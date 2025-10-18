MotoGP Australia 2025: Hasil Free Practice 2 dari Sirkuit Phillip Island

Hasil Free Practice 2 untuk MotoGP Australia 2025 di Phillip Island, putaran ke-19 dari 22.

Marco Bezzecchi, 2025 Australian MotoGP
Marco Bezzecchi, 2025 Australian MotoGP

Marco Bezzecchi dari Aprilia memimpin timesheets, dengan selisih 0,235 detik, pada sesi latihan terakhir MotoGP Australia 2025 di Phillip Island.

Fabio di Giannantonio dari VR46 Ducati dan Fabio Quartararo dari Yamaha melengkapi tiga besar saat para pembalap mulai meningkatkan kecepatan balapannya dengan ban belakang Soft.

Luca Marini mengalami kerusakan mesin yang parah di lintasan lurus utama, serupa dengan masalah yang dialami rekan setimnya, Joan Mir, pada hari Jumat.

Sesi latihan resmi dinyatakan basah setelah hujan sebelumnya, tetapi trek cukup kering untuk ban slick sepanjang sesi.

Kualifikasi 1 akan dimulai, menampilkan pembalap di luar sepuluh besar pada Jumat sore, termasuk pemenang Mandalika, Fermin Aldeguer, dan pembalap tuan rumah, Jack Miller.

MotoGP Australia 2025 - Phillip Island - Hasil Free Practice 2

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapTop Speed
1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)1'27.278s5/17347k
2Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.235s10/13346k
3Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.280s12/12342k
4Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+0.318s11/14348k
5Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+0.330s13/14348k
6Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+0.446s4/11343k
7Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.518s10/14352k
8Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)+0.550s6/14346k
9Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.553s10/15351k
10Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.612s13/14350k
11Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.642s8/13347k
12Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.655s14/14351k
13Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+0.768s13/13348k
14Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.829s10/10345k
15Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.831s10/10344k
16Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+0.875s9/12343k
17Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.056s15/15346k
18Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.315s14/16350k
19Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP25)+1.530s11/14345k
20Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*+1.580s13/14344k
21Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*+1.739s5/11337k
22Michele PirroITADucati Test Rider (GP25)+2.339s10/11345k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Phillip Island:

Lap tercepat: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 26.492s (2025)
Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 27.765s (2024)

Baris depan Grand Prix Australia tahun lalu yang diisi Jorge Martin, Marc Marquez, dan Maverick Vinales semuanya absen dari ajang 2025 karena cedera.

Juara dunia 2025 Marquez absen setidaknya selama dua putaran berikutnya setelah menjalani operasi cedera ligamen tulang selangka kanannya, yang disebabkan oleh kontak dengan Marco Bezzecchi di Indonesia.

Martin dari Aprilia, yang juga absen di putaran Indonesia setelah menjalani operasi patah tulang selangka yang dialaminya dalam tabrakan di Tikungan 1 dengan rekan setimnya Bezzecchi di Motegi, masih absen.

Vinales dari Tech3 mengundurkan diri setelah kualifikasi di Mandalika karena masalah yang masih berlanjut pada penyembuhan bahunya.

Marquez, Martin, dan Vinales semuanya adalah mantan juara MotoGP Phillip Island, hanya menyisakan Alex Rins (2022) dan Johann Zarco (2023) dengan kemenangan sebelumnya di kelas premier Australia.

Marquez digantikan oleh pembalap penguji Ducati, Michele Pirro, Martin digantikan oleh pembalap penguji Aprilia, Lorenzo Savadori, dan Vinales digantikan oleh pembalap penguji KTM, Pol Espargaro.

Bezzecchi kembali ke Phillip Island tetapi harus menjalani hukuman penalti putaran panjang ganda pada hari Minggu karena menyebabkan insiden lap pembuka yang mengerikan dengan Marquez di Mandalika.

Rookie trackhouse, Ai Ogura, yang mengundurkan diri dari Grand Prix Jepang dan kemudian melewatkan seluruh akhir pekan Mandalika karena rasa sakit akibat cedera pergelangan tangan di Misano, juga berada di trek akhir pekan ini.

In this article

MotoGP Australia 2025: Hasil Free Practice 2 dari Sirkuit Phillip Island
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP Results
MotoGP Australia 2025: Hasil Free Practice 2 dari Sirkuit Phillip Island
8m ago
Marco Bezzecchi, 2025 Australian MotoGP
F1 Results
F1 GP Amerika Serikat 2025: Verstappen Kalahkan Duo McLaren untuk Pole Sprint
1h ago
Verstappen celebrates another sprint pole in Austin
F1 Results
F1 GP Amerika Serikat 2025: Hasil FP1 dari Circuit of The Americas
6h ago
Norris
WSBK Results
WorldSBK Spanyol 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Jerez
8h ago
Nicolo Bulega,2025 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Yamaha Lampaui Ekspektasi saat Quartararo dan Rins Lolos Q2
8h ago
Fabio Quartararo, 2025 Australian MotoGP

More News

MotoGP News
Bagnaia Masih Bergulat dengan 'Masalah Indonesia' di Phillip Island
10h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Australian MotoGP
MotoGP News
Pol Espargaro: Dari New York Menuju Penampilan Q2 di Phillip Island
11h ago
Pol Espargaro, 2025 Australian MotoGP
MotoGP News
Bezzecchi Menderita Lebih dari Perkiraan usai Insiden Marc Marquez
11h ago
Marco Bezzecchi, Aprilia Factory Racing, 2025 Australian MotoGP
F1 News
Hamilton Diperingatkan Soal Lama Waktu Adaptasi di Ferrari
16h ago
Lewis Hamilton
F1 News
Russell Tegaskan Uang Bukan Fokus Utama di Kontrak Baru Mercedes
16h ago
Russell's future has been resolved after a long saga