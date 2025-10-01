Valentino Rossi Pilih Rival MotoGP Terberatnya, Abaikan Satu Nama

Legenda MotoGP, Valentino Rossi, memilih siapa yang ia anggap sebagai rival terbesar dalam kariernya dalam sebuah ajang di Indonesia, tetapi tidak memasukkan Marc Marquez dalam daftarnya.

Grand Prix Jepang akhir pekan lalu menjadi saksi Marc Marquez menyamai rekor tujuh gelar juara dunia MotoGP dan sembilan gelar juara secara keseluruhan milik Valentino Rossi.

Setelah gelar juara Marquez di tahun 2025, banyak perbandingan yang muncul antara karier pembalap Spanyol itu dengan Rossi, yang memiliki hubungan panas dan penuh tensi sejak 2015.

Sepanjang karier Rossi, ia terlibat dalam banyak pertarungan di trek dengan Marquez, meskipun hubungan mereka mencapai titik rendah di akhir 2015 ketika Rossi menuduh Marquez berkonspirasi untuk menyabotase harapannya meraih gelar juara.

Sepanjang karier balapnya, Rossi menghadapi sejumlah rival berat, tetapi Marquez tidak berada di dalam daftar yang dia sebutkan dalam sebuah acara di Jakarta, Selasa (30/9).

“Saya memiliki banyak rival hebat dalam karier saya, dan saya pikir itu antara [Casey] Stoner dan [Jorge] Lorenzo, dan [Max] Biaggi dan [Dani] Pedrosa,” ujarnya. “Sulit untuk menentukan siapa yang lebih besar.

“Mungkin Lorenzo, karena kami berada di tim yang sama dan sudah lama menjadi rekan satu tim. Jadi, itu bukan sekadar rivalitas—itu seperti kisah cinta.”

Dari semua mantan rivalnya, hubungan Rossi dan Stoner telah membaik secara signifikan belakangan ini, di mana pembalap Australia itu berulang kali mengunjungi VR46 Ranch dalam setahun terakhir.

Selama akhir pekan di Misano, Stoner juga terlihat memberikan nasihat kepada para pembalap Akademi Rossi, khususnya Francesco Bagnaia.

Setelah memenangkan gelar akhir pekan lalu, Marquez mengatakan kepada media Spanyol bahwa merupakan suatu kehormatan untuk bergabung dengan Rossi dan Giacomo Agostini sebagai satu-satunya pembalap yang pernah memenangkan tujuh gelar dunia.

Awal tahun ini, ketika diminta menyebutkan grid impiannya, Marquez juga memilih Rossi sebagai salah satu pembalap yang ingin ia hadapi.

Rossi pensiun dari MotoGP pada akhir tahun 2021 untuk mengejar karier di dunia balap mobil, dan pembalap Italia itu kini berkompetisi di kelas LMGT3 FIA World Endurance Championship dengan BMW yang dikendarai WRT.

Ia berada di posisi keempat pada putaran Fuji 6 Hours WEC baru-baru ini.