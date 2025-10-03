"Saya Kesakitan" - Vinales Pertimbangkan Mundur dari GP Indonesia

Maverick Vinales kemungkinan mundur dari MotoGP Indonesia setelah mengalami "rasa sakit" saat latihan.

Maverick Vinales, 2025 MotoGP Indonesian Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
MotoGP Indonesia Maverick Vinales kemungkinan akan digelar setelah Jumat, meski belum ada keputusan yang dibuat.

Vinales masih terus memulihkan diri dari cedera dislokasi dan fraktur bahu kiri yang dialaminya di MotoGP Jerman pada bulan Juli.

Ia kembali membalap untuk pertama kalinya di Grand Prix Austria, tetapi mundur setelah Jumat, lalu kembali lagi di San Marino dan menyelesaikan akhir pekan penuh, seperti yang ia lakukan di Motegi.

Namun, balapan di Jepang hanya berjarak satu minggu dengan Grand Prix Indonesia akhir pekan ini, dan Vinales mengaku mengalami kesulitan fisik setelah sesi latihan bebas pertama di Lombok.

“Hari itu sangat berat,” kata Maverick Vinales setelah sesi latihan bebas di Indonesia. “Banyak yang harus dianalisis.

“Kami akan berbicara dengan tim [untuk memahami] apa yang terbaik untuk dilakukan, apakah berhenti dan kembali ketika saya sudah benar-benar fit atau tetap seperti ini.”

"Tapi saya pikir untuk terus seperti ini sangat sulit bagi saya karena saya merasa sakit dan saya kehilangan banyak umpan balik dari motor.

"Jadi, kami harus sangat cerdas dan melihat cara terbaik untuk pulih dengan cepat."

Mengenai keputusan mundur atau melanjutkan di Mandalika, ia menambahkan: "Saya tidak yakin karena saya ingin tetap di atas motor, tetapi kami perlu berbicara dengan staf medis dan semua orang untuk melihat apa yang terbaik."

Pada hari Kamis, Vinales mengatakan bahwa kekuatan bahunya membaik tetapi ia masih terbatas oleh mobilitas. Ia memiliki pendapat berbeda setelah latihan hari Jumat.

"Saya tidak mengalami peningkatan dalam hal kekuatan," katanya. "[Saya kehilangan] banyak kekuatan.

"Intinya, di trek ini, yang sangat menantang dalam hal perubahan arah, saya sangat lambat, dan kemudian saya tertinggal dari tikungan lima ke sembilan, saya kehilangan satu detik [dibandingkan dengan] rekan setim saya."

RC16 sendiri terasa lebih baik bagi Vinales dibandingkan di Jepang, di mana ia kesulitan dengan getaran belakang.

"Jauh lebih baik di sini," kata pebalap Tech3 KTM itu tentang getaran tersebut. "Jauh lebih baik. Ceritanya berbeda.

"Cengkeramannya jauh lebih tinggi, motornya bekerja lebih baik. Sepertinya di Motegi kami sangat kesulitan dengan cengkeraman rendah."

Vinales melanjutkan, mengatakan bahwa di tempat-tempat yang tidak ia rasa terbatas secara fisik, ia mampu melaju cepat.

"[Motornya] bekerja dengan baik," katanya. "Di tikungan, saya merasa normal, saya cukup cepat. Jadi, bagi saya, ini masalah kembali ke kondisi fisik saya, sisanya baik-baik saja."

Alex Whitworth
Journalist

Alex joined the Crash.net team in August of 2024 having covered consumer and racing motorcycle news at Visordown for two years.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

