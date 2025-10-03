Morbidelli Klaim VR46 "Memberi Segalanya" untuk Membantu Bagnaia

Franco Morbidelli mengomentari VR46 membantu Pecco Bagnaia di tes MotoGP Misano.

Franco Morbidelli, VR46 Ducati, 2025 Indonesian MotoGP
Franco Morbidelli, VR46 Ducati, 2025 Indonesian MotoGP
© Gold and Goose

Franco Morbidelli mengatakan VR46 "memberikan segalanya" kepada Ducati untuk membantu Francesco Bagnaia dalam tes MotoGP Misano bulan lalu, meskipun itu "bukan masalah besar".

Setelah kesulitan hampir sepanjang musim, Bagnaia akhirnya menemukan terobosan akhir pekan lalu di Grand Prix Jepang, dengan meraih Pole-Sprint Race-Grand Prix pertamanya musim ini.

Apa yang menyebabkan terobosan ini menjadi bahan spekulasi adalah motor yang dipakai pada tes Misano, dengan VR46 akhirnya mengonfirmasi hari Jumat di Mandalika bahwa Bagnaia menguji salah satu GP24 milik Morbidelli di Misano.

Masih belum jelas apakah Bagnaia menguji motor GP24 lengkap atau yang sudah dilengkapi mesin GP25, karena menurut peraturan ia tidak akan bisa membalap dengan motor yang lebih tua.

Ditanya tentang tes Misano pada hari Jumat setelah finis di posisi ke-12 dalam latihan di Mandalika, Morbidelli mengungkapkan beberapa detail lebih lanjut dan menduga Bagnaia mungkin awalnya menggunakan mesin yang lebih tua.

“Tidak apa-apa, kami diminta untuk melakukan itu oleh Ducati dan kami memberikan segalanya: sumber daya dan dukungan kami kepada pabrikan dengan cara terbaik yang kami bisa,” ujarnya. “Itu bukan masalah besar. Kami punya mesin uji, jadi itu juga bukan masalah besar.

“Jadi, mungkin Pecco perlu konfirmasi atas umpan balik yang telah diberikan kepadanya, bahwa mesin 24 inci telah memberinya perasaan yang lebih baik secara umum.

“Jadi, itulah yang perlu mereka lakukan dan itulah yang mereka minta. Dan kami senang membantu.”

Ketika didesak untuk memberikan tanggapan, Morbidelli menolak menjelaskan detail teknisnya saat ini, ia menambahkan: "Anda harus bertanya kepadanya. Jika dia tidak mau membicarakannya, maka saya tidak akan membicarakannya."

"Saya tahu bagaimana performa motornya, tetapi saya tidak punya umpan balik pembanding. Dengan motor saya, saya tidak butuh umpan balik siapa pun. Saya tahu bagaimana performa motor saya."

Uccio Salucci dari VR46 mengatakan pada hari Jumat bahwa Bagnaia menguji motor Morbidelli, tetapi kemudian motor itu kembali ke garasi tim.

Hal itu menunjukkan bahwa Ducati memberi Bagnaia motor GP24 dengan mesin yang ada saat ini untuk Motegi, dengan pembalap Italia itu terlihat akhir pekan lalu menggunakan garpu, lengan ayun, dan perangkat peninggi pengendaraan yang lama.

Ducati tetap bungkam mengenai seluruh masalah ini.

Lewis Duncan
Journalist
Lewis joined the Crash.net team in August of 2024 having been a journalist for five years covering MotoGP for the Motorsport Network.
 
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

