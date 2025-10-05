MotoGP Indonesia 2025: Aldeguer Menang Dominan, Marc Marquez Cedera
Hasil lengkap MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika, putaran ke-18 dari 22.
Rookie Fermin Aldeguer mendominasi MotoGP Indonesia 2025 di Sirkuit Mandalika untuk kemenangan pertamanya di kelas premier.
Pembalap Gresini Ducati berusia 20 tahun itu memimpin dari lampu merah hingga bendera finis, sementara insiden besar di lap pembuka melibatkan pemenang Sprint Marco Bezzecchi dan marc Marquez.
Bezzecchi kembali memiliki start buruk dan turun ke posisi ketujuh ketika ia menabrak bagian belakang Ducati Marquez saat memasuki Tikungan 7 yang cepat.
Bezzecchi berhasil lolos, tetapi Marquez memegang lengan kanannya dan saat ini berada di pusat medis.
With pre-race favourite Bezzecchi out, Aldeguer rode away to a huge lead and a debut premier-class victory - having been passed by Bezzecchi on the final lap of the Sprint.
While Aldeguer escaped, a huge battle raged behind with KTM’s Pedro Acosta riding a brilliant defensive race to keep second ahead of Aldeguer’s team-mate Alex Marquez.
Brad Binder, Luca Marini, Raul Fernandez, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Fabio di Giannantonio and Alex Rins were also in the podium battle!
MotoGP Indonesia 2025 - Mandalika - Hasil Balapan
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|27 Laps
|2
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+6.987s
|3
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+7.896s
|4
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+8.901s
|5
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+9.129s
|6
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|+9.709s
|7
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+9.894s
|8
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|+10.087s
|9
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+10.350s
|10
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+13.223s
|11
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+19.769s
|12
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+27.597s
|13
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|+48.035s
|14
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+55.540s
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|DNF
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|DNF
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|DNF
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|DNF
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|DNF
* Rookie
Pole-sitter dan pemenang Grand Prix Indonesia tahun lalu, Jorge Martin, absen di akhir pekan ini setelah menjalani operasi patah tulang selangka yang dialaminya saat bertabrakan dengan rekan setimnya, Bezzecchi, di Jepang.
Rookie Ai Ogura, yang mundur dari Grand Prix Jepang Minggu lalu karena rasa sakit yang berkelanjutan akibat cedera pergelangan tangan di Misano juga tidak berada di trek, yang berarti Raul Fernandez adalah satu-satunya pembalap Trackhouse dengan livery khusus Gulf.
Maverick Vinales dari Tech3 KTM kemudian mengurangi jumlah pembalap menjadi 19 pembalap ketika ia mundur setelah kualifikasi hari Sabtu, karena masalah yang masih berlanjut pada pemulihan bahunya.
Setelah libur akhir pekan, MotoGP Australia di Phillip Island akan berlangsung pada 17-19 Oktober.