia akan kembali ke Jepang untuk melanjutkan pemulihannya."

Setelah absen di Grand Prix Motegi, ini merupakan pukulan berat bagi Ai dan tim mendoakannya agar cepat pulih dan berharap ia dapat kembali berlaga di Grand Prix Australia, di Phillip Island, 17-19 Oktober.

Dengan ini, Raul Fernandez akan menjadi satu-satunya pebalap Trackhouse yang berkompetisi di Mandalika.

