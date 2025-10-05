MotoGP Indonesia 2025: Aldeguer Menang Dominan, Marc Marquez Cedera

Rookie Fermin Aldeguer mendominasi MotoGP Indonesia 2025 di Sirkuit Mandalika untuk kemenangan pertamanya di kelas premier.

Pembalap Gresini Ducati berusia 20 tahun itu memimpin dari lampu merah hingga bendera finis, sementara insiden besar di lap pembuka melibatkan pemenang Sprint Marco Bezzecchi dan marc Marquez.

Bezzecchi kembali memiliki start buruk dan turun ke posisi ketujuh ketika ia menabrak bagian belakang Ducati Marquez saat memasuki Tikungan 7 yang cepat.

Bezzecchi berhasil lolos, tetapi Marquez memegang lengan kanannya dan saat ini berada di pusat medis.

With pre-race favourite Bezzecchi out, Aldeguer rode away to a huge lead and a debut premier-class victory - having been passed by Bezzecchi on the final lap of the Sprint.

While Aldeguer escaped, a huge battle raged behind with KTM’s Pedro Acosta riding a brilliant defensive race to keep second ahead of Aldeguer’s team-mate Alex Marquez.

Brad Binder, Luca Marini, Raul Fernandez, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Fabio di Giannantonio and Alex Rins were also in the podium battle!

MotoGP Indonesia 2025 - Mandalika - Hasil Balapan Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* 27 Laps 2 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +6.987s 3 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +7.896s 4 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +8.901s 5 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +9.129s 6 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +9.709s 7 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +9.894s 8 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +10.087s 9 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +10.350s 10 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +13.223s 11 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +19.769s 12 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +27.597s 13 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* +48.035s 14 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +55.540s Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) DNF Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) DNF Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) DNF Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) DNF Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) DNF

* Rookie

Pole-sitter dan pemenang Grand Prix Indonesia tahun lalu, Jorge Martin, absen di akhir pekan ini setelah menjalani operasi patah tulang selangka yang dialaminya saat bertabrakan dengan rekan setimnya, Bezzecchi, di Jepang.

Rookie Ai Ogura, yang mundur dari Grand Prix Jepang Minggu lalu karena rasa sakit yang berkelanjutan akibat cedera pergelangan tangan di Misano juga tidak berada di trek, yang berarti Raul Fernandez adalah satu-satunya pembalap Trackhouse dengan livery khusus Gulf.

Maverick Vinales dari Tech3 KTM kemudian mengurangi jumlah pembalap menjadi 19 pembalap ketika ia mundur setelah kualifikasi hari Sabtu, karena masalah yang masih berlanjut pada pemulihan bahunya.

Setelah libur akhir pekan, MotoGP Australia di Phillip Island akan berlangsung pada 17-19 Oktober.