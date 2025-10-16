Risiko Angin Kencang, MotoGP Australia Berpotensi Maju ke Sabtu?

Para pebalap akan membahas perkiraan angin kencang pada hari Minggu di MotoGP Australia selama rapat Komisi Keselamatan besok.

Thursday, 2025 Australian MotoGP
Thursday, 2025 Australian MotoGP

Mungkinkah balapan MotoGP Australia dimajukan ke Sabtu sore untuk kedua kalinya dalam tiga tahun?

Pertukaran jadwal Sprint-Grand Prix 2023 dilakukan karena prakiraan cuaca memperingatkan cuaca ekstrem pada hari Minggu, termasuk hembusan angin hingga 80 km/jam yang dikombinasikan dengan peluang hujan dan suhu dingin sebesar 70-80%.

Grand Prix berjalan lancar pada hari Sabtu, sebelum cuaca memburuk dan memaksa Sprint hari Minggu yang tertunda untuk dibatalkan.

Untungnya, prakiraan cuaca untuk hari Minggu tahun ini tidak sesuram itu. Namun, angin kencang dengan kecepatan 40-55 km/jam diperkirakan akan terjadi.

Alex Rins, 2025 Australian MotoGP
Alex Rins, 2025 Australian MotoGP

Alex Rins dari Monster Yamaha mengungkap bahwa ia dan pembalap MotoGP pembalap lainnya akan membahas risiko angin kencang hari Minggu pada rapat Komisi Keselamatan hari Jumat, yang kemungkinan akan menukar jadwal Grand Prix jadi hari Sabtu seperti 2023.

"Berapa batasnya? Saya tidak tahu, itu sangat bergantung pada arah angin dan hal-hal seperti ini," kata Rins pada hari Kamis. "Yang pasti, hari Jumat kami akan berbicara di Komisi Keselamatan.

"Sudah, dua tahun lalu, kami melakukan balapan utama - saya tidak di sini [karena cedera] - pada hari Sabtu, dan hari Minggu dibatalkan. Kita lihat saja nanti."

Regulasi MotoGP juga mengizinkan pebalap untuk melepas sayap di Phillip Island jika mereka yakin hal itu akan membantu melawan angin samping yang berbahaya.

"Saya sudah bertanya kepada tim kami, tetapi jika kami melepas sayap, situasinya akan lebih buruk. Lebih banyak dampak negatifnya daripada positifnya," kata Rins.

Kualifikasi MotoGP Australia 2022 ditunda hingga Minggu pagi karena angin kencang, yang menyebabkan kecelakaan cepat bagi Miguel Oliveira di lintasan lurus utama pada latihan terakhir.

In this article

Alex Rins
Phillip Island circuit, Melbourne, Victoria, Australia
MotoGP
Risiko Angin Kencang, MotoGP Australia Berpotensi Maju ke Sabtu?
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Risiko Angin Kencang, MotoGP Australia Berpotensi Maju ke Sabtu?
2h ago
Thursday, 2025 Australian MotoGP
MotoGP News
Jack Miller Minta Yamaha Beri Tambahan Tenaga ke Mesin V4
3h ago
Jack Miller, Yamaha V4
MotoGP News
"Itu akan Berbau Brasil" - Rookie MotoGP Isyaratkan Nomor Balap Pilihannnya
4h ago
Diogo Moreira, Italtrans Racing, 2025 Indonesian Moto2
F1 News
EKSKLUSIF: Bottas Membahas Kesulitan Hamilton di Ferrari
5h ago
Hamilton is having a tough debut season with Ferrari
MotoGP News
Acosta Sebut MotoGP Australia "Balapan Tersulit secara Mental"
8h ago
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2025 Australian MotoGP

More News

MotoGP News
Bagnaia Berharap Kesulitan Mandalika Tidak Kembali di Phillip Island
8h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Australian MotoGP
MotoGP News
Marco Bezzecchi Menerima Keputusan Penalti MotoGP Australia
9h ago
Marco Bezzecchi, 2025 Australian MotoGP
MotoGP News
Dokter MotoGP Menutup Kemungkinan Comeback Marc Marquez di Portimao
9h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Indonesian MotoGP
F1 News
Pendirian McLaren Terhadap Pertarungan Gelar yang Memanas Dijelaskan
10h ago
Brown and Piastri ahead of the Chinese Grand Prix
WSBK News
Rea Bertekad untuk Tidak "Pergi dalam Sunyi" dari WorldSBK
15h ago
Jonathan Rea, 2025 Estoril WorldSBK, grid. Credit: Gold and Goose.