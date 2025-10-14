Repsol Dirumorkan Kembali ke Paddock MotoGP dengan Peran Baru

Repsol, yang sebelumnya mendukung tim pabrikan Honda, akan kembali ke paddock pada tahun 2026 dengan peran baru yang mengejutkan.

Raksasa minyak Spanyol ini menjadi sponsor utama tim pabrikan MotoGP Honda pada tahun 1995, menandai salah satu kemitraan paling sukses dan langgeng di dunia olahraga.

Bersama Honda, Repsol memenangkan empat gelar juara dunia bersama Mick Doohan antara tahun 1995 dan 1998, sebelum meraih gelar kelima bersama Alex Criville pada tahun 1999.

Pada tahun 2002, Valentino Rossi menjadi juara dunia ketiga dalam kemitraan tersebut di awal era MotoGP modern, dengan pembalap Italia itu kembali mendominasi pada tahun 2003.

Nicky Hayden memenangkan gelar juara dunia 2006 untuk Repsol Honda, diikuti Casey Stoner pada tahun 2011, sebelum Marc Marquez memenangkan enam gelar juara antara tahun 2013 dan 2019 bersama tim tersebut.

Kemitraan ini berakhir pada akhir musim 2024, dengan visibilitas Repsol di tim pabrikan Honda pun semakin berkurang.

Castrol kini menjadi sponsor utama Honda di kelas premier untuk tim pabrikannya.

Namun, menurut laporan dari motorsport.com Spanyol, Repsol akan kembali ke paddock MotoGP pada tahun 2026.

Namun, Castrol tidak akan memperbarui kemitraannya dengan Honda, dan justru akan mengambil alih sebagai pemasok pelumas resmi untuk kelas Moto2 dan Moto3.

Peran ini saat ini dipegang oleh Liqui Moly, yang awalnya menyetujui kesepakatan untuk melanjutkan kerja sama tersebut dengan Dorna Sports pada tahun 2022 hingga akhir tahun 2027.

Namun, laporan motorsport.com mengklaim kesepakatan ini akan dihentikan lebih awal, membuka pintu bagi Repsol untuk mengembalikan brand mereka ke paddock Grand Prix.

Belum jelas apakah Liqui Moly akan tetap menjadi sponsor utama Grand Prix Jerman, mengingat kesepakatannya juga berlaku hingga akhir 2027.

Hal ini akan menjadi peningkatan eksposur yang signifikan bagi Moto2 dan Moto3, yang dalam beberapa minggu terakhir telah menjadi sasaran laporan tentang perubahan visibilitasnya karena penekanan yang lebih besar diberikan pada perluasan jangkauan MotoGP di bawah Liberty Media.

Moto2 dan Moto3 akan dipindahkan dari pit lane pada akhir pekan Grand Prix untuk beroperasi di areanya sendiri di paddock.

Namun, Dorna telah mengonfirmasi bahwa laporan bahwa Moto3 hanya akan digunakan di putaran Eropa tidak berdasar.