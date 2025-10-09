Ferrari Memanas saat Laporan Pertikaian Vasseur dan Engineer Senior Muncul

Ketegangan meningkat di Ferrari saat muncul laporan adanya "perdebatan sengit" antara Team Principal Frederic Vasseur dan seorang insinyur senior tim.

Itu adalah akhir pekan yang mengecewakan bagi Scuderia di Marina Bay, dengan Charles Leclerc finis keenam yang mengecewakan, sementara Lewis Hamilton turun ke posisi kedelapan setelah masalah rem mengganggu balapannya di fase akhir.

Ferrari adalah satu-satunya tim di empat besar klasemen konstruktor tanpa kemenangan, setelah tertinggal lebih jauh dari Mercedes di Singapura.

George Russell memenangkan balapan dari posisi terdepan di depan Max Verstappen, menjadikan Ferrari sebagai tim tercepat keempat di Sirkuit Jalan Raya Marina Bay.

Kedua pembalap terpaksa melakukan lift-and-coast di sebagian besar balapan 62 lap – hal yang biasa terjadi bagi tim Scuderia musim ini.

Article continues below ADVERTISEMENT

Menurut media Italia Corriere dello Sport, suasana di dalam tim telah "memburuk".

Dilaporkan bahwa "perdebatan sengit terjadi antara Vasseur dan seorang insinyur senior". Menurut laporan tersebut, orang lain yang terlibat adalah Matteo Togninalli, kepala teknik trek Ferrari.

Performa Ferrari 'terjun bebas'

Serangkaian peningkatan Ferrari di pertengahan musim belum mampu membalikkan keadaan.

Peningkatan suspensi yang sangat dinantikan yang diperkenalkan di Grand Prix Belgia gagal mengubah musim mereka.

Meskipun Leclerc meraih pole yang mengejutkan di Hungaria, kendala yang sama muncul kembali ketika ia terpaksa mundur dan mengatur berbagai aspek SF-25, termasuk keausan papan dan suhu rem.

Article continues below ADVERTISEMENT

Perpanjangan kontrak Vasseur juga tidak menghasilkan peningkatan performa.

Frederic Vasseur

Sejak jeda musim panas, Ferrari hanya mencetak enam poin lebih banyak atas Williams.

Performa Hamilton sendiri telah membaik - kini lebih dekat dengan Leclerc dalam hal kecepatan - tetapi juara dunia tujuh kali itu masih mencari podium F1 pertamanya dengan seragam Ferrari pada musim yang secara umum kurang memuaskan bagi juara dunia tujuh kali itu.

Diduga kompromi pengaturan Ferrari dilakukan karena mereka terpaksa menjalankan mobil lebih tinggi di tengah kekhawatiran terulangnya diskualifikasi Tiongkok, yang secara tidak sengaja menguntungkan Hamilton.

Article continues below ADVERTISEMENT

Mobilnya dibuat lebih kaku dan menunjukkan lebih banyak understeer - karakteristik yang disukai dan biasa dialami Hamilton sejak di Mercedes.

Leclerc, menurut pengakuannya sendiri, tidak menyukai understeer dan kesulitan menunjukkan performa terbaiknya di sirkuit jalan raya dalam beberapa putaran terakhir.

Pembicaraan tentang masa depan jangka panjang Leclerc di Ferrari juga ramai diperbincangkan di tengah kemungkinan minat dari Mercedes dan Aston Martin.