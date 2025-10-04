Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Mandalika

Pembaruan klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race hari Sabtu di Sirkuit Mandalika.

Marco Bezzecchi memangkas jarak poin ke Francesco Bagnaia dan posisi ketiga klasemen kejuaraan dunia menjadi 20 poin berkat kemenangan mendebarkan di lap terakhir atas Fermin Aldeguer dalam Sprint MotoGP Indonesia.

Aldeguer naik ke posisi kedelapan, sementara itu Raul Fernandez kini berada di posisi ke-12 setelah finis terbaiknya bersama tim Trackhouse di MotoGP.

Alex Marquez kini unggul 72 poin dari Bagnaia untuk posisi kedua klasemen.

Bagnaia menghabiskan sebagian besar balapan di posisi terakhir dan gagal mencetak poin, sementara rekan setimnya sekaligus juara baru Marc Marquez menyelamatkan posisi ketujuh setelah penalti long lap...

Klasemen MotoGP 2025 - Sprint Race Mandalika

Pos PembalapNATTimPoinSelisih
1=Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)544 
2=Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)346(-198)
3=Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)274(-270)
4=Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)254(-290)
5=Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)198(-346)
6=Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)195(-349)
7=Fabio di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)183(-361)
8^1Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*156(-388)
9˅1Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)149(-395)
10=Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)124(-420)
11=Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)105(-439)
12^1Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)102(-442)
13˅1Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)101(-443)
14=Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)89(-455)
15=Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)77(-467)
16=Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)72(-472)
17=Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*70(-474)
18=Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)58(-486)
19=Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)45(-499)
20=Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)34(-510)
21=Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)26(-518)
22=Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)16(-528)
23=Takaaki NakagamiJPNIdemitsu Honda LCR (RC213V)10(-534)
24=Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP25)8(-536)
25=Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)8(-536)
26=Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*3(-541)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

