Honda Tidak Lagi Butuh 'Gaya Marc Marquez' untuk Kompetitif

Pembalap penguji Honda Stefan Bradl menyoroti perubahan terbesar pada motor Honda MotoGP 2025.

Joan Mir, Honda Factory Racing, 2025 Indonesian MotoGP
Joan Mir, Honda Factory Racing, 2025 Indonesian MotoGP
© Gold and Goose

Pembalap tes Honda, Stefan Bradl, mengatakan motor RC213V versi 2025 tidak perlu lagi dikendarai "dengan risiko 110% konstan seperti yang biasa dilakukan Marc Marquez".

Setelah menjalani musim terburuknya di era modern pada tahun 2024, Honda meraih kemajuan signifikan dengan motor MotoGP-nya pada tahun 2025.

Pabrikan Jepang itu kembali ke podium teratas di Grand Prix Prancis yang basah dengan Johann Zarco dari LCR, dan juga meraih podium kering di Grand prix Inggris dan Jepang.

Dengan empat putaran tersisa musim ini, Honda unggul 46 poin atas Yamaha di posisi keempat klasemen dan hanya terpaut 44 poin dari KTM yang berada di posisi ketiga.

RC213V 2025 telah menerima banyak pembaruan besar musim ini, termasuk sasis dan mesin, yang terus melanjutkan kemajuan Honda.

Khususnya dari sisi mesin, yang menurut Bradl telah jauh meningkat sehingga risiko yang dulu harus diambil pembalap saat mengendarai RC213V kini telah berkurang.

“Honda telah mencoba banyak hal dengan lengan ayun, suspensi, dan sasis selama tiga tahun terakhir,” ujarnya kepada GPOne, “itu adalah perubahan besar. “Arah yang berorientasi pada tujuan kini telah ditemukan.

“Dan karena mesin kini juga memiliki tenaga yang diperlukan untuk tetap stabil di lintasan lurus, Anda kini dapat beristirahat sejenak di lintasan lurus dan mengerem di tikungan berikutnya dengan lebih santai.

“Ini merupakan kelegaan fisik bagi semua pembalap Honda; mereka tidak lagi harus berkendara dengan risiko 110% yang konstan, seperti yang biasa dilakukan Marc Marquez selama bertahun-tahun.

“Karena itu, ia sering terjatuh dari motor setiap tahun.”

Bradl juga memuji "struktur yang lebih baik dan efisiensi yang lebih tinggi" yang dicapai Honda di bawah arahan Direktur Teknis Romano Albesiano, yang bergabung dari Aprilia akhir tahun lalu.

Pesatnya perkembangan Honda musim ini membuat mereka mengembalikan daya tarik mereka di pasar pembalap.

Di tengah perselisihan kontrak yang berakhir damai dengan Aprilia, juara dunia 2024 Jorge Martin dikaitkan dengan skuat pabrikan Honda untuk 2026. Pedro Acosta dari KTM juga dikaitkan dengan merek Jepang tersebut di awal tahun.

Jika Honda dapat melanjutkan pengembangan mereka di 2026, mereka akan jadi pemain utama di pasar pembalap untuk 2027.

Honda Tidak Lagi Butuh 'Gaya Marc Marquez' untuk Kompetitif
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Charles Leclerc Jadi Target Jangka Panjang Tim Terbaru F1
1h ago
Leclerc has made it clear he wants to win titles with Ferrari
WSBK News
Sadar Peluang Gelar Sangat Tipis, Bulega Tidak Mau Menyerah
1h ago
Nicolo Bulega, 2025 Estoril WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Ai Ogura Percaya Diri untuk Comeback di Phillip Island
3h ago
Ai Ogura, Trackhouse Racing, 2025 Japanese MotoGP
MotoGP News
Aprilia Umumkan Pengganti Jorge Martin untuk GP Australia
4h ago
Lorenzo Savadori, Aprilia Factory Racing, 2025 German MotoGP
MotoGP News
RESMI: LCR Umumkan Diogo Moreira untuk Musim MotoGP 2026
5h ago
Diogo Moreira, Italtrans Racing, 2025 Indonesian Moto2

More News

F1 News
Sainz Akui Potensi Mesin 2026 Mercedes Jadi Alasan Pilih Williams
6h ago
Carlos Sainz
MotoGP News
Honda Tidak Lagi Butuh 'Gaya Marc Marquez' untuk Kompetitif
6h ago
Joan Mir, Honda Factory Racing, 2025 Indonesian MotoGP
MotoGP News
Repsol Dirumorkan Kembali ke Paddock MotoGP dengan Peran Baru
7h ago
Marc Marquez, Repsol Honda, 2023 Misano MotoGP test
F1 News
Penjelasan di Balik Tarik Ulur Kontrak Baru Russell di Mercedes
7h ago
Russell claimed his second win of 2025 in Singapore
F1 News
Haas F1 Ungkap Livery ‘Stars and Stripes’ untuk GP Amerika
9h ago
Haas will run their cars in a special livery in Austin