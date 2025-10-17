MotoGP Australia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Phillip Island

Hasil latihan Jumat MotoGP Australia 2025 di Phillip Island, putaran ke-19 dari 22.

Jack Miller, 2025 Australian MotoGP
Jack Miller, 2025 Australian MotoGP

Jagoan tuan rumah Jack Miller memasang ban baru di akhir sesi Free Practice 1 MotoGP Australia 2025 untuk memuncaki timesheets pada Jumat pagi di Phillip Island.

Miller, satu-satunya pembalap di sepuluh besar yang mengganti ban depan dan belakang untuk putaran terakhirnya, mengungguli posisi dua klasemen Alex Marquez.

Marquez sempat terlibat insiden saat menyenggol roda belakang rekan satu tim Miller, Miguel Oliveira, di Tikungan 1, untungnya tidak terjatuh. Steward langsung melihat insiden tersebut, dan diputuskan tidak ada tindakan lebih lanjut.

Pedro Acosta dari KTM dan rekan setim Marquez di Gresini Ducati sekaligus pemenang Mandalika, Fermin Aldeguer, menyelesaikan posisi empat besar dengan selisih hanya 0,185 detik.

Marco Bezzecchi dari Aprilia mencatatkan waktu tercepat dan juga berlatih loop long-lap penalty yang harus ia lalui dua kali di Grand Prix.

Hari Francesco Bagnaia dimulai dengan pembalap Italia itu memberi isyarat dengan marah kepada krunya soal guncangan yang lebih hebat dari GP25. Namun, ia kemudian membuat kemajuan dan finis di posisi ketujuh.

Franco Morbidelli adalah pembalap pertama yang terjatuh di akhir pekan, sementara Joan Mir dari HRC mengalami kerusakan mesin yang parah di lintasan lurus utama...

MotoGP Australia 2025 - Phillip Island - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)1'28.281s19/19347k
2Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+0.036s12/20345k
3Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.135s14/19350k
4Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+0.185s18/18340k
5Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.239s22/22340k
6Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)+0.251s20/22343k
7Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)+0.275s15/16342k
8Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.337s13/19346k
9Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.350s15/16346k
10Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.373s11/23347k
11Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+0.479s18/20344k
12Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.596s13/18348k
13Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.695s21/21348k
14Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+0.705s18/20345k
15Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.738s19/19350k
16Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.757s19/20350k
17Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.958s18/20344k
18Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+1.048s18/21343k
19Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP25)+1.510s18/20341k
20Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*+2.028s21/23337k
21Michele PirroITADucati Test Rider (GP25)+2.364s19/21334k
22Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*+2.474s18/20335k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Phillip Island:

Best lap: Jorge Martin, Ducati, 1m 27.246s (2023)
Fastest race lap: Marc Marquez, Ducati, 1m 27.765s (2024)

Pembalap baris terdepan di Grand Prix Australia tahun lalu yang diisi Jorge Martin, Marc Marquez dan Maverick Vinales semuanya absen dari ajang 2025 karena cedera.

Juara dunia 2025 Marquez absen setidaknya selama dua putaran berikutnya setelah menjalani operasi cedera ligamen tulang selangka kanannya, yang disebabkan oleh kontak dengan Bezzecchi di Indonesia.

Martin dari Aprilia, yang juga absen di putaran Indonesia setelah menjalani operasi patah tulang selangka yang dialaminya dalam tabrakan di Tikungan 1 dengan rekan setimnya Bezzecchi di Motegi, masih absen.

Vinales dari Tech3 mengundurkan diri setelah kualifikasi di Mandalika karena masalah yang masih berlanjut pada penyembuhan bahunya.

Marquez, Martin, dan Vinales semuanya adalah pemenang MotoGP di Phillip Island, hanya menyisakan Alex Rins (2022) dan Johann Zarco (2023) dengan kemenangan kelas premier di Australia.

Marquez digantikan oleh pembalap penguji Ducati, Michele Pirro, Martin digantikan oleh pembalap penguji Aprilia, Lorenzo Savadori, dan Vinales digantikan oleh pembalap penguji KTM, Pol Espargaro.

Rookie dari Trackhouse, Ai Ogura, yang mengundurkan diri dari Grand Prix Jepang di negaranya sendiri dan kemudian absen di Mandalika karena rasa sakit akibat cedera pergelangan tangan di Misano, juga kembali ke trek akhir pekan ini.

MotoGP Australia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Phillip Island
