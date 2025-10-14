Honda Tidak Lagi Butuh 'Gaya Marc Marquez' untuk Kompetitif

Pembalap tes Honda, Stefan Bradl, mengatakan motor RC213V versi 2025 tidak perlu lagi dikendarai "dengan risiko 110% konstan seperti yang biasa dilakukan Marc Marquez".

Setelah menjalani musim terburuknya di era modern pada tahun 2024, Honda meraih kemajuan signifikan dengan motor MotoGP-nya pada tahun 2025.

Pabrikan Jepang itu kembali ke podium teratas di Grand Prix Prancis yang basah dengan Johann Zarco dari LCR, dan juga meraih podium kering di Grand prix Inggris dan Jepang.

Dengan empat putaran tersisa musim ini, Honda unggul 46 poin atas Yamaha di posisi keempat klasemen dan hanya terpaut 44 poin dari KTM yang berada di posisi ketiga.

RC213V 2025 telah menerima banyak pembaruan besar musim ini, termasuk sasis dan mesin, yang terus melanjutkan kemajuan Honda.

Article continues below ADVERTISEMENT

Khususnya dari sisi mesin, yang menurut Bradl telah jauh meningkat sehingga risiko yang dulu harus diambil pembalap saat mengendarai RC213V kini telah berkurang.

“Honda telah mencoba banyak hal dengan lengan ayun, suspensi, dan sasis selama tiga tahun terakhir,” ujarnya kepada GPOne, “itu adalah perubahan besar. “Arah yang berorientasi pada tujuan kini telah ditemukan.

“Dan karena mesin kini juga memiliki tenaga yang diperlukan untuk tetap stabil di lintasan lurus, Anda kini dapat beristirahat sejenak di lintasan lurus dan mengerem di tikungan berikutnya dengan lebih santai.

“Ini merupakan kelegaan fisik bagi semua pembalap Honda; mereka tidak lagi harus berkendara dengan risiko 110% yang konstan, seperti yang biasa dilakukan Marc Marquez selama bertahun-tahun.

“Karena itu, ia sering terjatuh dari motor setiap tahun.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Bradl juga memuji "struktur yang lebih baik dan efisiensi yang lebih tinggi" yang dicapai Honda di bawah arahan Direktur Teknis Romano Albesiano, yang bergabung dari Aprilia akhir tahun lalu.

Pesatnya perkembangan Honda musim ini membuat mereka mengembalikan daya tarik mereka di pasar pembalap.

Di tengah perselisihan kontrak yang berakhir damai dengan Aprilia, juara dunia 2024 Jorge Martin dikaitkan dengan skuat pabrikan Honda untuk 2026. Pedro Acosta dari KTM juga dikaitkan dengan merek Jepang tersebut di awal tahun.

Jika Honda dapat melanjutkan pengembangan mereka di 2026, mereka akan jadi pemain utama di pasar pembalap untuk 2027.