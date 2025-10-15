Pirro Kembali untuk Start MotoGP ke-70 di Phillip Island

Cedera bahu Marc Marquez membuat pembalap penguji Ducati, Michele Pirro, akan menjalani start MotoGP ke-70-nya, menggantikan sang juara dunia baru di Phillip Island.

Marquez mengalami fraktur pangkal prosesus korakoid dan cedera ligamen di bahu kanannya setelah ditabrak Marco Bezzecchi pada putaran pembuka di Mandalika.

Setelah seminggu tidak dapat bergerak, pemeriksaan medis lanjutan menghasilkan apa yang digambarkan Ducati sebagai "operasi kecil" pada tulang belikat kanannya.

Juara dunia yang baru dinobatkan ini akan absen di Phillip Island dan Sepang, dengan keraguan yang masih ada mengenai apakah ia akan fit untuk kembali pada dua putaran terakhir di Portimao dan Valencia.

Dengan tidak adanya wildcard berdasarkan status konsesi A Ducati, Pirro tampaknya akan absen di musim MotoGP untuk pertama kalinya sejak 2012.

Article continues below ADVERTISEMENT

Sebagai gantinya, Pirro kini telah dipanggil untuk putaran Australia, tanpa keputusan mengenai pengganti Marquez untuk Sepang, di mana Ducati juga memiliki opsi untuk memanggil pebalap WorldSBK yang masih aktif.

“Saya akan datang ke Phillip Island, mungkin salah satu trek yang paling dicintai oleh semua pebalap, karena situasi tertentu,” kata Pirro.

“Saya mendoakan Marc agar cepat pulih agar ia dapat sepenuhnya menghormati gelar yang ia menangkan bersama Desmosedici GP di trek ini.

“Australia tidak diragukan lagi merupakan salah satu trek terindah dan spektakuler untuk kembali ke MotoGP.

“Ini akan menjadi balapan ke-70 saya di kelas utama, jadi terima kasih kepada Ducati: mari kita manfaatkan akhir pekan kerja ini sebaik-baiknya.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Pirro terakhir kali meraih poin MotoGP dengan finis di posisi ke-11 di COTA pada tahun 2023, sementara hasil terbaiknya tetap di posisi keempat di Valencia pada tahun 2018.

Ducati belum mengonfirmasi siapa yang akan menggantikan Marquez di Sepang, di mana pebalap WorldSBK saat ini juga menjadi pilihan.