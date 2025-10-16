Risiko Angin Kencang, MotoGP Australia Berpotensi Maju ke Sabtu?

Mungkinkah balapan MotoGP Australia dimajukan ke Sabtu sore untuk kedua kalinya dalam tiga tahun?

Pertukaran jadwal Sprint-Grand Prix 2023 dilakukan karena prakiraan cuaca memperingatkan cuaca ekstrem pada hari Minggu, termasuk hembusan angin hingga 80 km/jam yang dikombinasikan dengan peluang hujan dan suhu dingin sebesar 70-80%.

Grand Prix berjalan lancar pada hari Sabtu, sebelum cuaca memburuk dan memaksa Sprint hari Minggu yang tertunda untuk dibatalkan.

Untungnya, prakiraan cuaca untuk hari Minggu tahun ini tidak sesuram itu. Namun, angin kencang dengan kecepatan 40-55 km/jam diperkirakan akan terjadi.

Alex Rins, 2025 Australian MotoGP

Alex Rins dari Monster Yamaha mengungkap bahwa ia dan pembalap MotoGP pembalap lainnya akan membahas risiko angin kencang hari Minggu pada rapat Komisi Keselamatan hari Jumat, yang kemungkinan akan menukar jadwal Grand Prix jadi hari Sabtu seperti 2023.

"Berapa batasnya? Saya tidak tahu, itu sangat bergantung pada arah angin dan hal-hal seperti ini," kata Rins pada hari Kamis. "Yang pasti, hari Jumat kami akan berbicara di Komisi Keselamatan.

"Sudah, dua tahun lalu, kami melakukan balapan utama - saya tidak di sini [karena cedera] - pada hari Sabtu, dan hari Minggu dibatalkan. Kita lihat saja nanti."

Regulasi MotoGP juga mengizinkan pebalap untuk melepas sayap di Phillip Island jika mereka yakin hal itu akan membantu melawan angin samping yang berbahaya.

"Saya sudah bertanya kepada tim kami, tetapi jika kami melepas sayap, situasinya akan lebih buruk. Lebih banyak dampak negatifnya daripada positifnya," kata Rins.

Kualifikasi MotoGP Australia 2022 ditunda hingga Minggu pagi karena angin kencang, yang menyebabkan kecelakaan cepat bagi Miguel Oliveira di lintasan lurus utama pada latihan terakhir.