MotoGP Australia 2025: Hasil Free Practice 2 dari Sirkuit Phillip Island

Marco Bezzecchi dari Aprilia memimpin timesheets, dengan selisih 0,235 detik, pada sesi latihan terakhir MotoGP Australia 2025 di Phillip Island. Fabio di Giannantonio dari VR46 Ducati dan Fabio Quartararo dari Yamaha melengkapi tiga besar saat para pembalap mulai meningkatkan kecepatan balapannya dengan ban belakang Soft. Luca Marini mengalami kerusakan mesin yang parah di lintasan lurus utama, serupa dengan masalah yang dialami rekan setimnya, Joan Mir, pada hari Jumat. Sesi latihan resmi dinyatakan basah setelah hujan sebelumnya, tetapi trek cukup kering untuk ban slick sepanjang sesi. Kualifikasi 1 akan dimulai, menampilkan pembalap di luar sepuluh besar pada Jumat sore, termasuk pemenang Mandalika, Fermin Aldeguer, dan pembalap tuan rumah, Jack Miller. Article continues below ADVERTISEMENT Article continues below ADVERTISEMENT

MotoGP Australia 2025 - Phillip Island - Hasil Free Practice 2 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Lap Top Speed 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) 1'27.278s 5/17 347k 2 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.235s 10/13 346k 3 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.280s 12/12 342k 4 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.318s 11/14 348k 5 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +0.330s 13/14 348k 6 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +0.446s 4/11 343k 7 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.518s 10/14 352k 8 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +0.550s 6/14 346k 9 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.553s 10/15 351k 10 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.612s 13/14 350k 11 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.642s 8/13 347k 12 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.655s 14/14 351k 13 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +0.768s 13/13 348k 14 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.829s 10/10 345k 15 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.831s 10/10 344k 16 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.875s 9/12 343k 17 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.056s 15/15 346k 18 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.315s 14/16 350k 19 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Factory (RS-GP25) +1.530s 11/14 345k 20 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +1.580s 13/14 344k 21 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* +1.739s 5/11 337k 22 Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (GP25) +2.339s 10/11 345k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Phillip Island:

Lap tercepat: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 26.492s (2025)

Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 27.765s (2024)

Baris depan Grand Prix Australia tahun lalu yang diisi Jorge Martin, Marc Marquez, dan Maverick Vinales semuanya absen dari ajang 2025 karena cedera.

Juara dunia 2025 Marquez absen setidaknya selama dua putaran berikutnya setelah menjalani operasi cedera ligamen tulang selangka kanannya, yang disebabkan oleh kontak dengan Marco Bezzecchi di Indonesia.

Martin dari Aprilia, yang juga absen di putaran Indonesia setelah menjalani operasi patah tulang selangka yang dialaminya dalam tabrakan di Tikungan 1 dengan rekan setimnya Bezzecchi di Motegi, masih absen.

Vinales dari Tech3 mengundurkan diri setelah kualifikasi di Mandalika karena masalah yang masih berlanjut pada penyembuhan bahunya.

Marquez, Martin, dan Vinales semuanya adalah mantan juara MotoGP Phillip Island, hanya menyisakan Alex Rins (2022) dan Johann Zarco (2023) dengan kemenangan sebelumnya di kelas premier Australia.

Marquez digantikan oleh pembalap penguji Ducati, Michele Pirro, Martin digantikan oleh pembalap penguji Aprilia, Lorenzo Savadori, dan Vinales digantikan oleh pembalap penguji KTM, Pol Espargaro.

Bezzecchi kembali ke Phillip Island tetapi harus menjalani hukuman penalti putaran panjang ganda pada hari Minggu karena menyebabkan insiden lap pembuka yang mengerikan dengan Marquez di Mandalika.

Rookie trackhouse, Ai Ogura, yang mengundurkan diri dari Grand Prix Jepang dan kemudian melewatkan seluruh akhir pekan Mandalika karena rasa sakit akibat cedera pergelangan tangan di Misano, juga berada di trek akhir pekan ini.

