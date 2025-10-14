Charles Leclerc Jadi Target Jangka Panjang Tim Terbaru F1

Juara dunia F1 1978 Mario Andretti, yang saat ini menjadi salah satu dewan Cadillac, mengungkapkan kekagumannya terhadap bintang Ferrari Charles Leclerc, dan menginginkan pembalap Monako itu sebagai target jangka panjang tim.

Andretti memberikan pendapatnya tentang beberapa pembalap saat ini dalam sebuah wawancara dengan La Gazzetta dello Sport ketika ia berbicara tentang keinginannya untuk merekrut Leclerc suatu saat nanti.

"Verstappen sangat kuat," ujarnya kepada surat kabar Italia tersebut. "Saya menyukai Piastri karena kegigihannya, tetapi menurut saya di McLaren, entah mengapa – saya tidak tahu mengapa – mereka lebih menyukai Lando Norris.

"Saya penggemar berat Leclerc; jika suatu hari nanti dia benar-benar ingin pindah tim, saya akan langsung membawanya ke Cadillac. Ferrari adalah Ferrari, dan cepat atau lambat akan kembali. Selalu begitu."

Cadillac sudah merekrut Valtteri Bottas dan Sergio Perez sebbagai pembalap mereka untuk musim debut F1 di 2026.

Upaya untuk merekrut Leclerc, bahkan di masa mendatang, akan menjadi langkah yang sangat ambisius bagi tim terbaru F1.

Mengulik masa depan Leclerc

Leclerc, yang kini berusia 27 tahun, dianggap sebagai salah satu talenta terbaik di grid F1 saat ini.

Pembalap Monako itu telah meraih delapan kemenangan dan 27 pole position bersama Ferrari, tetapi belum benar-benar jadi penantang gelar juara dunia.

Musim 2025 sejauh ini terbukti sangat mengecewakan bagi Ferrari, dengan Leclerc hanya mampu meraih satu pole position dan lima podium.

Meskipun frustrasi dengan kurangnya daya saing Ferrari, Leclerc berulang kali menegaskan bahwa memenangkan gelar bersama Scuderia tetap menjadi impiannya.

Awal tahun ini, Leclerc menepis rumor di media Italia yang mengklaim bahwa ia melihat masa depan jangka panjangnya di tempat lain.

"Saya sangat terkejut. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Jadi, saya lebih baik mengabaikannya saja," tegas Leclerc pada bulan Juli.

"Tapi saya belum pernah mengatakan hal ini dalam beberapa balapan terakhir. Malah, saya terus mengatakan betapa saya mencintai tim ini dan betapa saya ingin membawa Ferrari kembali ke puncak. Saya hanya terkejut.

"Kami memiliki visi yang sama, kami bertiga - Fred, Lewis, dan saya sendiri - untuk mencoba dan kembali meraih kemenangan. Dan kami telah berupaya menyatukan semua itu. Jadi, ya, inilah rencana kami. Saya pikir kami harus menaatinya."

Leclerc menandatangani perpanjangan kontrak multi-tahun dengan Ferrari pada awal 2024, meski durasi pasti kontrak tersebut masih simpang siur, diyakini kontrak ini akan berjalan sampai 2029.

