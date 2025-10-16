EKSKLUSIF: Bottas Membahas Kesulitan Hamilton di Ferrari

Valtteri Bottas memberikan penilaiannya terhadap perjalanan Lewis Hamilton sebagai pembalap Ferrari sejauh ini.

Hamilton menjalani musim debut yang mengecewakan bersama Ferrari setelah menyelesaikan perpindahan besar dari Mercedes selama musim dingin.

Selain meraih pole position dan kemenangan Sprint Race Tiongkok pada akhir pekan keduanya untuk Ferrari, musim pertama Hamilton berseragam merah secara umum membuat frustrasi dengan banyaknya tantangan.

Hasil terbaik pembalap Inggris berusia 40 tahun itu adalah posisi keempat dan ia belum pernah meraih podium dalam 18 Grand Prix. Hamilton secara keseluruhan tertinggal dari rekan setimnya, Charles Leclerc, baik dalam head-to-head balapan ataupun kualifikasi.

Berbicara kepada Crash.net menjelang Grand Prix Singapura, Bottas, rekan setim Hamilton di Mercedes dari 2017-2021, memberikan penilaian terhadap kesulitan yang dihadapinya.

“Saya harap dia akan bangkit kembali. Tapi waktu yang akan membuktikannya,” kata Bottas. “Dia memang mengalami beberapa momen bagus, dan juga sedikit kurang beruntung. Tapi itu sulit. Tidak mudah berganti tim setelah sekian lama di Mercedes, menjadi semacam pemimpin.

“Lingkungan kerjanya sekarang sangat berbeda. Saya tidak bisa berkata banyak selain waktu yang akan membuktikan apakah semuanya akan membaik atau tidak. Tapi saya sangat berharap demikian karena saya pikir dia masih pantas mendapatkan hasil yang bagus di olahraga ini.”

Bottas pernah melalui masa adaptasinya sendiri ketika ia pindah dari Williams ke Mercedes pada tahun 2017, dan juga ketika ia bergabung dengan Sauber pada tahun 2022. Namun, seperti yang diakuinya, kedua masa adaptasi tersebut bertepatan dengan serangkaian peraturan baru.

“Tergantung tim mana yang Anda pilih dan seberapa berbeda mobilnya,” jelas Bottas. “Saya pernah mengalaminya, tetapi biasanya terjadi saat terjadi perubahan peraturan. Jadi bagi saya sulit untuk memprediksinya.

“Saya tidak tahu di dalam tim bagaimana mereka beroperasi, bagaimana mereka bekerja, dan apa saja kesulitannya. Jadi saya tidak bisa mengatakan lebih dari itu.”

Hamilton fokus pada hal positif

Setelah penampilan mengecewakan Ferrari di Singapura, di mana Hamilton finis di urutan kedelapan, ia menulis di media sosial: "Setelah pekan yang berat, rasanya senang bisa pulang.

"Saya punya waktu untuk merenungkan perjalanan saya dari Singapura dan emosi utama yang saya rasakan adalah rasa syukur. Dukungan dan cinta yang saya rasakan sejak kehilangan Roscoe telah menjadi pengingat yang kuat bahwa, meskipun terkadang terasa suram, ada begitu banyak hal baik di dunia ini. Kita hanya perlu mencarinya.

"Saya juga melihat sisi positifnya di trek. Berita utama media hanya menceritakan satu kisah — kisah di mana kami tidak melakukan segalanya dengan benar, atau segalanya tidak berjalan sesuai keinginan kami. Namun, yang menjadi fokus saya selama beberapa bulan terakhir adalah kisah yang lain. Kisah tentang bagaimana tim ini merespons ketika ada yang salah. Bagaimana kami bangkit, dan melaju lagi.

"Kemarin [Minggu] adalah contoh yang sempurna. Strategi kami tepat, tetapi masalah rem membuat kami terhambat tepat ketika momentum sedang dibangun. Jadi sekarang kami kembali ke pabrik, belajar dari balapan terakhir ini, dan merencanakan balapan berikutnya.

"Saya sangat bangga dengan tim ini dan ingin membantu meraih hasil yang pantas mereka dan para tifosi dapatkan. Saya melihat kemajuan yang kami buat, dan kerja keras yang kami curahkan di setiap balapan, tetapi ini Ferrari. Kemajuan saja tidak cukup. Untuk mencapai kehebatan, kita perlu melangkah lebih jauh, menjadi lebih baik.

"Ada begitu banyak hal yang bisa kita capai bersama, dan jika kita dapat membangun kesuksesan kita, dan mengubah hal-hal yang perlu kita ubah, saya yakin kita akan mencapainya."