Pirro Kembali untuk Start MotoGP ke-70 di Phillip Island

Michele Pirro menggantikan Marc Marquez yang cedera di MotoGP Australia, menandai start ke-70 di kelas utama.

Michele Pirro, Marc Marquez, 2025 Sepang MotoGP Test
Michele Pirro, Marc Marquez, 2025 Sepang MotoGP Test

Cedera bahu Marc Marquez membuat pembalap penguji Ducati, Michele Pirro, akan menjalani start MotoGP ke-70-nya, menggantikan sang juara dunia baru di Phillip Island.

Marquez mengalami fraktur pangkal prosesus korakoid dan cedera ligamen di bahu kanannya setelah ditabrak Marco Bezzecchi pada putaran pembuka di Mandalika.

Setelah seminggu tidak dapat bergerak, pemeriksaan medis lanjutan menghasilkan apa yang digambarkan Ducati sebagai "operasi kecil" pada tulang belikat kanannya.

Juara dunia yang baru dinobatkan ini akan absen di Phillip Island dan Sepang, dengan keraguan yang masih ada mengenai apakah ia akan fit untuk kembali pada dua putaran terakhir di Portimao dan Valencia.

Dengan tidak adanya wildcard berdasarkan status konsesi A Ducati, Pirro tampaknya akan absen di musim MotoGP untuk pertama kalinya sejak 2012.

Sebagai gantinya, Pirro kini telah dipanggil untuk putaran Australia, tanpa keputusan mengenai pengganti Marquez untuk Sepang, di mana Ducati juga memiliki opsi untuk memanggil pebalap WorldSBK yang masih aktif.

“Saya akan datang ke Phillip Island, mungkin salah satu trek yang paling dicintai oleh semua pebalap, karena situasi tertentu,” kata Pirro.

“Saya mendoakan Marc agar cepat pulih agar ia dapat sepenuhnya menghormati gelar yang ia menangkan bersama Desmosedici GP di trek ini.

“Australia tidak diragukan lagi merupakan salah satu trek terindah dan spektakuler untuk kembali ke MotoGP.

“Ini akan menjadi balapan ke-70 saya di kelas utama, jadi terima kasih kepada Ducati: mari kita manfaatkan akhir pekan kerja ini sebaik-baiknya.”

Pirro terakhir kali meraih poin MotoGP dengan finis di posisi ke-11 di COTA pada tahun 2023, sementara hasil terbaiknya tetap di posisi keempat di Valencia pada tahun 2018.

Ducati belum mengonfirmasi siapa yang akan menggantikan Marquez di Sepang, di mana pebalap WorldSBK saat ini juga menjadi pilihan.

Pirro Kembali untuk Start MotoGP ke-70 di Phillip Island
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Pirro Kembali untuk Start MotoGP ke-70 di Phillip Island
41s ago
Michele Pirro, Marc Marquez, 2025 Sepang MotoGP Test
MotoGP News
Bagnaia Berusaha Memahami yang Terjadi sebelum GP Australia
55m ago
Francesco Bagnaia
MotoGP News
Miller Optimistis Bisa Tampil Kuat pada Balapan Kandangnya
1h ago
Jack Miller
MotoGP News
Bos Aprilia Jelaskan Peningkatan RS-GP di Musim 2025
2h ago
Marco Bezzecchi, Aprilia Factory Racing, 2025 Indonesian MotoGP
F1 News
RESMI: Mercedes Pertahankan Russell dan Antonelli untuk F1 2026
3h ago
Russell has been rewarded with a new Mercedes contract

More News

F1 Feature
F1 GP Amerika Serikat 2025: McLaren Menuju Ujian Terbesarnya
6h ago
The title fight is hotting up
F1 News
Rumor Horner ke Ferrari Menguat saat Maranello 'Memanggil'
7h ago
Horner is seeking a return to F1
MotoGP News
Mobil Balap GT3 Valentino Rossi Dilelang dengan Harga Fantastis
7h ago
Valentino Rossi BMW GT3 car
MotoGP News
Bos Honda Sebut Ducati Beruntung Memiliki Marc Marquez
8h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Indonesian MotoGP
MotoGP News
"Saatnya Mencari Hasil" - Marini Kejar Podium Honda Pertamanya
8h ago
Luca Marini