EKSKLUSIF: Serba-Serbi Pembalap Cadangan F1 bersama Valtteri Bottas

Setelah menjadi reguler di grid F1 sejak musim 2013, Valtteri Bottas menghadapi situasi baru dalam kariernya pada tahun 2025.

Untuk pertama kalinya sejak 2012, Bottas mendapati dirinya tanpa kursi balap F1 setelah didepak Sauber di akhir musim 2024.

Tanpa tujuan pasti untuk tahun 2025, pembalap 36 tahun asal Finlandia itu kembali ke Mercedes, di mana ia memenangkan 10 balapan sebagai rekan satu tim Lewis Hamilton antara tahun 2017-21, sebagai pembalap cadangan.

Pembalap cadangan F1 memainkan peran penting bagi tim dan bertindak sebagai pengganti yang efektif untuk pembalap reguler.

Mereka siap untuk turun tangan kapan saja jika sakit atau cedera membuat pembalap Grand Prix, contohnya saat Oliver Bearman yang menggantikan Carlos Sainz di Grand Prix Arab Saudi 2024.

Selain menunggu sebagai cadangan, apa sebenarnya kesibukan seorang pembalap cadangan F1?

“Sangat berbeda dari 12 tahun terakhir,” ujar Bottas kepada Crash.net dalam sebuah wawancara eksklusif di Grand Prix Singapura.

“Senang rasanya bisa bekerja dengan tim yang pernah saya bela sebelumnya, jadi rasanya wajar saja untuk mulai bekerja dengan mereka. Namun, saya jelas merindukan balapan.

“Hal yang mungkin menjadi hal terpenting di akhir pekan dalam pikiran saya adalah saya benar-benar ingin kembali ke mobil. Namun, saya juga belajar banyak.”

Apa yang sebenarnya dilakukan?

Bottas has been fully embedded within Mercedes

Meski tidak berada di dalam kokpit pada akhir pekan, pembalap cadangan masih memiliki beragam tanggung jawab. Mulai dari bekerja di Simulator, menghadiri rapat, melakoni uji ban, terlibat dalam komitmen sponsor, dan dalam kasus Bottas, dia jadi 'wajah' dari konten menghibur Mercedes musim

Pada akhir pekan Grand Prix sendiri, pembalap cadangan tetap terlibat dalam kegiatan inti tim. Tugasnya meliputi melakukan wawancara, menghadiri acara sponsor, dan terlibat dalam rapat teknis sebelum dan sesudah sesi di trek.

“Beberapa akhir pekan lebih sibuk daripada yang lain,” jelas Bottas. “Seperti akhir pekan ini [Grand Prix Singapura] cukup sibuk dengan cukup banyak wawancara hari ini. Ada beberapa acara.

“Ini adalah salah satu acara yang biasanya dilakukan oleh sponsor. Jadi, ada berbagai hal di kota sepanjang akhir pekan yang saya ikuti dalam acara-acara tersebut.

"Tapi di saat yang sama, saya juga ikut serta dalam semua rapat pra-event, di mana kami membahas hal-hal teknis dan kemudian membahas akhir pekan mendatang. Dan juga selama akhir pekan balapan, semua rapat teknis sebelum dan sesudah sesi.

"Saya ikut serta, hanya untuk terus mengikuti perkembangan, kalau-kalau saya akan turun tangan, saya tahu apa yang sedang terjadi dan apa targetnya. Beberapa akhir pekan memang agak kurang fokus, tetapi ada juga akhir pekan yang benar-benar padat."

Bottas juga berperan sebagai mentor bagi pembalap rookie Kimi Antonelli, menggunakan pengalamannya yang luas untuk membimbing pembalap muda tersebut melewati musim pertamanya di F1.

Singapura adalah contoh yang baik di mana Bottas dapat memanfaatkan pengalamannya untuk memberikan tips kepada pembalap Italia berusia 19 tahun itu saat ia bersiap untuk balapan di sirkuit baru.

“Dengan Kimi, kami mungkin bisa mengejar ketinggalan dalam beberapa hal,” kata Bottas. “Akhir pekan ini, dia belum pernah balapan di trek sebelumnya.

"Jadi, kami akan pergi bersama nanti di trek dan memberinya trik saya, apa yang saya rasa bisa dia coba dan semoga itu akan membantu proses pembelajarannya selama akhir pekan.”

Tips-tips tersebut ternyata berhasil, dengan Antonelli finis di posisi kelima yang kuat untuk melanjutkan momentum finis keempat di Azerbaijan dan menghentikan penurunan performa yang parah baru-baru ini.

Bottas has supported Antonelli through his rookie F1 season

Penyesuaian hidup tanpa balapan

Berbeda dari banyak pembalap cadangan yang belum pernah balapan F1, atau tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melakukannya, itu tidak berlaku bagi Bottas.

Pembalap Finlandia itu beralih dari posisi reguler di F1, dengan hampir 250 balapan yang telah dilaluinya, menjadi pengamat aksi dari pinggir lapangan, atau lebih tepatnya, dari belakang garasi Mercedes.

Sebagai peraih pole position 20 kali dan podium 67 kali, ini pada dasarnya bukanlah peran yang diinginkan Bottas.

Bottas menegaskan sejak awal bahwa tujuannya mengambil peran cadangan adalah untuk tetap berada di grid F1 dalam upayanya kembali ke kursi full-time.

Setelah mencapai tujuannya dengan mendapatkan satu dari dua kursi balap bersama tim F1 Cadillac yang baru untuk tahun 2026, Bottas tahu pengorbanannya sepadan. Namun, bukan berarti transisinya tidak sulit untuk dijalani.

“Memang sulit, tapi itulah yang harus saya lakukan dan saya sudah siap,” Bottas. “Tentu saja berhasil, saya sudah dapat kursi untuk tahun depan, yang selalu menjadi tujuan utama saya untuk kembali ke sana. Jadi, jelas berhasil.”

Kesempatan terdekat Bottas untuk kembali membalap musim ini terjadi di Grand Prix Azerbaijan saat George Russell jatuh sakit, yang menyebabkan ia terbangun dengan tidak nyaman pada Jumat pagi di Baku.

“Saya rasa itu cukup dekat,” kenangnya. “Baru satu jam sebelum FP1 ia memutuskan untuk mencoba. Saat itulah kami harus memutuskan pengaturan pedal, jok, dan hal-hal seperti itu. Sampai saat itu saya sudah siap. Saya sudah mempersiapkan diri dengan baik dengan para teknisi untuk hari itu.

“Saya terbangun karena Paul [Ripke], teman perjalanan saya, menggedor pintu saya ketika saya masih tidur. Dia berkata, 'kita harus bersiap-siap'. Saya seperti, 'baiklah, ayo pergi' tapi itu tidak terjadi.”

Meskipun tidak ada aksi kompetitif dalam kalender Bottas untuk tahun 2025, dia masih mengendarai mobil F1 dalam beberapa kesempatan.

Bottas mengendarai McLaren 2023 di Barcelona, ​​berpartisipasi dalam Goodwood Festival of Speed ​​pada bulan Juli, dan baru-baru ini menyelesaikan uji coba dengan Mercedes W13 2022 di Korea Selatan.

Bottas has still got behind the wheel of F1 cars

Apa yang dipelajari Bottas?

Lebih dari segalanya, musim 2025 juga memberi Bottas perspektif baru tentang F1.

Meskipun terkadang terasa frustrasi, Bottas menerima peran sebagai pembalap cadangan dan menjalaninya dengan tenang.

Hal itu memberinya pengalaman yang ia rasa sangat berharga, dan memungkinkannya untuk mengatur ulang dan memfokuskan kembali dirinya.

“Saya rasa tahun ini membuat saya jauh lebih menghargai olahraga ini. Saya juga menyadari betapa beruntungnya 20 pembalap itu bisa berada di grid,” jelas Bottas.

“Ini olahraga yang sangat unik dan ketika Anda berada di dalamnya, Anda fokus pada tujuan Anda dan Anda memiliki tujuan, dan terkadang sulit untuk melihat gambaran besar dan betapa kerennya olahraga ini sebenarnya.”

Dan seperti yang Bottas temukan, ada beberapa keuntungan dari tidak memiliki tuntutan yang datang dengan menjadi pembalap F1 penuh waktu.

“Saya telah berusaha untuk memaksimalkannya dan tentu saja, saya juga berusaha untuk menikmati hidup,” kata Bottas. “Misalnya, Sabtu malam ketika saya tahu saya tidak mengemudi lagi, saat itulah saya bisa sedikit lebih santai.

"Saya menemukan beberapa restoran baru, terkadang bahkan pub yang biasanya tidak saya kunjungi. Jadi saya berusaha untuk tetap menyenangkan, berusaha untuk tetap santai, tetapi pada saat yang sama tetap siap.”

There has been fun along the way

Bottas juga semakin memahami bagaimana tim F1 beroperasi dan menjalankan akhir pekan balapan, sesuatu yang menurutnya akan sangat berguna untuk diterapkan di musim debut Cadillac.

“Saya ingin mengatakan bahwa saya benar-benar melihat langsung bagaimana tim beroperasi di garasi dan mendengarkan jutaan saluran komunikasi selama kualifikasi atau selama balapan,” jawab Bottas ketika diminta untuk menyebutkan hal terpenting yang ia pelajari sebagai pembalap cadangan.

“Itu adalah sesuatu yang, sebagai pembalap, tidak Anda dengar dan tidak Anda lihat bagaimana semuanya diatur. Itu membuat saya lebih menghargai kerja sama tim dan setiap anggota tim serta pekerjaan mereka. Jadi, itu menyenangkan.

“Saya pikir pengalaman saya tahun ini, melihat langsung bagaimana tim ini beroperasi di balik layar, juga dapat membantu membangun tim dan memberikan panduan tentang arah yang harus diambil dalam berbagai hal.”

Dengan comeback F1 full-time sudah dipastikan tahun depan, perhatian Bottas akhirnya bisa kembali tertuju pada apa yang paling ia sukai.

“Rasanya Melbourne tak akan datang lebih cepat lagi,” akunya. “Setiap akhir pekan, saya semakin merindukan balapan. Saya sangat bersemangat untuk segera memulai.”