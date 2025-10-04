Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Mandalika
Pembaruan klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race hari Sabtu di Sirkuit Mandalika.
Marco Bezzecchi memangkas jarak poin ke Francesco Bagnaia dan posisi ketiga klasemen kejuaraan dunia menjadi 20 poin berkat kemenangan mendebarkan di lap terakhir atas Fermin Aldeguer dalam Sprint MotoGP Indonesia.
Aldeguer naik ke posisi kedelapan, sementara itu Raul Fernandez kini berada di posisi ke-12 setelah finis terbaiknya bersama tim Trackhouse di MotoGP.
Alex Marquez kini unggul 72 poin dari Bagnaia untuk posisi kedua klasemen.
Bagnaia menghabiskan sebagian besar balapan di posisi terakhir dan gagal mencetak poin, sementara rekan setimnya sekaligus juara baru Marc Marquez menyelamatkan posisi ketujuh setelah penalti long lap...
Klasemen MotoGP 2025 - Sprint Race Mandalika
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Poin
|Selisih
|1
|=
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|544
|2
|=
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|346
|(-198)
|3
|=
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|274
|(-270)
|4
|=
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|254
|(-290)
|5
|=
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|198
|(-346)
|6
|=
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|195
|(-349)
|7
|=
|Fabio di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|183
|(-361)
|8
|^1
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|156
|(-388)
|9
|˅1
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|149
|(-395)
|10
|=
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|124
|(-420)
|11
|=
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|105
|(-439)
|12
|^1
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|102
|(-442)
|13
|˅1
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|101
|(-443)
|14
|=
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|89
|(-455)
|15
|=
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|77
|(-467)
|16
|=
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|72
|(-472)
|17
|=
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|70
|(-474)
|18
|=
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|58
|(-486)
|19
|=
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|45
|(-499)
|20
|=
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|34
|(-510)
|21
|=
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|26
|(-518)
|22
|=
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|16
|(-528)
|23
|=
|Takaaki Nakagami
|JPN
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)
|10
|(-534)
|24
|=
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Factory (RS-GP25)
|8
|(-536)
|25
|=
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)
|8
|(-536)
|26
|=
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|3
|(-541)
^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie