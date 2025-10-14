Haas F1 Ungkap Livery ‘Stars and Stripes’ untuk GP Amerika

Haas akan kembali ke akar mereka sebagai tim F1 Amerika untuk akhir pekan di Austin.

Haas will run their cars in a special livery in Austin
Haas will run their cars in a special livery in Austin

Haas telah meluncurkan livery ‘stars and stripes’ untuk Grand Prix Amerika Serikat akhir pekan ini.

Tim asal Amerika akan menjalankan mobil VF-25 mereka dengan menunjukkan jati diri mereka sebagai tim F1 asal Amerika Serikat untuk Grand Prix yang akan datang di Circuit of The Americas, Austin.

Haas mempertahankan tema merah, putih, dan hitam dari mobil mereka musim ini, tetapi menambahkan aksen ‘stars and stripes’ dari bendera Amerika Serikat.

Ini sangat menonjol di sayap depan dan belakang, serta sidepod dan penutup mesin VF-25.

Grand Prix Amerika Serikat akhir pekan ini menandai yang kedua dari tiga balapan kandang untuk Haas, dengan yang lainnya berlangsung di Miami dan Las Vegas.

Haas menuju ke Grand Prix Amerika Serikat kesembilan dalam kejuaraan konstruktor dengan 46 poin.

Oliver Bearman mencetak dua poin dengan finis kesembilan di Grand Prix Singapura, sebuah hasil yang membuat Haas mendekati sembilan poin dari Sauber yang berada di urutan kedelapan dengan enam balapan tersisa.

"Kami sangat bersemangat untuk Grand Prix Amerika Serikat, COTA selalu merasa seperti di rumah," kata Team Principal Haas Ayao Komatsu. 

“Ini adalah minggu yang sibuk dengan banyak kegiatan, tetapi dengan fakta tambahan bahwa ini adalah akhir pekan Sprint, Anda kehabisan adrenalin sepanjang akhir pekan.

"Sangat menyenangkan untuk kembali mencetak poin di Singapura bersama Ollie, dan di sini di COTA kami benar-benar ingin mendapatkan kedua pengemudi ke posisi mencetak poin."

Haas membawa upgrade ke Austin

Haas akan membawa "upgrade kecil" ke Grand Prix Amerika Serikat, yang merupakan akhir pekan Sprint Race.

"Kami membawa paket peningkatan kecil di sini, tetapi karena ini adalah akhir pekan Sprint, kami hanya akan memiliki FP1 untuk mengevaluasinya, jadi lebih penting lagi jika kami mulai berlari," tambah Komatsu.

Bearman berkata: “Rasanya seperti kami membangun momentum setiap akhir pekan, kami tahu mobilnya cepat, dan dengan upgrade lain yang datang ke VF-25 di Austin, saya merasa ini harus menjadi akhir pekan yang kuat.

"Ini akan menjadi Grand Prix AS pertama saya sebagai pembalap Tim F1 MoneyGram Haas, jadi saya tahu ini akan penuh, tetapi sangat menyenangkan untuk menyerap suasana dan semangat dari semua penggemar Amerika. Berbagi gairah dan cinta bersama untuk tim dan olahraga ini, COTA pasti akan menjadi sorotan musim ini.”

Seperti Bearman, Esteban Ocon sedang bersiap untuk Grand Prix Amerika Serikat pertamanya sebagai pembalap Haas.

“Saya bersemangat untuk kembali ke Austin, terutama sebagai pembalap Tim F1 MoneyGram Haas. Ini adalah kota yang sangat keren dengan begitu banyak energi, dan saya selalu menantikan untuk kembali,” kata pembalap Prancis itu.

“Ini adalah salah satu balapan kandang kami jadi kami tahu para penggemar Amerika akan kembali memberikan suasana yang luar biasa sepanjang akhir pekan. 

“COTA adalah sirkuit yang menyenangkan namun menantang yang selalu menghasilkan beberapa balapan yang menghibur.

“Setelah Singapura, saya telah bekerja keras di pusat pelatihan saya dan di simulator dengan tim - bertujuan untuk memiliki akhir pekan yang kuat dan memaksimalkan setiap peluang yang datang kepada kami.

"Saya tidak sabar untuk kembali ke sana, memamerkan corak khusus kami, dan mudah-mudahan memberi penggemar tuan rumah kami banyak hal untuk dirayakan."

Haas F1 Ungkap Livery ‘Stars and Stripes’ untuk GP Amerika
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Bagnaia "Tidak Mengenali Dirinya Sendiri" di Tengah Kesulitan 2025
51m ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Indonesian MotoGP
F1 News
Charles Leclerc Jadi Target Jangka Panjang Tim Terbaru F1
2h ago
Leclerc has made it clear he wants to win titles with Ferrari
WSBK News
Sadar Peluang Gelar Sangat Tipis, Bulega Tidak Mau Menyerah
2h ago
Nicolo Bulega, 2025 Estoril WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Ai Ogura Percaya Diri untuk Comeback di Phillip Island
3h ago
Ai Ogura, Trackhouse Racing, 2025 Japanese MotoGP
MotoGP News
Aprilia Umumkan Pengganti Jorge Martin untuk GP Australia
5h ago
Lorenzo Savadori, Aprilia Factory Racing, 2025 German MotoGP

More News

MotoGP News
RESMI: LCR Umumkan Diogo Moreira untuk Musim MotoGP 2026
6h ago
Diogo Moreira, Italtrans Racing, 2025 Indonesian Moto2
F1 News
Sainz Akui Potensi Mesin 2026 Mercedes Jadi Alasan Pilih Williams
7h ago
Carlos Sainz
MotoGP News
Honda Tidak Lagi Butuh 'Gaya Marc Marquez' untuk Kompetitif
7h ago
Joan Mir, Honda Factory Racing, 2025 Indonesian MotoGP
MotoGP News
Repsol Dirumorkan Kembali ke Paddock MotoGP dengan Peran Baru
7h ago
Marc Marquez, Repsol Honda, 2023 Misano MotoGP test
F1 News
Penjelasan di Balik Tarik Ulur Kontrak Baru Russell di Mercedes
8h ago
Russell claimed his second win of 2025 in Singapore