Dokter MotoGP Menutup Kemungkinan Comeback Marc Marquez di Portimao

Marc Marquez tampaknya tidak mungkin melakukan comebacknya dari cedera bahu di Portimao.

Kepala Medis MotoGP Dr. Angel Charte menutup kemungkinan Marc Marquez untuk comeback sebelum putaran penutup musim di Valencia.

Juara dunia yang baru dinobatkan menderita patah tulang dan cedera ligamen di bahu kanannya setelah bersenggolan dengan pebalap Aprilia, Marco Bezzecchi, pada lap pembuka MotoGP Indonesia.

Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa operasi tidak diperlukan, meskipun keputusan tersebut telah diambil awal pekan ini, dengan Marc Marquez menjalani operasi yang sukses.

Dinyatakan absen dari Grand Prix Australia akhir pekan ini dan putaran Malaysia minggu depan, tampaknya kemungkinan untuk comeback di Portugal awal bulan depan kini tampaknya tertutup.

Berbicara kepada DAZN Spanyol pada hari Kamis di Grand Prix Australia, Dr. Charte mengatakan cedera Marquez membutuhkan perawatan yang sabar untuk menghindari konsekuensi yang lebih serius.

“Minggu lalu, saat pemeriksaan di Clinica Ruber Internacional di Madrid, Dr. Roger de Ona dan timnya memutuskan bahwa [cederanya] tidak stabil dan, dengan pertimbangan terbaik mereka, memutuskan untuk memperbaikinya dengan jauh lebih baik,” ujarnya.

“Marc telah menjalani operasi, diperbolehkan pulang setelah 24 jam, dan telah memulai masa istirahat.

“Ketika dokter menganggapnya tepat, ia akan memulai pemulihannya.

“[Ia sudah dipastikan absen dari] Australia, Malaysia, dan comeback di Portugal akan cukup rumit, saya rasa, karena cederanya dapat berdampak jangka panjang jika tidak ditangani dengan hati-hati.”

Komentar Dr. Charte muncul hanya beberapa hari setelah Dr. Pedro Luis Ripoll memberi tahu Marca bahwa Marquez akan menjalani masa pemulihan selama 16 minggu.

Itu akan membuatnya juga absen Valencia, meskipun Marquez telah menegaskan bahwa ia akan menjalani pemulihan lebih lambat daripada sebelumnya.

Dengan gelar juara sudah di genggaman, ia tidak perlu mengambil risiko memperparah cedera bahunya dengan berkompetisi di balapan tersisa.

Masih belum jelas juga pada tahap ini, apakah ia akan mencoba mengikuti tes pasca-balapan di Valencia.

Ia akan digantikan oleh pembalap tes Ducati, Michele Pirro, untuk Grand Prix Australia akhir pekan ini, namun pengganti untuk Malaysia belum dikonfirmasi.

Sementara itu, Marco Bezzecchi telah dijatuhi hukuman penalti putaran panjang ganda atas perannya dalam tabrakan dengan Marquez di Mandalika.

