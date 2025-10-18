Kondisi Cuaca Paksa MotoGP Australia 2025 Diundur Satu Jam

Keputusan diambil untuk menunda jadwal balapan MotoGP Australia di Phillip Island.

Marco Bezzecchi, 2025 Australian MotoGP
Marco Bezzecchi, 2025 Australian MotoGP

MotoGP mengumumkan bahwa jadwal Grand Prix Australia hari Minggu akan ditunda satu jam.

Keputusan ini diambil karena alasan keselamatan, dengan perkiraan angin kencang pada Minggu pagi.

"Karena ramalan cuaca di Phillip Island, kami memutuskan untuk memundurkan jadwal hari Minggu satu jam," kata Race Director Mike Webb. "Balapan MotoGP akan dimulai pukul 15.00 waktu setempat."

Ada spekulasi bahwa balapan Grand Prix dapat bertukar tempat dengan Sprint pada Sabtu sore, sama seperti pada tahun 2023, ketika Sprint akhirnya dibatalkan karena cuaca ekstrem pada hari Minggu.

Para pebalap membahas pertukaran tersebut dalam rapat Komisi Keselamatan pada Jumat malam.

Namun, dengan perkiraan angin terburuk hanya pada Minggu pagi, dan hujan deras diperkirakan tidak akan turun, MotoGP berharap penundaan singkat ini akan memungkinkan jadwal balapan penuh pada hari itu tetap berjalan.

Waktu mulai Grand Prix yang baru kini sama dengan waktu mulai balapan Sprint hari Sabtu, yang biasanya berlangsung satu jam lebih lambat.

Jadwal baru hari Minggu untuk MotoGP Australia di Phillip Island (+4 Jam dari Waktu Indonesia Barat):

10:40 - MotoGP Warm Up
12:00 - Moto3 Grand Prix
13:15 - Moto2 Grand Prix
15:00 - MotoGP Grand Prix

In this article

MotoGP
Phillip Island circuit, Melbourne, Victoria, Australia
Kondisi Cuaca Paksa MotoGP Australia 2025 Diundur Satu Jam
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Kondisi Cuaca Paksa MotoGP Australia 2025 Diundur Satu Jam
38m ago
Marco Bezzecchi, 2025 Australian MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Australia 2025: Quartararo Pole, Miller Baris Depan
1h ago
Fabio Quartararo, 2025 Australian MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Australia 2025: Hasil Free Practice 2 dari Sirkuit Phillip Island
1h ago
Marco Bezzecchi, 2025 Australian MotoGP
F1 Results
F1 GP Amerika Serikat 2025: Verstappen Kalahkan Duo McLaren untuk Pole Sprint
2h ago
Verstappen celebrates another sprint pole in Austin
F1 Results
F1 GP Amerika Serikat 2025: Hasil FP1 dari Circuit of The Americas
7h ago
Norris

More News

WSBK Results
WorldSBK Spanyol 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Jerez
10h ago
Nicolo Bulega,2025 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Yamaha Lampaui Ekspektasi saat Quartararo dan Rins Lolos Q2
10h ago
Fabio Quartararo, 2025 Australian MotoGP
MotoGP News
Bagnaia Masih Bergulat dengan 'Masalah Indonesia' di Phillip Island
11h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Australian MotoGP
MotoGP News
Pol Espargaro: Dari New York Menuju Penampilan Q2 di Phillip Island
13h ago
Pol Espargaro, 2025 Australian MotoGP
MotoGP News
Bezzecchi Menderita Lebih dari Perkiraan usai Insiden Marc Marquez
13h ago
Marco Bezzecchi, Aprilia Factory Racing, 2025 Australian MotoGP