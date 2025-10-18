Quartararo Sesali Pemilihan Ban Depan Medium di Sprint Race

Fabio Quartararo memilih ban depan yang salah saat harapan podium Sprint di Phillip Island sirna.

Fabio Quartararo, 2025 Australian MotoGP
Fabio Quartararo, 2025 Australian MotoGP

Harapan Fabio Quartararo mengubah pole position menjadi podium Sprint Race di Phillip Island hilang karena kesalahannya sendiri.

Pembalap Monster Yamaha itu menentang saran timnya dalam memilih ban, memilih ban depan Medium daripada ban Hard, sesuatu yang segera disesalinya.

"Saya membuat kesalahan dengan ban depan. Tim sangat menekan saya untuk menggunakan ban Hard, tetapi saya memutuskan untuk menggunakan ban Medium," ujar Quartararo kepada MotoGP.com.

"Saya membuat kesalahan, itu wajar. Namun, kecepatan kami bagus, dan saya pikir itu informasi yang bagus untuk besok.

"Sekarang kami tahu kami membutuhkan ban Hard."

Dengan ban depan medium yang kurang menopang suhu sore yang lebih hangat, Quartararo terpaksa turun ke posisi kelima di lap pembuka.

Pembalap Prancis itu segera disalip oleh Pedro Acosta (KTM) dan kemudian Fabio di Giannantonio (VR46 Ducati) untuk finis di posisi ketujuh.

“Pagi ini, saya meraih pole position dengan ban Medium dan tidak merasakan titik lemah apa pun,” jelas Quartararo. “Namun sore ini tim mengatakan cuaca jauh lebih panas, tetapi saya merasa anginnya dingin.

“Sejak lap pertama, ban terasa seperti permen karet dan terutama bagi kami, Anda sangat membutuhkan ban depan di sini dan kami tidak memilikinya.”

Berbeda dengan Quartararo, Jack Miller - yang juga start di baris depan - memilih ban depan Hard. Itu adalah keputusan tepat dengan pembalap Pramac Yamaha itu finis keempat setelah bertarung melawan Acosta untuk posisi terakhir di podium.

Quartararo kini fokus untuk memperbaiki kesalahannya pada Grand Prix hari Minggu.

“Saya pikir akan sangat penting untuk tetap berpegang pada tujuan yang sama, memacu dengan sangat keras di awal, dan mencoba memahami ban dengan baik,” ujarnya. “Namun, ban keras akan sangat penting.”

Sementara itu, Quartararo merasa pemenang Sprint Race Marco Bezzecchi tetap menjadi favorit pada hari Minggu, meskipun mendapat penalti dua putaran panjang:

“Putaran panjang di sini tidak terlalu buruk dan kami melihat betapa kuatnya dia dalam hal kecepatan.”

