Bagnaia "Tidak Mengenali Dirinya Sendiri" di Tengah Kesulitan 2025

Francesco Bagnaia mengungkap hal memprihatinkan dari kesulitannya di musim 2025.

Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Indonesian MotoGP
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Indonesian MotoGP
© Gold and Goose

Juara dunia MotoGP dua kali, Francesco Bagnaia, mengaku "tidak mengenali dirinya sendiri" di berbagai titik musim 2025 saat ia kesulitan menemukan performa terbaiknya di tim pabrikan Ducati.

Pebalap Italia itu telah menjadi bayang-bayang dirinya yang dulu dengan GP25, di mana ia tidak bisa menyesuaikan gaya balapnya dengan motor.

Setelah 18 putaran, Pecco Bagnaia hanya meraih dua kemenangan Grand Prix dibandingkan dengan 11 tahun lalu, sementara rekan setimnya, Marc Marquez, sudah mengunci gelar dengan 11 kemenangan hari Minggu dan 14 kali di Sprint Race.

Pecco tampaknya menemukan terobosan di Jepang, di mana peralihan ke komponen GP24 - khususnya fork dan perangkat ride-height - membantunya mendominasi akhir pekan dengan pole dan kemenangan ganda Sprint Race - Grand Prix.

Satu minggu kemudian, Bagnaia kembali ditampar realita di Grand Prix Indonesia. Ia finis terakhir di Sprint Race, tertinggal hampir 30 detik, dan terjatuh di Grand Prix saat berada di posisi terakhir.

Itu memang akhir pekan yang aneh bagi Ducati, tapi tetap saja menghadirkan pertanyaan tentang performa Bagnaia musim ini.

“Sisi kotak saya bekerja keras, para teknisi bekerja keras untuk mencoba beradaptasi dan membiarkan saya beradaptasi dengan motor,” kata Bagnaia dalam wawancara terbaru dengan situs web resmi MotoGP.

“Tapi itu sesuatu yang tidak jelas, bukan beradaptasi dengan motor itu, melainkan mengganti motornya.

“Itu tidak mudah, karena ketika rekan setim Anda menang dan Anda mendapatkan hasil yang buruk, sulit untuk mempercayainya.

“Tapi mereka tidak pernah berhenti bekerja. Saya tidak mengenali diri saya sendiri—saya rasa tidak ada yang mengenali saya.

“Dan beberapa orang mulai meragukan potensi saya. Saya tidak pernah kehilangan kepercayaan diri. Saya selalu yakin bahwa potensi saya adalah berjuang untuk menang.”

Kesulitan Bagnaia juga kekhawatiran tentang hubungannya dengan Ducati, khususnya di tengah ketegangan yang meningkat akhir-akhir ini.

Namun, pembalap Italia tetap mempercayai Ducati dan mengatakan ia berharap untuk pensiun di sana, setelah bergabung dengan merek tersebut pada tahun 2019.

“Saya tidak pernah meragukan Ducati karena saya pikir karier saya akan dimulai dan berakhir di Ducati,” tambahnya.

“Masih terlalu dini untuk memikirkan tahun depan. Jika saya merasa nyaman dengan motor saya, saya bisa bertarung, tetapi jika tidak, saya akan mencoba melakukan apa yang selalu saya lakukan, yaitu terus berusaha dan mencoba mengatur segalanya dengan baik.”

In this article

Bagnaia
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Bagnaia "Tidak Mengenali Dirinya Sendiri" di Tengah Kesulitan 2025
54m ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Indonesian MotoGP
F1 News
Charles Leclerc Jadi Target Jangka Panjang Tim Terbaru F1
2h ago
Leclerc has made it clear he wants to win titles with Ferrari
WSBK News
Sadar Peluang Gelar Sangat Tipis, Bulega Tidak Mau Menyerah
2h ago
Nicolo Bulega, 2025 Estoril WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Ai Ogura Percaya Diri untuk Comeback di Phillip Island
3h ago
Ai Ogura, Trackhouse Racing, 2025 Japanese MotoGP
MotoGP News
Aprilia Umumkan Pengganti Jorge Martin untuk GP Australia
5h ago
Lorenzo Savadori, Aprilia Factory Racing, 2025 German MotoGP

More News

MotoGP News
RESMI: LCR Umumkan Diogo Moreira untuk Musim MotoGP 2026
6h ago
Diogo Moreira, Italtrans Racing, 2025 Indonesian Moto2
F1 News
Sainz Akui Potensi Mesin 2026 Mercedes Jadi Alasan Pilih Williams
7h ago
Carlos Sainz
MotoGP News
Honda Tidak Lagi Butuh 'Gaya Marc Marquez' untuk Kompetitif
7h ago
Joan Mir, Honda Factory Racing, 2025 Indonesian MotoGP
MotoGP News
Repsol Dirumorkan Kembali ke Paddock MotoGP dengan Peran Baru
8h ago
Marc Marquez, Repsol Honda, 2023 Misano MotoGP test
F1 News
Penjelasan di Balik Tarik Ulur Kontrak Baru Russell di Mercedes
8h ago
Russell claimed his second win of 2025 in Singapore