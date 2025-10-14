Binder Kembali Bertarung, Soroti 'Kondisi Spesial' Mandalika

Brad Binder meraih hasil terbaiknya musim ini di GP Indonesia, tapi dia tidak mau buru-buru melihatnya sebagai titik balik.

Brad Binder, KTM Factory Racing, 2025 Indonesian MotoGP
Brad Binder, KTM Factory Racing, 2025 Indonesian MotoGP
© Gold and Goose

Brad Binder dari KTM berharap hasil terbaiknya musim ini di MotoGP Indonesia menjadi titik balik dari musim yang sulit, tetapi mewaspadai "situasi spesial" dari akhir pekan Mandalika.

Start dari posisi ke-15 di grid, Binder melaju untuk finis keempat pada Grand Prix Indonesia 27 lap yang dramatis di Mandalika.

Catatan ini merupakan hasil terbaiknya dari apa yang disebutnya sebagai "musim yang sangat", di mana Binder belum finis lima besar dalam balapan Minggu musim ini.

Pembalap Afrika Selatan itu menjelaskan peningkatan performanya didapat dari "perubahan besar" pada warm-up hari Minggu yang memberinya kepercayaan diri lebih di bagian depan, membuatnya bisa "melaju dan memacu".

"Kami membuat perubahan yang cukup besar dalam pemanasan dan langsung merasa jauh lebih percaya diri di bagian depan," jelasnya.

"Saya merasa sedikit lebih baik saat berbelok dan bagian depan terasa lebih mantap, memberi saya kepercayaan diri yang baik dalam balapan untuk melaju dan memacu.

"Senang bisa menyalip di antara pembalap lain, dan yang terpenting, posisi start saya jauh lebih baik. Pertama kalinya setelah sekian lama, saya bisa melaju ke depan."

Tapi Binder mewaspadai kondisi grip yang sangat rendah di Mandalika - ditambah karkas ban belakang yang lebih keras untuk akhir pekan tersebut - menghadirkan situasi "sangat spesial" dan tidak mau melihatnya sebagai titik balik sepenuhnya.

"Saya rasa ini tempat yang spesial, tapi saya sangat berharap ini akan menjadi titik balik bagi saya karena saya menjalani musim yang sangat, sangat, sangat sulit," ujarnya saat ditanya oleh Crash.net. 

"Senang rasanya finis keempat lagi. Senang rasanya bisa bersaing dengan para pembalap, tapi di sini sangat spesial.

"Cengkeramannya sangat rendah, bannya aneh. Kita lihat saja nanti saat kami kembali ke Eropa.

"Saya merasa lebih percaya diri di atas motor, tapi Phillip Island akan benar-benar berbeda.

"Trek di sana super cepat, super mengalir. Kami memasang kembali casing standar di ban belakang, jadi cengkeramannya selalu jauh lebih baik.

"Akan menarik. Tapi jika saya punya feeling bagus seperti ini dan bisa sedikit memacu, itu akan membuat perbedaan yang sangat besar."

In this article

Binder Kembali Bertarung, Soroti 'Kondisi Spesial' Mandalika
Lewis Duncan
Journalist
Lewis joined the Crash.net team in August of 2024 having been a journalist for five years covering MotoGP for the Motorsport Network.
 
Binder Kembali Bertarung, Soroti 'Kondisi Spesial' Mandalika
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Alex Marquez Merasa Terhormat Bisa Melawan Marc Marquez untuk Gelar
4h ago
Alex Marquez, Gresini Ducati, 2025 Indonesian MotoGP
MotoGP News
Mantan Rival Mengulas Kunci dari Kemenangan Gelar Marc Marquez
4h ago
Jorge Lorenzo, 2025 Indonesian MotoGP
MotoGP News
Binder Kembali Bertarung, Soroti 'Kondisi Spesial' Mandalika
5h ago
Brad Binder, KTM Factory Racing, 2025 Indonesian MotoGP
F1 Feature
EKSKLUSIF: Serba-Serbi Pembalap Cadangan F1 bersama Valtteri Bottas
6h ago
Bottas has been Mercedes' reserve driver in 2025
MotoGP News
Bagnaia "Tidak Mengenali Dirinya Sendiri" di Tengah Kesulitan 2025
8h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Indonesian MotoGP

More News

F1 News
Charles Leclerc Jadi Target Jangka Panjang Tim Terbaru F1
9h ago
Leclerc has made it clear he wants to win titles with Ferrari
WSBK News
Sadar Peluang Gelar Sangat Tipis, Bulega Tidak Mau Menyerah
9h ago
Nicolo Bulega, 2025 Estoril WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Ai Ogura Percaya Diri untuk Comeback di Phillip Island
11h ago
Ai Ogura, Trackhouse Racing, 2025 Japanese MotoGP
MotoGP News
Aprilia Umumkan Pengganti Jorge Martin untuk GP Australia
12h ago
Lorenzo Savadori, Aprilia Factory Racing, 2025 German MotoGP
MotoGP News
RESMI: LCR Umumkan Diogo Moreira untuk Musim MotoGP 2026
13h ago
Diogo Moreira, Italtrans Racing, 2025 Indonesian Moto2