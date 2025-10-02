Akankah Di Giannantonio Mendapat Paket GP25 seperti Bagnaia di Mandalika?

Setelah dominasi Francesco Bagnaia di akhir pekan Motegi, pertanyaan besar menuju Mandalika apakah Fabio di Giannantonio akan memiliki upgrade serupa di Mandalika.

Pembalap VR46 itu juga kesulitan untuk tampil konsisten dengan motor spek pabrikan tahun ini, dengan hasil balapan yang berfluktuasi drastis antara posisi ke-2 dan ke-16.

Diggia telah membahas berbagai masalah pada bagian depan motor dengan Bagnaia, dan tampil kompetitif di trek ketika sang juara dunia dua kali itu kesulitan, seperti Balaton Park dan Misano (GP).

Tapi setelah hanya finis ke-13 di kedua balapan Motegi, saat Bagnaia mengakhiri paceklik podium 10 balapan dengan memimpin setiap putaran di Sprint Race dan MotoGP dengan motor modifikasinya, Diggia ingin mencoba komponen yang dimiliki Bagnaia sesegera mungkin.

Tapi saat ditanya apakah ia akan memiliki komponen tersebut untuk MotoGP Indonesia akhir pekan ini, pembalap Italia itu tampaknya masih harus menunggu.

“Kita lihat saja nanti. Saya yakin Ducati akan memberi kami paket terbaik,” kata di Giannantonio kepada media termasuk Crash.net di Mandalika pada hari Kamis. “Yang pasti, mereka memahami banyak hal lainnya.

“Jadi mari kita lihat apakah kami bisa mendapatkan komponen seperti ini dan mencoba membuat langkah maju, terutama dalam hal konsistensi hasil di lima putaran terakhir ini.”

Bagnaia kembali menggunakan beberapa komponen lama yang terakhir dicoba pada tes pra-musim - yang diperkirakan termasuk garpu, swingarm, jok belakang, dan mungkin perangkat ride-height - untuk memulihkan feeling depan dan kepercayaan diri saat memasuki tikungan.

Namun, ia enggan berkomentar lebih lanjut, bersikeras bahwa ia 'hanya seorang pembalap' ketika ditanya tentang perubahan motor yang mengubah nasibnya sejak tes Misano.

Di Giannantonio mengonfirmasi bahwa ia tahu apa yang telah dilakukan Ducati terhadap motor Bagnaia, tetapi tidak dapat memberi tahu media.

"Yang pasti, ini demi kepentingan semua orang di tim, Ducati, dan saya sendiri, untuk memiliki motor terbaik agar dapat meraih podium dan menang," tambah di Giannantonio.

"Jadi, kami sedang berupaya untuk memiliki motor terbaik dan jika Pecco menemukan sesuatu yang dapat kami gunakan, kami akan melakukannya."

Di Giannantonio - yang telah meraih dua podium Grand Prix dan tiga podium Sprint Race tahun ini - memulai akhir pekan MotoGP Mandalika di posisi ketujuh dalam kejuaraan dunia, terpaut 14 poin dari rekan setimnya di GP24, Franco Morbidelli di posisi kelima.