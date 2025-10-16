Jack Miller Minta Yamaha Beri Tambahan Tenaga ke Mesin V4

Setelah debut di Grand Prix San Marino, prototype Yamaha V4 menuju penampilan wild card keduanya di Sepang, dengan pembalap tes Augusto Fernandez kembali beraksi.

Jack Miller dari Pramac telah menguji YZR-M1 bermesin V4 tersebut pada dua kesempatan, dan yakin bahwa motor ini menunjukkan peningkatan yang dicari dalam hal grip belakang.

Namun, setelah berada di posisi terbawah grafik kecepatan di Misano, ia mengatakan tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa performa mesin secara keseluruhan masih menjadi kelemahan.

“Seperti semua hal lainnya, ini adalah proyek baru,” kata Miller di Phillip Island pada hari Kamis. “Ketika kami menguji motor di Barcelona dan Misano, dengan waktu trek yang terbatas, saya sangat senang dengan arahnya.

“Area yang perlu kami perbaiki, sudah dilakukan, dalam hal penggunaan ban belakang agar dapat menghentikan motor dan berakselerasi dengan baik.

"Tapi tanpa terlalu mengorbankan bagian depan Yamaha yang luar biasa dan kemampuan berbeloknya.

"Jelas ini masih dalam tahap awal dan kami perlu meningkatkan tenaganya, tapi menurut saya itu salah satu hal termudah yang bisa dilakukan dalam pembuatan sepeda motor."

Setelah Sepang, Fernandez dijadwalkan kembali tampil di balapan penutup musim di Valencia, yang dilanjutkan dengan tes pasca-musim hari Selasa.

Pembalap bintang Yamaha Fabio Quartararo masih skeptis dengan performa awal mesin V4 di Misano, dan Yamaha juga belum mengonfirmasi secara resmi bahwa mesin tersebut akan menggantikan konfigurasi Inline4 di YZR-M1 untuk musim 2026.

Apa pun bentuk motornya, Miller - yang merayakan start Grand Prix ke-250 akhir pekan ini di Phillip Island - akan menjadi bagian dari line-up Yamaha untuk tahun 2026 bersama Quartararo, Alex Rins, dan rekan setim rookie Toprak Razgatlioglu.

“Mencapai angka itu [250 GP] sungguh luar biasa, tetapi rencana saya tidak berakhir di tahun 2026,” kata Miller, pemenang empat kali balapan MotoGP dengan motor Honda dan Ducati.

“Saya merasa masih banyak yang bisa saya berikan, dan yang terbaik masih akan datang.

“Kami akan terus berjuang dan berusaha untuk kembali ke posisi terdepan.”