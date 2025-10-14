Aprilia Umumkan Pengganti Jorge Martin untuk GP Australia

Aprilia telah mengonfirmasi bahwa pembalap penguji Lorenzo Savadori akan menggantikan Jorge Martin yang cedera di Grand Prix Australia akhir pekan ini.

Martin kembali mengalami cedera setelah insiden dengan rekan setimnya, Marco Bezzecchi, pada lap pembuka Sprint Race Motegi.

Momen ini menandai cedera serius keempat Martin dalam setahun, di mana ia hanya tampil dalam enam akhir pekan Grand Prix.

Pembalap Spanyol itu absen sejak menjalani operasi bahu tepat setelah putaran Motegi, dengan tanggal kembali yang belum ditetapkan.

Aprilia tidak membawa pengganti untuk Martin di Mandalika, membuat Aprilia hanya menurunkan dua pembalap di sana setelah rookie Trackhouse, Ai Ogura, juga absen karena rasa sakit di tangannya akibat kecelakaan di Misano pada bulan September.

Article continues below ADVERTISEMENT

Untuk Grand Prix Australia akhir pekan ini, Aprilia akan menurunkan Lorenzo Savadori untuk menggantikan Martin, menandai penampilan ke-10 pembalap Italia itu musim ini dan yang pertama sejak Grand Prix Jerman.

Dia sudah mengoleksi delapan poin musim ini.

“Pertama-tama, saya ingin mendoakan Jorge agar cepat pulih,” kata Savadori. “Saya harap dia bisa kembali balapan sesegera mungkin.

“Phillip Island adalah sirkuit yang indah dan saya tidak sabar untuk segera berlomba.

“Kami akan terus mengembangkan RS-GP25 dan saya akan memberikan yang terbaik, seperti biasa.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Aprilia juga mengonfirmasi bahwa Bezzecchi akan beraksi di Phillip Island setelah terlibat insiden parah Marc Marquez di putaran pertama Grand Prix Indonesia.

Ia tidak mengalami cedera serius, meskipun diperkirakan akan menghadapi penalti atas tabrakan tersebut.

“Saya senang bisa kembali ke Australia dan saya memiliki keinginan besar untuk terus tampil baik,” ujarnya.

“Saya akan memberikan seratus persen untuk mencoba dan menebus balapan panjang di Mandalika.”