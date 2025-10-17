MotoGP Australia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Phillip Island
Hasil latihan Jumat MotoGP Australia 2025 di Phillip Island, putaran ke-19 dari 22.
Jagoan tuan rumah Jack Miller memasang ban baru di akhir sesi Free Practice 1 MotoGP Australia 2025 untuk memuncaki timesheets pada Jumat pagi di Phillip Island.
Miller, satu-satunya pembalap di sepuluh besar yang mengganti ban depan dan belakang untuk putaran terakhirnya, mengungguli posisi dua klasemen Alex Marquez.
Marquez sempat terlibat insiden saat menyenggol roda belakang rekan satu tim Miller, Miguel Oliveira, di Tikungan 1, untungnya tidak terjatuh. Steward langsung melihat insiden tersebut, dan diputuskan tidak ada tindakan lebih lanjut.
Pedro Acosta dari KTM dan rekan setim Marquez di Gresini Ducati sekaligus pemenang Mandalika, Fermin Aldeguer, menyelesaikan posisi empat besar dengan selisih hanya 0,185 detik.
Marco Bezzecchi dari Aprilia mencatatkan waktu tercepat dan juga berlatih loop long-lap penalty yang harus ia lalui dua kali di Grand Prix.
Hari Francesco Bagnaia dimulai dengan pembalap Italia itu memberi isyarat dengan marah kepada krunya soal guncangan yang lebih hebat dari GP25. Namun, ia kemudian membuat kemajuan dan finis di posisi ketujuh.
Franco Morbidelli adalah pembalap pertama yang terjatuh di akhir pekan, sementara Joan Mir dari HRC mengalami kerusakan mesin yang parah di lintasan lurus utama...
MotoGP Australia 2025 - Phillip Island - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|1'28.281s
|19/19
|347k
|2
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+0.036s
|12/20
|345k
|3
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.135s
|14/19
|350k
|4
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+0.185s
|18/18
|340k
|5
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.239s
|22/22
|340k
|6
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+0.251s
|20/22
|343k
|7
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+0.275s
|15/16
|342k
|8
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.337s
|13/19
|346k
|9
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.350s
|15/16
|346k
|10
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.373s
|11/23
|347k
|11
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|+0.479s
|18/20
|344k
|12
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.596s
|13/18
|348k
|13
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.695s
|21/21
|348k
|14
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|+0.705s
|18/20
|345k
|15
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.738s
|19/19
|350k
|16
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.757s
|19/20
|350k
|17
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.958s
|18/20
|344k
|18
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.048s
|18/21
|343k
|19
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Factory (RS-GP25)
|+1.510s
|18/20
|341k
|20
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|+2.028s
|21/23
|337k
|21
|Michele Pirro
|ITA
|Ducati Test Rider (GP25)
|+2.364s
|19/21
|334k
|22
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|+2.474s
|18/20
|335k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Phillip Island:
Best lap: Jorge Martin, Ducati, 1m 27.246s (2023)
Fastest race lap: Marc Marquez, Ducati, 1m 27.765s (2024)
Pembalap baris terdepan di Grand Prix Australia tahun lalu yang diisi Jorge Martin, Marc Marquez dan Maverick Vinales semuanya absen dari ajang 2025 karena cedera.
Juara dunia 2025 Marquez absen setidaknya selama dua putaran berikutnya setelah menjalani operasi cedera ligamen tulang selangka kanannya, yang disebabkan oleh kontak dengan Bezzecchi di Indonesia.
Martin dari Aprilia, yang juga absen di putaran Indonesia setelah menjalani operasi patah tulang selangka yang dialaminya dalam tabrakan di Tikungan 1 dengan rekan setimnya Bezzecchi di Motegi, masih absen.
Vinales dari Tech3 mengundurkan diri setelah kualifikasi di Mandalika karena masalah yang masih berlanjut pada penyembuhan bahunya.
Marquez, Martin, dan Vinales semuanya adalah pemenang MotoGP di Phillip Island, hanya menyisakan Alex Rins (2022) dan Johann Zarco (2023) dengan kemenangan kelas premier di Australia.
Marquez digantikan oleh pembalap penguji Ducati, Michele Pirro, Martin digantikan oleh pembalap penguji Aprilia, Lorenzo Savadori, dan Vinales digantikan oleh pembalap penguji KTM, Pol Espargaro.
Rookie dari Trackhouse, Ai Ogura, yang mengundurkan diri dari Grand Prix Jepang di negaranya sendiri dan kemudian absen di Mandalika karena rasa sakit akibat cedera pergelangan tangan di Misano, juga kembali ke trek akhir pekan ini.