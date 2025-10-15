Bos Honda Sebut Ducati Beruntung Memiliki Marc Marquez

Bos tim Honda MotoGP, Alberto Puig, mengatakan Ducati "beruntung" memiliki Marc Marquez yang mendominasi dengan motornya pada tahun 2025.

Memenangkan 11 Grand Prix dan 14 Sprint Race, Marquez meraih gelar juara dunia MotoGP ketujuhnya dengan lima putaran tersisa di Grand Prix Jepang.

Ini merupakan gelar juara pertama Marc Marquez dalam enam tahun, sekaligus gelar juara keempat bagi Ducati dalam sejarahnya.

Meskipun Marquez mendominasi, motor pabrikan Ducati tidak menunjukkan keperkasaan seperti musim-musim sebelumnya, dengan Francesco Bagnaia dan Fabio di Giannantonio kesulitan beradaptasi dengan GP25 hampir sepanjang musim.

Alberto Puig, yang merupakan mantan bos Marquez di Honda, di mana ia meraih enam gelar MotoGP, mengatakan tidak ada yang lebih pantas meraih gelar MotoGP selain #93 atas semua yang ia lalui dengan masalah cedera sejak 2020.

Puig juga menambahkan bahwa keputusan Marquez untuk pergi dari Honda pada 2023 demi mengejar tim satelit Ducati pada 2024 "tepat", sekaligus mengisyaratkan bahwa ini juga merupakan berkah bagi pabrikan Italia tersebut.

"Marc pantas mendapatkan gelar juara lebih dari siapa pun," ujarnya kepada situs web resmi MotoGP. "Setelah semua yang telah ia lalui; semua penderitaan, semua rasa sakit, semua perasaan ketika Anda berada dalam situasi itu.

"Dan ia mengambil jalannya dan ia telah membuktikan bahwa jalannya benar.

"Bisa dibilang begitu dengan Ducati. Mereka juga beruntung memilikinya karena memenangkan begitu banyak balapan."

Kampanye Marquez di tahun 2025 telah dibandingkan dengan tahun keenamnya di mana ia meraih gelar juara pada tahun 2019, ketika ia membawa Honda yang kurang diperhitungkan meraih 12 kemenangan dan podium di semua kecuali satu dari 19 putaran.

Bagi Puig, "Hasilnya sangat luar biasa di tahun 2019. Kombinasi motor dan pembalap itu adalah senjata yang sesungguhnya, dan itulah mengapa ia memenangkan begitu banyak balapan."

Marquez akan absen setidaknya selama dua putaran berikutnya di musim 2025 di Australia dan Malaysia, setelah mengalami cedera bahu dalam kecelakaan di Grand Prix Indonesia.

Setelah awalnya diperkirakan tidak perlu melakukan operasi, namun akhirnya diambil tindakan setelah tidak menemukan cukup tanda-tanda stabilisasi setelah seminggu imobilisasi

Operasi tersebut berjalan sukses, dan diperkirakan membutuhkan waktu 16 pekan untuk pemulihan, membuat kemungkinan comeback di musim 2025 terasa mustahil.