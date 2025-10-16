Bagnaia Berharap Kesulitan Mandalika Tidak Kembali di Phillip Island

Juara dunia MotoGP dua kali, Francesco Bagnaia, berharap performanya kembali membaik di Grand Prix Australia dan akan tahu di FP1 setelah "lap pertama" apakah itu akan terjadi.

Bagnaia tiba di Phillip Island setelah mengalami akhir pekan terburuknya sepanjang musim 2025 di Grand Prix Indonesia, di mana ia tertinggal 30 detik di Sprint Race dan terjatuh dari posisi terakhir di Grand Prix.

Mimpi buruk ini datang hanya seminggu setelah dominasinya di Grand Prix Jepang, yang diperkirakan merupakan hasil dari pemasangan komponen GP24 pada GP25 miliknya, khususnya perangkat ride-height.

Berbicara di Mandalika, Bagnaia mengatakan bahwa motornya "secara teori" sama seperti Motegi, tetapi dia tidak memiliki jawaban untuk kesulitannya sepanjang akhir pekan.

Menjelang Grand Prix Australia, Bagnaia mengatakan podium adalah target akhir pekan ini, tetapi mengakui ia "hanya berharap" tidak mengalami hal yang sama seperti di Mandalika lagi.

"Treknya bagus, selalu kompetitif di sini," ujarnya, Kamis. "Bukan yang termudah bagi saya, tetapi tiga musim terakhir kami mampu finis di podium.

"Jadi, tujuannya adalah naik podium.

"Kami harus memahami situasi cuaca karena sepertinya akan cukup berangin akhir-akhir ini.

"Saya sangat berharap bisa merasakan hal yang sama seperti di Motegi agar bisa bersaing. Jika tidak, seperti di Mandalika, akhir pekan ini akan sulit.

"Saya akan mengadakan rapat satu jam lagi, jadi saya akan mengerti apa yang akan kami lakukan.

"Saya sangat berharap bisa bangkit kembali seperti di Motegi karena motornya sudah bekerja dengan baik.

"Di Mandalika, sayangnya, situasinya sulit karena motornya bekerja dengan cara yang berbeda dan kurang baik. Jadi, semoga saja."

Ketika ditanya kapan ia akan tahu seperti apa akhir pekan yang akan ia jalani, ia menjawab: "Setelah FP1, putaran pertama."

Tanpa berbicara kepada media setelah kecelakaannya di Grand Prix Indonesia, hari Kamis di Phillip Island menjadi kesempatan pertama untuk memahami penyebab kecelakaan tersebut.

Ia menjelaskan: "Sayangnya, musim ini ketika motornya tidak berfungsi, seperti di Mandalika, Misano, atau Silverstone, motornya terlalu banyak mendorong.

"Inersianya terlalu banyak mendorong. Anda harus memaksakan kemudi motor dan Anda akan kehilangan kendali."