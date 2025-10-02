Morbidelli Akui Keputusan Paket 2026 Masih Belum Jelas

Franco Morbidelli mengatakan bahwa spesifikasi Ducati GP25 yang akan dia kendarai tahun depan belum dipastikan, dan dia sadar dengan kesulitan yang dihadapi pembalap lain dengan GP25.

Jelang Grand Prix Jepang akhir pekan lalu, Ducati mengumumkan bahwa mereka akan memiliki GP26 keempat musim depan, yang akan diberikan ke Alex Marquez dari Gresini Ducati.

Bos tim VR46 MotoGP Pablo Nieto kemudian mengungkap bahwa Ducati telah menawarkan motor itu untuk Franco Morbidelli, tetapi keputusan dibuat agar dia menggunakan GP25 sebagai gantinya.

GP25 memang memenangkan 13 dari 17 balapan yang telah digelar musim ini dan mendominasi kejuaraan bersama Marc Marquez.

Namun, Bagnaia kesulitan hampir sepanjang musim dengan motornya sebelum perubahan "tidak konvensional" yang dilakukan untuk Motegi, sementara Fabio Di Giannantonio tampak inkonsisten dengan motor tersebut.

Berbicara di acara peluncuran livery spesial VR46 pada hari Selasa di Jakarta, Morbidelli mengatakan ia belum yakin spesifikasi motor apa yang akan ia gunakan sampai ia mengujinya karena ia khawatir akan mengalami masalah yang sama seperti yang dialami Bagnaia dan Di Giannantonio pada tahun 2025.

"Itu hal yang sulit bagi saya karena semuanya belum pasti," ujarnya menanggapi pertanyaan dari Crash.net. "Kami masih harus memutuskan paket apa yang akan kami kendarai tahun depan.

"Yang pasti, secara teori, GP25. Tapi kita tahu banyak pembalap yang mengalami masalah dengan paket itu, meskipun paket itu yang memenangkan kejuaraan.

"Tapi kita tahu Diggia terkadang dan Pecco sering kesulitan di atasnya. Jadi, saya tidak tahu.

"Pertama-tama saya ingin mencobanya, lalu mendapatkan idenya, berdiskusi dengan tim, dan membuat keputusan.

"Belum ada yang pasti. Pertama-tama, kami perlu mencobanya, berdiskusi dengan tim terlebih dahulu, baru kemudian Ducati."

VR46 telah mengklarifikasi bahwa Morbidelli ingin memiliki paket satelit terbaik, termasuk menggunakan beberapa komponen 2025 pada GP25 jika dia memilihnya, alih-alih bertahan di GP24 secara penuh.

Dengan pengembangan mesin dibekukan untuk semua pabrikan kecuali Honda dan Yamaha untuk tahun 2026, GP26 Ducati tidak akan mengalami perubahan besar dari GP25 saat ini.