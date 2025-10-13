Esteban Ocon Ceritakan Dampak Mengerikan dari Insiden Miami 2022

Esteban Ocon mengungkapkan bahwa ia sempat pingsan di kamar mandi setelah mengalami kecelakaan berkekuatan 42G di Grand Prix Miami 2022.

Pembalap Prancis itu kehilangan kendali atas mobil Alpine-nya di Tikungan 13 dan terpelintir hingga menabrak dinding saat akhir pekan perdana Grand Prix Miami tiga tahun lalu.

Meskipun kecelakaan itu tampak tidak berbahaya, Ocon mengatakan itu adalah kecelakaan paling dahsyat dalam karier F1-nya.

Dalam sebuah wawancara mendalam dengan Guillaume Pley di kanal YouTube Prancis, Legend, Ocon bercerita tentang dampak samping brutal dari insiden di Miami.

“Saya pernah mengalami beberapa kecelakaan besar,” kenang Ocon. “Syukurlah, kecelakaan-kecelakaan itu tidak pernah sekeras ini, meskipun beberapa di antaranya melebihi 40G dan hampir membuat saya pingsan. Terkadang penglihatan saya kabur, atau saya sakit kepala selama tiga, empat hari…

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya terkena 42G – bagi orang-orang yang ingin melihat kecelakaan itu, itu tidak terlalu parah, tetapi saya menabrak dinding beton. Itu di Miami, di FP3, tahun 2022. Saya menabrak, menabrak tembok. Kedua lutut saya terbentur dan hampir tidak bisa berjalan setelahnya.

“Saya ingat, keesokan paginya saya sedang mandi dan pingsan. Saya kehilangan keseimbangan dan jatuh, kondisi saya sama sekali tidak baik.

"Saya berhasil, memulai dari posisi terakhir, finis di urutan kedelapan dalam balapan itu. Saya sampai kencing merah, itu sungguh tidak menyenangkan!”

Ocon, yang sekarang menjadi pembalap Haas, butuh waktu lebih dari satu setengah menit untuk mengeluarkan dirinya dari Alpine yang mogok.

Verstappen alami masalah pengelihatan setelah insiden Silverstone 2021

Max Verstappen juga berbicara tentang dampak gejala terkait gegar otak yang dialaminya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Setelah tabrakan hebat dengan kecepatan 180 mph dan gaya gravitasi 51G pada insiden lap pertama GP Inggris 2021 dengan rival perebutan gelar Lewis Hamilton, Verstappen dilarikan ke rumah sakit untuk pemeriksaan pencegahan.

Juara dunia empat kali itu mengungkapkan tahun lalu bahwa ia menderita penglihatan kabur selama berbulan-bulan setelah kecelakaan itu.

"Itu baru terjadi pada tahun '21. Setelah itu hilang. Itu memang terjadi, saat itu," kata Verstappen. "Itu bukan sesuatu yang saya sarankan untuk dialami orang-orang saat mengemudi."

"Kita adalah pembalap. Kita menghadapi berbagai macam hal. Selalu ada orang yang mengalami cedera ringan atau semacamnya. Hal-hal seperti itu terjadi. Untungnya, itu sudah sembuh. Saya tidak ingin membahas detailnya, tidak ada yang perlu tahu [detailnya]."