Miller Optimistis Bisa Tampil Kuat pada Balapan Kandangnya

Jack Miller yakin YZR-M1 akan sangat cocok untuk tantangan kecepatan tinggi untuk balapan kandangnya, MotoGP Australia, di Phillip Island.

Sebagai peraih podium untuk Ducati pada tahun 2019, Miller kembali membawa harapan untuk penampilan kuat di Australia akhir pekan ini.

Tanpa finis 10 besar sejak Brno, Miller yakin karakter sirkuit Phillip island akan menguntungkan M1.

“Saya tak sabar menuju Phillip Island untuk balapan dengan Yamaha,” kata Miller. "Phillip Island adalah trek yang seharusnya cocok untuk motor ini, dengan banyak tikungan cepat yang membantu Anda mempertahankan dan meningkatkan kecepatan, jadi kami seharusnya bisa tampil dengan baik.

“Saya sangat penasaran untuk melihat apa yang bisa kami capai - selain dari kesenangan luar biasa balapan di kandang sendiri di depan begitu banyak penggemar yang datang untuk menonton saya.

“Semoga saja kami bisa memberikan pertunjukan yang bagus untuk mereka.”

Prestasi Miller di Phillip Island juga termasuk kemenangan di Grand Prix Moto3 2014, musim sebelum ia naik langsung ke MotoGP, tetapi kenangan pertamanya berasal dari lima tahun sebelumnya.

“Saya masih ingat pertama kali saya di sana sebagai penggemar - saat itu tahun 2009, dan saya melihat Julián Simon memenangkan kejuaraan 125cc,” kenang Miller.

“Saat itu saya terutama membalap di motocross, tetapi setelah menemukan balap jalan raya, saya sudah tahu saya ingin menjadi bagian dari dunia ini.”

Saat musim Miller mencapai puncaknya dengan finis di posisi kelima di COTA, rekan setimnya di Pramac, Miguel Oliveira, telah berada di sepuluh besar di tiga dari empat putaran terakhir.

Pembalap asal Portugal ini juga merupakan pemenang Phillip Island di kelas yang lebih kecil, tetapi absen di ajang tahun lalu karena cedera.

“Saya sangat senang bisa kembali ke Phillip Island – trek yang saya cintai dan tempat saya meraih momen-momen hebat dengan podium dan kemenangan,” ujarnya.

“Balapan-balapan terakhir menunjukkan kemajuan yang stabil, jadi pendekatan saya akhir pekan ini adalah memulai dengan kuat sejak sesi pertama, memberikan yang terbaik, dan mencoba segera menemukan feeling yang baik dengan motor.

“Tujuan saya adalah mencapai Q2 lagi dan berjuang untuk poin di kedua balapan.”

Oliveira akan kembali ke Phillip Island untuk debut WorldSBK-nya di awal 2026.

Team Manager Gino Borsoi juga yakin bahwa M1, meskipun berada di posisi kelima dan terakhir klasemen konstruktor, akan kompetitif akhir pekan ini.

“Saya sangat menantikan GP Australia ini – bukan hanya karena ini balapan kandang Jack, tetapi juga karena saya yakin Yamaha akan sangat cocok dengan trek ini,” kata Borsoi.

“Kami telah melihat tanda-tanda yang menggembirakan akhir-akhir ini, meskipun hasilnya belum sepenuhnya mencerminkan potensi kami.

“Saya berharap Phillip Island dapat menjadi titik balik – dan awal yang baru bagi Jack, yang pasti ingin memberikan sesuatu yang istimewa bagi pendukung tuan rumah, seperti yang telah dilakukannya berkali-kali sebelumnya.

“Sedangkan untuk Miguel, saya berharap dia mempertahankan performa luar biasa yang ditunjukkannya baru-baru ini dan terus berjuang untuk meraih poin-poin berharga.”