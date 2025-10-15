Rumor Horner ke Ferrari Menguat saat Maranello 'Memanggil'

Sebuah laporan terbaru mengklaim Christian Horner sedang bernegosiasi dengan Ferrari untuk menjadi Team Principal mereka.

Horner "dirayu" oleh Ferrari, tetapi juga sedang bernegosiasi dengan tim lain, seperti dilaporkan Daily Mail, yang menambahkan bahwa presiden Scuderia, John Elkann, mulai kehilangan kepercayaan pada Team Principal saat ini, Fred Vasseur.

Vasseur baru saja mendapatkan kontrak baru dari Ferrari pada akhir Juli, tetapi tekanan tetap berada di sisi pria Prancis itu karena Ferrari menjalani musim yang buruk dengan tidak meraih kemenangan pada 18 balapan.

Di sisi lain. Horner tengah mencari pekerjaan baru di F1 setelah menyetujui kesepakatan pesangon dengan Red Bull yang memungkinkannya kembali ke olahraga ini tahun depan.

Pria Inggris berusia 51 tahun itu dipecat dari jabatannya sebagai CEO dan Team Principal Red Bull setelah Grand Prix Inggris bulan Juli, setelah 20 tahun memimpin tim yang berbasis di Milton Keynes tersebut.

Article continues below ADVERTISEMENT

Laporan yang mengaitkan Horner dengan Ferrari terus berlanjut, dengan publikasi Jerman F1-Insider mengklaim bahwa Ferrari sedang mempertimbangkan untuk merekrut Horner.

“Horner memiliki 14 gelar Juara Dunia dalam resumenya,” tulis jurnalis Ralf Bach. “Elkann dianggap sebagai orang yang sangat emosional yang tidak tertarik pada apa yang dipikirkannya kemarin, melainkan apa yang dipikirkannya hari ini.

“Mereka telah memperpanjang kontrak Vasseur, namun posisinya tampaknya sudah goyah lagi. Dan di situlah Horner berperan.”

Horner berubah haluan?

Pada bulan Mei lalu di Grand Prix Spanyol, Horner ditanya oleh Crash.net apakah dia tertarik dengan posisi Team Principal di Ferrari.

Saat itu Horner - yang masih menjabat sebagai Team Principal dan CEO Red Bull Racing - membantah adanya kontak dengan Ferrari.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Komitmen saya 100 persen bersama Red Bull. Selalu begitu dan pasti akan begitu untuk jangka panjang," tegas Horner.

"Selalu ada banyak spekulasi dalam bisnis ini, orang-orang datang ke sana, orang-orang pergi ke sana. Orang-orang di tim tahu persis situasinya.

"Bahasa Italia saya lebih buruk daripada bahasa Inggris Flavio [Briatore], jadi bagaimana mungkin itu bisa berhasil?"

Dengan Horner yang saat ini tidak lagi terkait dengan Red Bull, akankah dia berubah haluan dan menyambut panggilan dari Maranello?