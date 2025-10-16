Marco Bezzecchi Dipenalti untuk Insiden denngan Marc Marquez

Marco Bezzecchi dijatuhi hukuman penalti double long-lap atas tabrakannya dengan Marc Marquez di putaran pembuka MotoGP Indonesia terakhir kali.

Hukuman tersebut akan dilakukan pada Grand Prix Australia hari Minggu di Phillip Island, menyusul sidang yang tertunda di hadapan Panel Steward FIM MotoGP karena Bezzecchi menjalani pemindaian di rumah sakit.

Meskipun sudah diperkirakan, penalti ini merupakan pukulan telak bagi harapan Bezzecchi di Phillip Island. Pembalap Aprilia ini dipandang sebagai favorit akhir pekan ini setelah meraih pole position yang dominan dan kemenangan Sprint Race di Mandalika.

Bezzecchi kembali mengalami start buruk di Grand Prix Indonesia ketika ia menyenggol bagian belakang motor Marquez di Tikungan 8.

Marquez mengalami fraktur korakoid dan kerusakan ligamen di bahu kanannya dalam kecelakaan berkecepatan tinggi, yang kemudian membutuhkan operasi di Madrid.

Article continues below ADVERTISEMENT

Juara MotoGP yang baru dinobatkan tersebut akan absen setidaknya dua putaran berikutnya, dengan pembalap penguji Ducati, Michele Pirro, menggantikannya akhir pekan ini.

Rekan setim Bezzecchi, Jorge Martin, dan Maverick Vinales dari Tech3 juga absen karena cedera akhir pekan ini.

Pernyataan Steward MotoGP

Pernyataan Steward FIM terkait hukuman Bezzecchi berbunyi:

“Pada tanggal 5 Oktober 2025 pukul 15:02:38 saat Balapan MotoGP Grand Prix Indonesia di Tikungan 8, Anda kedapatan berkendara secara tidak bertanggung jawab yang menyebabkan kecelakaan, yang melibatkan pembalap #93.

"Ini melanggar instruksi khusus yang diberikan kepada para pembalap dan tim MotoGP, dan dianggap sebagai perilaku berkendara yang tidak bertanggung jawab yang membahayakan pembalap lain.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Oleh karena itu, ini merupakan pelanggaran Pasal 1.21.2 Peraturan Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM."

Penjelasan Penalti

“Berdasarkan Protokol Penalti yang dikeluarkan untuk tim, tindakan ini dianggap sebagai insiden Tipe MGP-CC5: START BALAPAN / LAP PEMBUKA. Tindakan yang menciptakan situasi berbahaya bagi beberapa pembalap dan/atau menyebabkan kecelakaan.

"Karena ini pelanggaran kedua musim ini, hukuman yang tepat dalam kasus ini adalah Penalti Double Long-Lap.”

Bezzecchi meminta maaf kepada Marquez setelah insiden tersebut, dengan mengatakan: “Hari ini saya melakukan kesalahan dan sayangnya saya juga melibatkan Marc. Saya sangat menyesal, saya meminta maaf kepadanya dan seluruh stafnya.”

Marquez juga coba mendinginkan suasana di media sosial: “Tolong, jangan ada dendam terhadap Marco, tidak ada yang melakukannya dengan sengaja.”