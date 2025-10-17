MotoGP Australia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Phillip Island

Jagoan tuan rumah Jack Miller memasang ban baru di akhir sesi Free Practice 1 MotoGP Australia 2025 untuk memuncaki timesheets pada Jumat pagi di Phillip Island.

Miller, satu-satunya pembalap di sepuluh besar yang mengganti ban depan dan belakang untuk putaran terakhirnya, mengungguli posisi dua klasemen Alex Marquez.

Marquez sempat terlibat insiden saat menyenggol roda belakang rekan satu tim Miller, Miguel Oliveira, di Tikungan 1, untungnya tidak terjatuh. Steward langsung melihat insiden tersebut, dan diputuskan tidak ada tindakan lebih lanjut.

Pedro Acosta dari KTM dan rekan setim Marquez di Gresini Ducati sekaligus pemenang Mandalika, Fermin Aldeguer, menyelesaikan posisi empat besar dengan selisih hanya 0,185 detik.

Marco Bezzecchi dari Aprilia mencatatkan waktu tercepat dan juga berlatih loop long-lap penalty yang harus ia lalui dua kali di Grand Prix.

Hari Francesco Bagnaia dimulai dengan pembalap Italia itu memberi isyarat dengan marah kepada krunya soal guncangan yang lebih hebat dari GP25. Namun, ia kemudian membuat kemajuan dan finis di posisi ketujuh.

Franco Morbidelli adalah pembalap pertama yang terjatuh di akhir pekan, sementara Joan Mir dari HRC mengalami kerusakan mesin yang parah di lintasan lurus utama...