Acosta Sebut MotoGP Australia "Balapan Tersulit secara Mental"

Pedro Acosta berharap dapat membangun momentum podium GP Indonesia akhir pekan ini di Australia

Pembalap KTM Factory Pedro Acosta menyebut MotoGP Australia sebagai "balapan tersulit tahun ini secara mental" saat ia mengincar podium pertamanya di Phillip Island di kelas premier.

Pembalap berusia 21 tahun itu kembali ke Australia setahun setelah debut yang "tidak begitu menyenangkan" di Phillip Island dengan motor MotoGP pada tahun 2024, di mana ia tidak dapat memulai balapan setelah kecelakaan parah saat sprint.

Ia datang ke Phillip Island musim ini setelah finis kedua di Grand Prix Indonesia, dan yakin KTM akan bekerja lebih baik pada tahun 2025 di sirkuit yang cepat dan mengalir.

"Yang pasti, ini adalah balapan tersulit tahun ini secara mental," katanya pada hari Kamis. "Tidak banyak trek di dunia di mana Anda bisa melaju secepat itu di dekat laut dengan semua angin itu.

"Untuk ini, kami akan mencoba menikmatinya. Memang benar ini bukan trek terbaik saya tahun ini, tapi juga benar bahwa KTM meningkat di trek seperti ini - seperti Assen, seperti Silverstone.

"Mari kita coba memberikan yang terbaik. Di Indonesia, kita memang lebih menderita dari yang diperkirakan, tetapi kita berhasil naik podium.

"Untuk itu, mari kita coba menjaga konsistensi ini di mana kita sekarang berjuang untuk posisi lima besar dan jangan membuat kesalahan seperti di sprint race.

"Tahun lalu tidak begitu menyenangkan menjadi pembalap MotoGP di sini. Tahun lalu saya kehilangan banyak waktu di trek dan saya tidak bisa menyelesaikan banyak putaran, FP2 juga basah dan kualifikasinya berantakan.

"Mari kita coba menyelesaikan banyak putaran, mari kita coba memberikan 100% dan mencoba menyelesaikan semuanya karena ini bisa menjadi akhir pekan yang baik bagi kita."

Kemenangan MotoGP pertama terbuka lebar

Dengan absennya pemenang tahun lalu Marc Marquez, serta pembalap start baris depan lainnya dari 2024 Jorge Martin dan Maverick Vinales karena cedera, Grand Prix Australia diperkirakan akan menjadi balapan paling tak terduga musim ini.

Oleh karena itu, Acosta memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian kemenangan pertamanya di MotoGP.

Menanggapi hal ini, ia berkata: “Kami berharap. Pada tahun 2023, Brad [Binder] berjuang untuk kemenangan.

“Tahun lalu ia juga berjuang untuk posisi tiga besar. Mari kita lihat bagaimana kami bisa memulai akhir pekan ini.

“Mari kita mulai balapan besok dan lihat bagaimana perasaan saya. Saya pikir, seperti yang saya katakan, jika kami bisa melakukan segalanya dengan baik, ini bisa menjadi akhir pekan yang baik bagi kami. Tapi, seperti yang saya katakan, tidak ada ekspektasi.”

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

