Haas F1 Ungkap Livery ‘Stars and Stripes’ untuk GP Amerika

Haas telah meluncurkan livery ‘stars and stripes’ untuk Grand Prix Amerika Serikat akhir pekan ini.

Tim asal Amerika akan menjalankan mobil VF-25 mereka dengan menunjukkan jati diri mereka sebagai tim F1 asal Amerika Serikat untuk Grand Prix yang akan datang di Circuit of The Americas, Austin.

Haas mempertahankan tema merah, putih, dan hitam dari mobil mereka musim ini, tetapi menambahkan aksen ‘stars and stripes’ dari bendera Amerika Serikat.

Ini sangat menonjol di sayap depan dan belakang, serta sidepod dan penutup mesin VF-25.

Grand Prix Amerika Serikat akhir pekan ini menandai yang kedua dari tiga balapan kandang untuk Haas, dengan yang lainnya berlangsung di Miami dan Las Vegas.

Article continues below ADVERTISEMENT

Haas menuju ke Grand Prix Amerika Serikat kesembilan dalam kejuaraan konstruktor dengan 46 poin.

Oliver Bearman mencetak dua poin dengan finis kesembilan di Grand Prix Singapura, sebuah hasil yang membuat Haas mendekati sembilan poin dari Sauber yang berada di urutan kedelapan dengan enam balapan tersisa.

"Kami sangat bersemangat untuk Grand Prix Amerika Serikat, COTA selalu merasa seperti di rumah," kata Team Principal Haas Ayao Komatsu.

“Ini adalah minggu yang sibuk dengan banyak kegiatan, tetapi dengan fakta tambahan bahwa ini adalah akhir pekan Sprint, Anda kehabisan adrenalin sepanjang akhir pekan.

"Sangat menyenangkan untuk kembali mencetak poin di Singapura bersama Ollie, dan di sini di COTA kami benar-benar ingin mendapatkan kedua pengemudi ke posisi mencetak poin."

Article continues below ADVERTISEMENT

Haas membawa upgrade ke Austin

Haas akan membawa "upgrade kecil" ke Grand Prix Amerika Serikat, yang merupakan akhir pekan Sprint Race.

"Kami membawa paket peningkatan kecil di sini, tetapi karena ini adalah akhir pekan Sprint, kami hanya akan memiliki FP1 untuk mengevaluasinya, jadi lebih penting lagi jika kami mulai berlari," tambah Komatsu.

Bearman berkata: “Rasanya seperti kami membangun momentum setiap akhir pekan, kami tahu mobilnya cepat, dan dengan upgrade lain yang datang ke VF-25 di Austin, saya merasa ini harus menjadi akhir pekan yang kuat.

"Ini akan menjadi Grand Prix AS pertama saya sebagai pembalap Tim F1 MoneyGram Haas, jadi saya tahu ini akan penuh, tetapi sangat menyenangkan untuk menyerap suasana dan semangat dari semua penggemar Amerika. Berbagi gairah dan cinta bersama untuk tim dan olahraga ini, COTA pasti akan menjadi sorotan musim ini.”

Seperti Bearman, Esteban Ocon sedang bersiap untuk Grand Prix Amerika Serikat pertamanya sebagai pembalap Haas.

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya bersemangat untuk kembali ke Austin, terutama sebagai pembalap Tim F1 MoneyGram Haas. Ini adalah kota yang sangat keren dengan begitu banyak energi, dan saya selalu menantikan untuk kembali,” kata pembalap Prancis itu.

“Ini adalah salah satu balapan kandang kami jadi kami tahu para penggemar Amerika akan kembali memberikan suasana yang luar biasa sepanjang akhir pekan.

“COTA adalah sirkuit yang menyenangkan namun menantang yang selalu menghasilkan beberapa balapan yang menghibur.

“Setelah Singapura, saya telah bekerja keras di pusat pelatihan saya dan di simulator dengan tim - bertujuan untuk memiliki akhir pekan yang kuat dan memaksimalkan setiap peluang yang datang kepada kami.

"Saya tidak sabar untuk kembali ke sana, memamerkan corak khusus kami, dan mudah-mudahan memberi penggemar tuan rumah kami banyak hal untuk dirayakan."