Marco Bezzecchi Menerima Keputusan Penalti MotoGP Australia

Marco Bezzecchi "menghormati dan menerima" penalti double long-lap yang diterimanya untuk MotoGP Australia.

Marco Bezzecchi, 2025 Australian MotoGP
Marco Bezzecchi dijatuhi hukuman itu pada Kamis pagi di Phillip Island, setelah sebelumnya tidak bisa menghadiri tugas media dan menemui Steward MotoGP di Mandalika.

Berbicara di Australia, pembalap Aprilia kembali meminta maaf atas insiden tersebut, yang menyebabkan Marc Marquez harus menjalani operasi cedera bahu dan tidak dapat beraksi setidaknya selama dua ronde berikutnya.

"Saya tidak menyangka bisa secepat ini saat itu," ujar Bezzecchi kepada MotoGP.com, saat ditanyai soal bentrokan di lap pembuka. 

"Sayangnya, saya membuat [kesalahan penilaian]. Saya berusaha menghindari kontak sebisa mungkin.

"Sayangnya, saya tidak bisa melakukannya, dan saya hanya sedikit menyentuh bagian belakang motor Marc."

Marquez terlempar dari Ducati-nya, tetapi mungkin bisa lolos dari cedera seandainya ia tidak menghantam gravel trap yang memiliki perbedaan ketinggian dengan aspal.

“Tentu saja, konsekuensinya sangat besar karena pada saat itu terdapat celah yang sangat lebar antara aspal dan gravel trap dan sayangnya, akibat tergelincir, Marc menghantam kerikil dan cedera,” kata Bezzecchi.

Pembalap Italia itu tetap berada di atas motor sebelum terlempar dari RS-GP-nya oleh kerikil.

“Saya tidak bermaksud untuk jatuh, tetapi kemudian dengan kerikil, saya juga jatuh dan melukai diri sendiri,” katanya. “Saya hanya minta maaf.

“Tentu saja, saya tidak ingin menabrak siapa pun dan juga, saya tidak ingin merusak balapan untuk saya dan orang lain.

“Tapi ini balapan, dan itu bisa terjadi.”

Penalti double long-lap, yang hanya berlaku untuk Grand Prix hari Minggu, berpotensi membuat Bezzecchi kehilangan sekitar 6-8 detik serta posisi trek.

“Pada akhirnya [penalti] adalah keputusan Race Direction. Saya menghormatinya dan menerimanya. Pada akhirnya, beginilah hasilnya,” ujarnya. 

“Apakah penalti ini berarti perubahan pendekatan akhir pekan ini, dengan penekanan ekstra pada kualifikasi?

“Mentalitas saya tidak berubah,” tegas Bezzecchi. “Saya akan berusaha memberikan yang terbaik, memanfaatkan akhir pekan sebaik mungkin, dan tampil baik selama tiga hari.”

Pebalap Italia itu memulai akhir pekan ini dengan selisih 20 poin dari Francesco Bagnaia dan berada di posisi ketiga dalam kejuaraan dunia.

