Aldeguer Terancam Absen di GP Thailand saat Update Cedera Diberikan

Fermin Aldeguer memberikan pembaruan dari proses pemulihan cedera saat keikutsertaanya di pembuka musim MotoGP 2026 diragukan.

Aldeguer mengalami patah tulang paha pada awal Januari dan telah dipastikan absen pada tes pembuka tahun ini di Sepang, yang akan berlangsung minggu depan pada 3-5 Februari.

Pembalap Spanyol itu juga tidak dapat menghadiri peluncuran tim Gresini Racing pada Sabtu (31/1), tetapi bergabung dalam acara tersebut melalui panggilan video.

Berbicara kepada Jack Appleyard dari MotoGP.com, yang menjadi pembawa acara Gresini di Kuala Lumpur, Aldeguer mengkonfirmasi bahwa ia tidak berharap untuk kembali balapan sebelum MotoGP Brasil pada bulan Maret.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Sayangnya, saya tidak bisa berada di sana [Kuala Lumpur], tetapi yang terpenting adalah pemulihan tulang paha saya, dan itu berjalan dengan baik,” kata Aldeguer. “Hari demi hari saya merasa lebih baik, semakin dekat untuk kembali bersepeda.

“Tetapi untuk saat ini, waktunya untuk tinggal di rumah dan melanjutkan pemulihan serta melihat sepeda saya di layar.”

Ia menambahkan bahwa ia berharap untuk kembali “Sesegera mungkin, tetapi saat ini saya tidak bisa menyebutkan satu tanggal, satu balapan.

“Yang pasti, saya punya beberapa target waktu untuk kembali, saya ingin [berada] di Brasil atau mungkin di Austin, tetapi kita harus menunggu semua pemeriksaan, bagaimana perasaan saya dengan kaki saya, dan setelah itu kita akan kembali.”

Cedera Aldeguer terjadi menjelang musim keduanya sebagai pembalap MotoGP, di mana ekspektasi meningkat setelah memenangkan Grand Prix Indonesia di tahun debutnya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Kurangnya uji coba pramusim telah menjadi kendala besar bagi banyak pembalap dalam beberapa tahun terakhir.

Sebut saja Raul Fernandez yang beberapa kali mengalami kecelakaan saat tes Sepang, Franco Morbidelli yang absen dari pra-musim 2024 setelah kecelakaan saat latihan di Portimao, dan Jorge Martin yang melewatkan hampir seluruh pra-musim tahun lalu - dan kemudian sebagian besar musim itu sendiri - setelah kecelakaan pada hari pertama tes Malaysia.