Binder Kembali Bertarung, Soroti 'Kondisi Spesial' Mandalika

Brad Binder dari KTM berharap hasil terbaiknya musim ini di MotoGP Indonesia menjadi titik balik dari musim yang sulit, tetapi mewaspadai "situasi spesial" dari akhir pekan Mandalika.

Start dari posisi ke-15 di grid, Binder melaju untuk finis keempat pada Grand Prix Indonesia 27 lap yang dramatis di Mandalika.

Catatan ini merupakan hasil terbaiknya dari apa yang disebutnya sebagai "musim yang sangat", di mana Binder belum finis lima besar dalam balapan Minggu musim ini.

Pembalap Afrika Selatan itu menjelaskan peningkatan performanya didapat dari "perubahan besar" pada warm-up hari Minggu yang memberinya kepercayaan diri lebih di bagian depan, membuatnya bisa "melaju dan memacu".

"Kami membuat perubahan yang cukup besar dalam pemanasan dan langsung merasa jauh lebih percaya diri di bagian depan," jelasnya.

"Saya merasa sedikit lebih baik saat berbelok dan bagian depan terasa lebih mantap, memberi saya kepercayaan diri yang baik dalam balapan untuk melaju dan memacu.

"Senang bisa menyalip di antara pembalap lain, dan yang terpenting, posisi start saya jauh lebih baik. Pertama kalinya setelah sekian lama, saya bisa melaju ke depan."

Tapi Binder mewaspadai kondisi grip yang sangat rendah di Mandalika - ditambah karkas ban belakang yang lebih keras untuk akhir pekan tersebut - menghadirkan situasi "sangat spesial" dan tidak mau melihatnya sebagai titik balik sepenuhnya.

"Saya rasa ini tempat yang spesial, tapi saya sangat berharap ini akan menjadi titik balik bagi saya karena saya menjalani musim yang sangat, sangat, sangat sulit," ujarnya saat ditanya oleh Crash.net.

"Senang rasanya finis keempat lagi. Senang rasanya bisa bersaing dengan para pembalap, tapi di sini sangat spesial.

"Cengkeramannya sangat rendah, bannya aneh. Kita lihat saja nanti saat kami kembali ke Eropa.

"Saya merasa lebih percaya diri di atas motor, tapi Phillip Island akan benar-benar berbeda.

"Trek di sana super cepat, super mengalir. Kami memasang kembali casing standar di ban belakang, jadi cengkeramannya selalu jauh lebih baik.

"Akan menarik. Tapi jika saya punya feeling bagus seperti ini dan bisa sedikit memacu, itu akan membuat perbedaan yang sangat besar."