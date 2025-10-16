"Itu akan Berbau Brasil" - Rookie MotoGP Isyaratkan Nomor Balap Pilihannnya

Rekrutan terbaru Honda di MotoGP, Diogo Moreira, memberi petunjuk nomor balapnya untuk musim debut MotoGP DI 2026, tetapi "itu masih rahasia" yang akan ia ungkapkan saat tes Valencia.

Sebelum Grand Prix Australia akhir pekan ini, Honda mengumumkan perekrutan bintang Moto2 Moreira dengan kontrak pabrikan selama tiga tahun untuk membawanya ke MotoGP musim depan bersama LCR.

Kepindahan ini telah menjadi rahasia umum sejak musim panas, dengan Moreira bergabung dengan Johann Zarco di LCR untuk menggantikan Somkiat Chantra yang pindah ke World Superbike.

Pebalap Brasil itu hanya terpaut sembilan poin dari pemuncak klasemen Manu Gonzalez di Moto2 dengan empat putaran tersisa.

Mengomentari promosinya ke MotoGP, ia berkata: “Saat ini saya sangat bahagia.

“Saya pikir kami berada di momen yang baik, dan juga dalam hidup saya. Saya pikir penting untuk memiliki kesempatan ini di MotoGP. Saya sangat bersyukur untuk ini. Ini pasti akan menyenangkan.

“Saya punya waktu tiga tahun, jadi kami harus tenang. Kami perlu memahami motornya, juga kategorinya.

“Ini dunia yang berbeda. Jadi, kami harus fokus pada hal itu. Saat ini Honda sedang dalam momen yang baik. Saya pikir mereka pasti akan berkembang, dan mari kita lihat tahun depan.

“Saat ini, saya pikir tahun ini adalah tahun terbaik dalam hidup saya.

“Saya sangat menikmatinya tahun ini dan juga belajar banyak. Yang pasti, penting untuk siap untuk tahun depan. Ini akan menjadi akhir pekan yang gila di Brasil pada balapan kedua musim ini.

“Semua keluarga dan teman saya akan hadir di sana.”

Moreria saat ini membalap dengan nomor 10 di Moto2, tetapi tidak dapat menggunakannya di MotoGP karena nomor tersebut saat ini dimiliki oleh rekan satu tim Honda-nya di masa depan, Luca Marini.

Pebalap Brasil ini mengatakan ia telah memilih nomornya, tetapi menolak untuk mengatakan apa pilihannya selain bahwa nomor tersebut memiliki arti penting di tanah kelahirannya.

"Saya sudah tahu nomor saya untuk tahun depan, tetapi itu rahasia," katanya. "Saya akan menggunakannya setelah balapan Valencia ketika kami melakukan tes pada hari Selasa. Itu akan berbau Brasil, jadi itulah kuncinya..."

Moreira mungkin mengisyaratkan bahwa ia telah memilih untuk menggunakan nomor 4 musim depan, nomor yang digunakan oleh rekan senegaranya, Alex Barros, untuk meraih tujuh kemenangan MotoGP selama kariernya.