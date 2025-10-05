MotoGP Indonesia 2025: Aldeguer Menang Dominan, Marc Marquez Cedera

Hasil lengkap MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika, putaran ke-18 dari 22.

Fermin Aldeguer, 2025 Indonesian MotoGP

Rookie Fermin Aldeguer mendominasi MotoGP Indonesia 2025 di Sirkuit Mandalika untuk kemenangan pertamanya di kelas premier.

Pembalap Gresini Ducati berusia 20 tahun itu memimpin dari lampu merah hingga bendera finis, sementara insiden besar di lap pembuka melibatkan pemenang Sprint Marco Bezzecchi dan marc Marquez.

Bezzecchi kembali memiliki start buruk dan turun ke posisi ketujuh ketika ia menabrak bagian belakang Ducati Marquez saat memasuki Tikungan 7 yang cepat.

Bezzecchi berhasil lolos, tetapi Marquez memegang lengan kanannya dan saat ini berada di pusat medis.

With pre-race favourite Bezzecchi out, Aldeguer rode away to a huge lead and a debut premier-class victory - having been passed by Bezzecchi on the final lap of the Sprint.

While Aldeguer escaped, a huge battle raged behind with KTM’s Pedro Acosta riding a brilliant defensive race to keep second ahead of Aldeguer’s team-mate Alex Marquez.

Brad Binder, Luca Marini, Raul Fernandez, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Fabio di Giannantonio and Alex Rins were also in the podium battle!

MotoGP Indonesia 2025 - Mandalika - Hasil Balapan

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*27 Laps
2Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+6.987s
3Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+7.896s
4Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+8.901s
5Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+9.129s
6Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+9.709s
7Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+9.894s
8Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+10.087s
9Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+10.350s
10Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+13.223s
11Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+19.769s
12Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+27.597s
13Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*+48.035s
14Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+55.540s
 Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)DNF
 Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)DNF
 Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)DNF
 Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)DNF
 Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)DNF

* Rookie

Pole-sitter dan pemenang Grand Prix Indonesia tahun lalu, Jorge Martin, absen di akhir pekan ini setelah menjalani operasi patah tulang selangka yang dialaminya saat bertabrakan dengan rekan setimnya, Bezzecchi, di Jepang.

Rookie Ai Ogura, yang mundur dari Grand Prix Jepang Minggu lalu karena rasa sakit yang berkelanjutan akibat cedera pergelangan tangan di Misano juga tidak berada di trek, yang berarti Raul Fernandez adalah satu-satunya pembalap Trackhouse dengan livery khusus Gulf.

Maverick Vinales dari Tech3 KTM kemudian mengurangi jumlah pembalap menjadi 19 pembalap ketika ia mundur setelah kualifikasi hari Sabtu, karena masalah yang masih berlanjut pada pemulihan bahunya.

Setelah libur akhir pekan, MotoGP Australia di Phillip Island akan berlangsung pada 17-19 Oktober.

