Kondisi Cuaca Paksa MotoGP Australia 2025 Diundur Satu Jam

MotoGP mengumumkan bahwa jadwal Grand Prix Australia hari Minggu akan ditunda satu jam.

Keputusan ini diambil karena alasan keselamatan, dengan perkiraan angin kencang pada Minggu pagi.

"Karena ramalan cuaca di Phillip Island, kami memutuskan untuk memundurkan jadwal hari Minggu satu jam," kata Race Director Mike Webb. "Balapan MotoGP akan dimulai pukul 15.00 waktu setempat."

Ada spekulasi bahwa balapan Grand Prix dapat bertukar tempat dengan Sprint pada Sabtu sore, sama seperti pada tahun 2023, ketika Sprint akhirnya dibatalkan karena cuaca ekstrem pada hari Minggu.

Para pebalap membahas pertukaran tersebut dalam rapat Komisi Keselamatan pada Jumat malam.

Namun, dengan perkiraan angin terburuk hanya pada Minggu pagi, dan hujan deras diperkirakan tidak akan turun, MotoGP berharap penundaan singkat ini akan memungkinkan jadwal balapan penuh pada hari itu tetap berjalan.

Waktu mulai Grand Prix yang baru kini sama dengan waktu mulai balapan Sprint hari Sabtu, yang biasanya berlangsung satu jam lebih lambat.

Jadwal baru hari Minggu untuk MotoGP Australia di Phillip Island (+4 Jam dari Waktu Indonesia Barat):

10:40 - MotoGP Warm Up

12:00 - Moto3 Grand Prix

13:15 - Moto2 Grand Prix

15:00 - MotoGP Grand Prix

