Bagnaia Berusaha Memahami yang Terjadi sebelum GP Australia

Francesco Bagnaia mengatakan dia dan Ducati “bekerja keras” untuk mengungkap penyebab kesulitannya di Mandalika jelang GP Australia.

Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia versi apa yang akan kita lihat di Phillip Island menjadi pertanyaan terbesar menuju MotoGP Australia akhir pekan ini.

Bagaimana tidak, juara dunia MotoGP itu berada di dua sisi yang benar-benar berbeda dalam kurun satu minggu. 

Pecco terbang tinggi di Motegi dengan pole dan kemenangan ganda Sprint Race-Grand Prix, lalu tersungkur sejatuh-jatuhnya di Mandalika hanya seminggu kemudian.

Hal ini juga yang perlu dipahami oleh Bagnaia dan Ducati Lenovo, saat ia menjadi ujung tombak tim karena rekan satu tim dan juara dunia 2025 Marc Marquez tampaknya harus absen sampai akhir musim karena cedera bahu.

Kesulitan untuk menemukan feeling bagian depan sepanjang musim, nasib Bagnaia tiba-tiba berubah setelah ia kembali menggunakan komponen GP24 lama di tes Misano dan kemudian Motegi.

Namun, masalah yang sama muncul kembali, pada motor yang telah direvisi, hanya seminggu kemudian di Mandalika, di mana ia mengalami akhir pekan terburuknya di MotoGP.

“Kami memasuki balapan ini setelah akhir pekan yang rumit; kami bekerja keras untuk memahami dengan tepat apa yang terjadi di Mandalika,” kata Bagnaia. “Tujuannya adalah untuk kembali ke perasaan yang sama seperti yang kami rasakan di trek Motegi.”

Jika pebalap Italia itu dapat menemukan kembali performanya - dan dengan mantan pemenang Phillip Island Marc Marquez, Jorge Martin dan Maverick Vinales semuanya absen karena cedera - Bagnaia akan menjadi unggulan di Phillip Island.

“Phillip Island adalah sirkuit yang spektakuler, menakjubkan, terutama dengan motor berperforma tinggi seperti motor MotoGP. Sungguh indah!” ujar Bagnaia tentang sirkuit tepi laut yang cepat dan mengalir ini.

“Dalam beberapa tahun terakhir, saya selalu cepat dan konsisten di sini, meskipun tanpa kemenangan.”

Bagnaia memulai empat putaran terakhir setelah tertinggal 88 poin dari Alex Marquez dalam perebutan gelar juara kedua dan kini hanya unggul 20 poin dari Bezzecchi.

