Marc Marquez Minta Fans untuk Tidak Menyerang Bezzecchi di Sosial Media

Marc Marquez meminta fansnya untuk tetap tenang dan tidak menyerang Marco Bezzecchi di sosial media setelah insiden mereka di GP Indonesia.

Marc Marquez's Instagram post after Indonesian MotoGP injury
Marc Marquez's Instagram post after Indonesian MotoGP injury

Marc Marquez meminta fansnya untuk tidak memiliki "perasaan buruk" terhadadap Marco Bezzecchi setelah insiden mereka di MotoGP Indonesia membuat #93 menderita fraktur bahu kanan dan masalah ligamen.

Bezzecchi yang memenangi Sprint Race bertekad untuk pulih dari start buruk dari pole saat ia menabrak bagian belakang Ducati GP25 milik Marquez di entri Tikungan 7 pada lap pembuka Grand Prix Indonesia.

Marquez langsung ke aspal, lalu jatuh terguling-guling di kerikil. Bezzecchi juga terjatuh setelah menabrak perangkap kerikil.

Pembalap Aprilia itu segera bangun dan segera memeriksa Marquez, yang tampak menopang lengan kanannya dan menunjuk ke bahunya.

Ducati kemudian mengonfirmasi bahwa ada 'bukti' fraktur pada tulang dan/atau ligamen, dengan tes medis lebih lanjut di Madrid mengonfirmasi hal tersebut.

Sebelum terbang kembali ke Eropa, Marquez mengunggah postingan di media sosial:

"Bukan cara terbaik untuk merayakan kejuaraan, tetapi inilah balapan. Hari ini kami akan terbang ke Madrid dan para dokter akan mengevaluasi semuanya.

"Tolong, jangan dendam terhadap Marco, tidak ada yang melakukannya dengan sengaja.

"Terima kasih atas semua dukungan Anda."

Adiknya, Alex, yang menyaksikan bentrokan tersebut, menyuarakan hal yang sama, dengan mengatakan:

“Insidennya jelas, tetapi saya tidak ingin mengkritik Bezzecchi.

“Kami memiliki 44 balapan… Hampir mustahil untuk tidak membuat kesalahan dalam balapan apa pun.”

Bezzecchi juga menjalani pemeriksaan di rumah sakit, dan dipastikan tidak mengalami cedera.

Meskipun pembalap Italia itu belum berkomentar karena absen dari tugas media karena pemeriksaan medis, bos tim Aprilia Massimo Rivola mengatakan: "Pertama-tama, kami menyampaikan permintaan maaf kepada Marquez. Kami sangat menyesal atas apa yang terjadi."

Karena cedera ini, Marc Marquez dipastikan absen di Phillip Island dan Sepang.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

