Ferrari Memanas saat Laporan Pertikaian Vasseur dan Engineer Senior Muncul

Laporan ketegangan Ferrari di pers Italia setelah Grand Prix Singapura.

Ferrari
Ferrari

Ketegangan meningkat di Ferrari saat muncul laporan adanya "perdebatan sengit" antara Team Principal Frederic Vasseur dan seorang insinyur senior tim.

Itu adalah akhir pekan yang mengecewakan bagi Scuderia di Marina Bay, dengan Charles Leclerc finis keenam yang mengecewakan, sementara Lewis Hamilton turun ke posisi kedelapan setelah masalah rem mengganggu balapannya di fase akhir.

Ferrari adalah satu-satunya tim di empat besar klasemen konstruktor tanpa kemenangan, setelah tertinggal lebih jauh dari Mercedes di Singapura.

George Russell memenangkan balapan dari posisi terdepan di depan Max Verstappen, menjadikan Ferrari sebagai tim tercepat keempat di Sirkuit Jalan Raya Marina Bay.

Kedua pembalap terpaksa melakukan lift-and-coast di sebagian besar balapan 62 lap – hal yang biasa terjadi bagi tim Scuderia musim ini.

Menurut media Italia Corriere dello Sport, suasana di dalam tim telah "memburuk".

Dilaporkan bahwa "perdebatan sengit terjadi antara Vasseur dan seorang insinyur senior". Menurut laporan tersebut, orang lain yang terlibat adalah Matteo Togninalli, kepala teknik trek Ferrari.

Performa Ferrari 'terjun bebas'

Serangkaian peningkatan Ferrari di pertengahan musim belum mampu membalikkan keadaan.

Peningkatan suspensi yang sangat dinantikan yang diperkenalkan di Grand Prix Belgia gagal mengubah musim mereka.

Meskipun Leclerc meraih pole yang mengejutkan di Hungaria, kendala yang sama muncul kembali ketika ia terpaksa mundur dan mengatur berbagai aspek SF-25, termasuk keausan papan dan suhu rem.

Perpanjangan kontrak Vasseur juga tidak menghasilkan peningkatan performa.

Frederic Vasseur
Frederic Vasseur

Sejak jeda musim panas, Ferrari hanya mencetak enam poin lebih banyak atas Williams.

Performa Hamilton sendiri telah membaik - kini lebih dekat dengan Leclerc dalam hal kecepatan - tetapi juara dunia tujuh kali itu masih mencari podium F1 pertamanya dengan seragam Ferrari pada musim yang secara umum kurang memuaskan bagi juara dunia tujuh kali itu.

Diduga kompromi pengaturan Ferrari dilakukan karena mereka terpaksa menjalankan mobil lebih tinggi di tengah kekhawatiran terulangnya diskualifikasi Tiongkok, yang secara tidak sengaja menguntungkan Hamilton.

Mobilnya dibuat lebih kaku dan menunjukkan lebih banyak understeer - karakteristik yang disukai dan biasa dialami Hamilton sejak di Mercedes.

Leclerc, menurut pengakuannya sendiri, tidak menyukai understeer dan kesulitan menunjukkan performa terbaiknya di sirkuit jalan raya dalam beberapa putaran terakhir.

Pembicaraan tentang masa depan jangka panjang Leclerc di Ferrari juga ramai diperbincangkan di tengah kemungkinan minat dari Mercedes dan Aston Martin.

Ferrari Memanas saat Laporan Pertikaian Vasseur dan Engineer Senior Muncul
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

WSBK News
Razgatlioglu Dihadiahi Motor WorldSBK Yamaha Jelang Kepindahan MotoGP
6h ago
Toprak Razgatlioglu, 2021 Indonesian WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
WSBK Results
WorldSBK Estoril 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Estoril
10h ago
Nicolo Bulega, 2025 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
Dua Putaran WorldSBK Terakhir Hadirkan Skenario Aneh untuk Rea
10h ago
Jonathan Rea, 2025 Aragon WorldSBK, grid. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
Bulega Termotivasi saat Razgatlioglu Menuju Match-Point di Estoril
11h ago
Nicolo Bulega, 2025 Aragon WorldSBK, grid. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
Razgatlioglu Tidak Memikirkan Gelar WorldSBK 2025 di Estoril
11h ago
Toprak Razgatlioglu, 2025 Aragon WorldSBK, grid. Credit: Gold and Goose.

More News

WSBK News
Bagaimana Toprak Razgatlioglu Bisa Mengunci Gelar WorldSBK 2025 di Estoril
12h ago
Toprak Razgatlioglu, 2025 Aragon WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Ducati Umumkan Pengganti Marc Marquez, Hanya Untuk Phillip Island
13h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Indonesian MotoGP
MotoGP Feature
Siapa Pengganti Marc Marquez di Phillip Island dan Sepang?
09/10/25
Marc Marquez, Francesco Bagnaia
MotoGP News
Marc Marquez Dianggap "Senna-nya MotoGP" oleh Bintang F1
09/10/25
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Japanese MotoGP
MotoGP News
Marini Klaim Motor MotoGP 2026 Honda Lebih Baik dari Saat ini
09/10/25
Luca Marini, 2025 Indonesian MotoGP