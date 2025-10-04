MotoGP Indonesia 2025: Bezzecchi Kalahkan Aldeguer di Lap Akhir Sprint

Hasil Sprint Race MotoGP Indonesia 2025 di Mandalika putaran ke-18 dari 22.

Start, 2025 Indonesian MotoGP Sprint
Start, 2025 Indonesian MotoGP Sprint

Marco Bezzecchi memburu rookie Fermin Aldeguer untuk meraih kemenangan mendebarkan di lap terakhir pada Sprint Race MotoGP Indonesia 2025 yang penuh insiden di Mandalika.

Bezzecchi kesulitan di awal balapan, membuatnya kehilangan posisi dari Aldeguer - pebalap Ducati terdepan sepanjang akhir pekan - dan Pedro Acosta dari KTM, dan Raul Fernandez, bahkan sempat tercecer ke P8 pada satu titik di awal balapan.

Ketika Acosta terjatuh tepat sebelum pertengahan balapan, Aldeguer unggul 1,7 detik atas Fernandez – tetapi Bezzecchi dengan cepat mengejar.

Bezzecchi menyalip rekan satu timnya di RS-GP dengan 6 lap tersisa, dengan Aldeguer kini unggul 2,3 detik. Pebalap Italia itu memangkas jarak dengan Aldeguer, lalu menyalipnya untuk memenangkan balapan di Tikungan 10 pada lap terakhir.

Podium pun kembali seperti semula, dengan Aldeguer dan Fernandez di kedua sisi Bezzecchi. Ini adalah tiga besar MotoGP pertama bagi Fernandez dan Trackhouse.

Alex Marquez finis keempat, di depan pebalap Honda Joan Mir dan Luca Marini. Namun, Marini sedang diselidiki karena tekanan ban rendah.

Marc Marquez dihukum long-lap penalty karena bertabrakan dengan Alex Rins atas usaha overtake yang gagal, membuatnya turun dari posisi ke-7 ke posisi ke-12. Sang juara baru kemudian kembali ke posisi semula sebelum penalti.

Sementara itu, rekan setim pabrikan Francesco Bagnaia segera terdepak ke posisi terakhir, tertinggal dua detik per lap dari pebalap terdepan.

Semua pebalap memilih ban lunak untuk depan dan belakang, kecuali Acosta - yang menggunakan ban keras depan yang ia gunakan dengan sangat cepat di latihan terakhir - dan rekan setimnya Brad Binder (sedang).

MotoGP Indonesia 2025 - Mandalika - Hasil Sprint Race

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)13 Laps
2Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+0.157s
3Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+4.062s
4Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+5.832s
5Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+8.759s
6Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+9.621s
7Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)+9.772s
8Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+11.980s
9Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+12.096s
10Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+12.988s
11Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+13.312s
12Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+15.905s
13Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+16.226s
14Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)+29.393s
 Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)DNF
 Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)DNF
 Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)DNF
 Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)DNF
 Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*DNF

* Rookie

Jorge Martin, pole-sitter dan pemenang Grand Prix tahun lalu, absen akhir pekan ini setelah menjalani operasi patah tulang selangka yang dialaminya dalam kecelakaan di Motegi akhir pekan lalu, ketika ia bertabrakan dengan rekan setimnya, Bezzecchi.

Rookie Ai Ogura, yang mengundurkan diri dari Grand Prix Jepang di kandangnya Minggu lalu karena rasa sakit yang berkelanjutan akibat cedera pergelangan tangan di Misano, juga masih absen, yang berarti Raul Fernandez adalah satu-satunya pembalap Trackhouse dengan livery khusus Gulf.

Maverick Vinales dari Tech3 KTM kemudian mengurangi jumlah pembalap menjadi 19 pembalap ketika ia mundur setelah kualifikasi, karena masalah yang masih berlanjut pada bahunya yang sedang dalam masa pemulihan.

