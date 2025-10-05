Alex Marquez Akui Mustahil Hentikan Bezzecchi di GP Indonesia

Setelah kemenangan Sprint yang luar biasa di Mandalika, Marco Bezzecchi tampaknya "mustahil dihentikan" untuk Grand Prix Indonesia, menurut Alex Marquez.

Bezzecchi memenangkan Sprint Race hanya dengan selisih sepersepuluh detik, tetapi ia berhasil melakukannya setelah turun ke posisi kedelapan di lap pembuka dan memperkecil selisih 2,4 detik dari Fermin Aldeguer sebelum memangkas jarak tersebut dalam waktu enam lap, dan mengalahkan rookie Gresini Racing itu pada pertarungan lap terakhir.

Bezzecchi tampil dominan sepanjang akhir pekan, mencetak rekor lap baru di kualifikasi untuk meraih pole position.

Keunggulan atas para pesaingnya begitu besar, sedemikian rupa sampai rekan setim Aldeguer di Gresini, Alex Marquez, merasa tidak ada harapan untuk menghentikan Bezzecchi pada hari Minggu jika ia tidak melakukan kesalahan.

"Di sini mustahil menghentikan Bezzecchi, yang bisa menghentikannya hanyalah dirinya sendiri, jadi buatlah kesalahan atau semacamnya," kata Marquez.

"Ketika Anda membalap dengan penuh percaya diri seperti yang ia lakukan, hal itu bisa saja terjadi, tetapi untuk sisanya ia sangat cepat, ia melesat terutama di sektor dua, dan di sini ketika Anda memiliki sektor dua yang sangat bagus, sisa lintasan Anda bisa sedikit rileks dan lebih sabar.

"Di situlah mereka membuat perbedaan, saya melihatnya sejak kemarin pagi ketika saya mencoba mengikutinya di FP1.

"Saya melihat itu mustahil. Saya bilang 'Saya sangat lambat', tetapi kemudian saya melihat bahwa hanya dia yang sangat cepat, jadi saya bilang 'Oke, saya selevel dengan yang lain, tetapi dia sangat cepat'. Sepertinya mereka punya kecepatan yang berbeda."

Marquez, yang berada di posisi kedua klasemen pembalap dan unggul 92 poin dari Bezzecchi yang berada di posisi keempat, berharap pembalap Aprilia Racing tersebut juga akan tampil kuat di putaran berikutnya di Australia.

“Bezzecchi juga pasti akan sangat cepat di Australia karena motornya sangat cepat dan sepertinya di tikungan cepat – saya sudah melihatnya di Misano – Aprilia memiliki sesuatu yang lebih,” ujarnya. “Itulah yang perlu kami tingkatkan.”

“P4 sudah maksimal hari ini”

Sedangkan untuk Sprint-nya sendiri, Marquez melaju cukup tenang saat finis keempat.

Pada satu titik, ia berada tepat di belakang Bezzecchi saat mencoba menyalip Luca Marini, tetapi setelah Bezzecchi mendapatkan lintasan yang bersih, Marquez tak mampu mempertahankan posisinya.

Pembalap Spanyol itu, meskipun puas dengan hasilnya, tetap saja puas dengan performanya.

“Tidak buruk,” Marquez menyimpulkan, “Tapi masih banyak masalah. Rasanya kurang nyaman dengan ban belakang [kompon] Soft.

“Kemarin saya kecelakaan, hari ini saya kecelakaan saat kualifikasi, jadi rasanya kurang nyaman, ban belakang terdorong, dan tidak berbelok.

“Itu masalah utama saya, tetapi untuk kecepatan, kami memutuskan untuk tidak mengubah apa pun – [tidak masuk akal] mengganti motor hanya untuk balapan Sprint, kami hanya memutuskan untuk keluar dan bertahan. Inilah yang terpenting.

“Jadi, perasaannya kurang baik, tetapi saya bertahan dalam suasana hati terbaik. Saya pikir P4 hari ini adalah yang terbaik.”

Balapan jarak penuh hari Minggu memberi Alex Marquez peluang lebih baik untuk podium MotoGP jika ia mampu menggunakan ban belakang kompon Medium, menurutnya.

“Saya pikir jika besok ban Medium, maka kami punya lebih banyak pilihan untuk naik podium atau lebih dekat dengan podium. Jika Soft, maka kami akan mencoba sesuatu di sesi warm-up untuk melihat apakah hasilnya akan lebih baik,” tambah Marquez.

“Kami tahu ke mana kami harus pergi karena ada Fermin [Aldeguer] di sana yang memiliki kecepatan super hebat – terutama dengan ban soft, [tetapi tidak] dengan medium – jadi kami tahu ke mana harus pergi,” kata Marquez.

“Jadi kami akan mencoba sesuatu untuk sesi Pemanasan dan saya rasa jika [ban balapnya medium], kami lebih siap.”

Membahas soal Aldeguer, Marquez menambahkan: “Saya rasa mereka punya pengaturan dasar yang sedikit berbeda, tapi untuk saat ini – dengan cengkeraman yang lebih rendah, saya akan bilang begitu, mereka memilih sisi yang cengkeramannya lebih rendah.

“Di sini, ban lunak membantunya, ketika ia menggunakan ban lunak, ia bisa mengendalikan kecepatan dengan baik, ia bisa membelokkan motor, dan ban lunak adalah ban yang sangat bagus di sini dengan cengkeraman yang kuat.

“Saat ini, kami akan menunggu sebentar untuk melihat pengarahan dari Ducati dan Michelin untuk melihat ban mana yang menjadi pilihan, ban yang memiliki lebih banyak pilihan, dan kemudian kami akan memutuskan apakah akan melakukan beberapa perubahan.”