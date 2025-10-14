Bagnaia "Tidak Mengenali Dirinya Sendiri" di Tengah Kesulitan 2025

Juara dunia MotoGP dua kali, Francesco Bagnaia, mengaku "tidak mengenali dirinya sendiri" di berbagai titik musim 2025 saat ia kesulitan menemukan performa terbaiknya di tim pabrikan Ducati.

Pebalap Italia itu telah menjadi bayang-bayang dirinya yang dulu dengan GP25, di mana ia tidak bisa menyesuaikan gaya balapnya dengan motor.

Setelah 18 putaran, Pecco Bagnaia hanya meraih dua kemenangan Grand Prix dibandingkan dengan 11 tahun lalu, sementara rekan setimnya, Marc Marquez, sudah mengunci gelar dengan 11 kemenangan hari Minggu dan 14 kali di Sprint Race.

Pecco tampaknya menemukan terobosan di Jepang, di mana peralihan ke komponen GP24 - khususnya fork dan perangkat ride-height - membantunya mendominasi akhir pekan dengan pole dan kemenangan ganda Sprint Race - Grand Prix.

Satu minggu kemudian, Bagnaia kembali ditampar realita di Grand Prix Indonesia. Ia finis terakhir di Sprint Race, tertinggal hampir 30 detik, dan terjatuh di Grand Prix saat berada di posisi terakhir.

Itu memang akhir pekan yang aneh bagi Ducati, tapi tetap saja menghadirkan pertanyaan tentang performa Bagnaia musim ini.

“Sisi kotak saya bekerja keras, para teknisi bekerja keras untuk mencoba beradaptasi dan membiarkan saya beradaptasi dengan motor,” kata Bagnaia dalam wawancara terbaru dengan situs web resmi MotoGP.

“Tapi itu sesuatu yang tidak jelas, bukan beradaptasi dengan motor itu, melainkan mengganti motornya.

“Itu tidak mudah, karena ketika rekan setim Anda menang dan Anda mendapatkan hasil yang buruk, sulit untuk mempercayainya.

“Tapi mereka tidak pernah berhenti bekerja. Saya tidak mengenali diri saya sendiri—saya rasa tidak ada yang mengenali saya.

“Dan beberapa orang mulai meragukan potensi saya. Saya tidak pernah kehilangan kepercayaan diri. Saya selalu yakin bahwa potensi saya adalah berjuang untuk menang.”

Kesulitan Bagnaia juga kekhawatiran tentang hubungannya dengan Ducati, khususnya di tengah ketegangan yang meningkat akhir-akhir ini.

Namun, pembalap Italia tetap mempercayai Ducati dan mengatakan ia berharap untuk pensiun di sana, setelah bergabung dengan merek tersebut pada tahun 2019.

“Saya tidak pernah meragukan Ducati karena saya pikir karier saya akan dimulai dan berakhir di Ducati,” tambahnya.

“Masih terlalu dini untuk memikirkan tahun depan. Jika saya merasa nyaman dengan motor saya, saya bisa bertarung, tetapi jika tidak, saya akan mencoba melakukan apa yang selalu saya lakukan, yaitu terus berusaha dan mencoba mengatur segalanya dengan baik.”