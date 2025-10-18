Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Phillip Island

Pembaruan klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race di Sirkuit Phillip Island, putaran ke-19 dari 22.

Francesco Bagnaia, 2025 Australian MotoGP Sprint
Francesco Bagnaia, 2025 Australian MotoGP Sprint

Marco Bezzecchi kini terpaut delapan poin dari Francesco Bagnaia dan berada di posisi ketiga klasemen MotoGP 2025 setelah kemenangan pebalap Aprilia tersebut di Sprint MotoGP Australia, ditambah dengan bencana lain yang tak beruntung bagi Bagnaia.

Alex Marquez kini unggul 92 poin dari Bagnaia dan selangkah lebih dekat untuk memastikan posisi kedua klasemen kejuaraan dunia di belakang saudaranya yang absen, Marc, meskipun hanya mampu finis di posisi keenam di Sprint.

Posisi ketiga diraih Pedro Acosta dari KTM, membuatnya unggul 15 poin dari pebalap Ducati VR46 teratas, Franco Morbidelli.

Finis impresif Raul Fernandez di posisi kedua, menempatkan pebalap Trackhouse tersebut di depan Brad Binder, untuk posisi kesebelas, setelah pebalap KTM tersebut terjatuh di awal Sprint...

Klasemen MotoGP 2025 - Sprint Race Phillip Island

Pos PembalapNATTim (Motor)PoinSelisih
1=Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)545 
2=Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)366(-179)
3=Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)274(-271)
4=Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)266(-279)
5=Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)222(-323)
6=Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)207(-338)
7=Fabio di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)196(-349)
8=Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*181(-364)
9=Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)161(-384)
10=Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)128(-417)
11^1Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)121(-424)
12˅1Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)118(-427)
13=Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)110(-435)
14=Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)89(-456)
15=Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)77(-468)
16=Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)72(-473)
17=Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*70(-475)
18=Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)66(-479)
19=Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)51(-494)
20=Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)34(-511)
21=Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)32(-513)
22=Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)17(-528)
23=Takaaki NakagamiJPNIdemitsu Honda LCR (RC213V)10(-535)
24=Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP25)8(-537)
25=Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)8(-537)
26=Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*6(-539)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti balapan sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie

In this article

Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Phillip Island
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Phillip Island
39m ago
Francesco Bagnaia, 2025 Australian MotoGP Sprint
MotoGP Results
MotoGP Australia 2025: Bezzecchi Menangi Sprint Race setelah Drama Burung Camar
1h ago
Marco Bezzecchi, 2025 Australian MotoGP
F1 News
Apa yang Harus Dilakukan Colapinto untuk Bertahan di Alpine?
2h ago
Colapinto is fighting for his F1 future
MotoGP News
Quartararo Anggap Pole Position MotoGP Australia "Sangat Spesial"
2h ago
Fabio Quartararo pole, Jack Miller 3rd, 2025 Australian MotoGP qualifying
MotoGP News
Steward MotoGP Umumkan Penalti Grid untuk Bagnaia dan Binder
3h ago
Francesco Bagnaia, 2025 Australian MotoGP

More News

MotoGP News
Kondisi Cuaca Paksa MotoGP Australia 2025 Diundur Satu Jam
4h ago
Marco Bezzecchi, 2025 Australian MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Australia 2025: Quartararo Pole, Miller Baris Depan
5h ago
Fabio Quartararo, 2025 Australian MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Australia 2025: Hasil Free Practice 2 dari Sirkuit Phillip Island
5h ago
Marco Bezzecchi, 2025 Australian MotoGP
F1 Results
F1 GP Amerika Serikat 2025: Verstappen Kalahkan Duo McLaren untuk Pole Sprint
6h ago
Verstappen celebrates another sprint pole in Austin
F1 Results
F1 GP Amerika Serikat 2025: Hasil FP1 dari Circuit of The Americas
11h ago
Norris