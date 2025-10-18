Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Phillip Island
Pembaruan klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race di Sirkuit Phillip Island, putaran ke-19 dari 22.
Marco Bezzecchi kini terpaut delapan poin dari Francesco Bagnaia dan berada di posisi ketiga klasemen MotoGP 2025 setelah kemenangan pebalap Aprilia tersebut di Sprint MotoGP Australia, ditambah dengan bencana lain yang tak beruntung bagi Bagnaia.
Alex Marquez kini unggul 92 poin dari Bagnaia dan selangkah lebih dekat untuk memastikan posisi kedua klasemen kejuaraan dunia di belakang saudaranya yang absen, Marc, meskipun hanya mampu finis di posisi keenam di Sprint.
Posisi ketiga diraih Pedro Acosta dari KTM, membuatnya unggul 15 poin dari pebalap Ducati VR46 teratas, Franco Morbidelli.
Finis impresif Raul Fernandez di posisi kedua, menempatkan pebalap Trackhouse tersebut di depan Brad Binder, untuk posisi kesebelas, setelah pebalap KTM tersebut terjatuh di awal Sprint...
Klasemen MotoGP 2025 - Sprint Race Phillip Island
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Poin
|Selisih
|1
|=
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|545
|2
|=
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|366
|(-179)
|3
|=
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|274
|(-271)
|4
|=
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|266
|(-279)
|5
|=
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|222
|(-323)
|6
|=
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|207
|(-338)
|7
|=
|Fabio di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|196
|(-349)
|8
|=
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|181
|(-364)
|9
|=
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|161
|(-384)
|10
|=
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|128
|(-417)
|11
|^1
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|121
|(-424)
|12
|˅1
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|118
|(-427)
|13
|=
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|110
|(-435)
|14
|=
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|89
|(-456)
|15
|=
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|77
|(-468)
|16
|=
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|72
|(-473)
|17
|=
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|70
|(-475)
|18
|=
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|66
|(-479)
|19
|=
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|51
|(-494)
|20
|=
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|34
|(-511)
|21
|=
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|32
|(-513)
|22
|=
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|17
|(-528)
|23
|=
|Takaaki Nakagami
|JPN
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)
|10
|(-535)
|24
|=
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Factory (RS-GP25)
|8
|(-537)
|25
|=
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)
|8
|(-537)
|26
|=
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|6
|(-539)
^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti balapan sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie