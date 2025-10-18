MotoGP Australia 2025: Hasil Free Practice 2 dari Sirkuit Phillip Island
Hasil Free Practice 2 untuk MotoGP Australia 2025 di Phillip Island, putaran ke-19 dari 22.
Marco Bezzecchi dari Aprilia memimpin timesheets, dengan selisih 0,235 detik, pada sesi latihan terakhir MotoGP Australia 2025 di Phillip Island.
Fabio di Giannantonio dari VR46 Ducati dan Fabio Quartararo dari Yamaha melengkapi tiga besar saat para pembalap mulai meningkatkan kecepatan balapannya dengan ban belakang Soft.
Luca Marini mengalami kerusakan mesin yang parah di lintasan lurus utama, serupa dengan masalah yang dialami rekan setimnya, Joan Mir, pada hari Jumat.
Sesi latihan resmi dinyatakan basah setelah hujan sebelumnya, tetapi trek cukup kering untuk ban slick sepanjang sesi.
Kualifikasi 1 akan dimulai, menampilkan pembalap di luar sepuluh besar pada Jumat sore, termasuk pemenang Mandalika, Fermin Aldeguer, dan pembalap tuan rumah, Jack Miller.
MotoGP Australia 2025 - Phillip Island - Hasil Free Practice 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|1'27.278s
|5/17
|347k
|2
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.235s
|10/13
|346k
|3
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.280s
|12/12
|342k
|4
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+0.318s
|11/14
|348k
|5
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|+0.330s
|13/14
|348k
|6
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+0.446s
|4/11
|343k
|7
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.518s
|10/14
|352k
|8
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+0.550s
|6/14
|346k
|9
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.553s
|10/15
|351k
|10
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.612s
|13/14
|350k
|11
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.642s
|8/13
|347k
|12
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.655s
|14/14
|351k
|13
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|+0.768s
|13/13
|348k
|14
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.829s
|10/10
|345k
|15
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.831s
|10/10
|344k
|16
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.875s
|9/12
|343k
|17
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.056s
|15/15
|346k
|18
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.315s
|14/16
|350k
|19
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Factory (RS-GP25)
|+1.530s
|11/14
|345k
|20
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|+1.580s
|13/14
|344k
|21
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|+1.739s
|5/11
|337k
|22
|Michele Pirro
|ITA
|Ducati Test Rider (GP25)
|+2.339s
|10/11
|345k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Phillip Island:
Lap tercepat: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 26.492s (2025)
Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 27.765s (2024)
Baris depan Grand Prix Australia tahun lalu yang diisi Jorge Martin, Marc Marquez, dan Maverick Vinales semuanya absen dari ajang 2025 karena cedera.
Juara dunia 2025 Marquez absen setidaknya selama dua putaran berikutnya setelah menjalani operasi cedera ligamen tulang selangka kanannya, yang disebabkan oleh kontak dengan Marco Bezzecchi di Indonesia.
Martin dari Aprilia, yang juga absen di putaran Indonesia setelah menjalani operasi patah tulang selangka yang dialaminya dalam tabrakan di Tikungan 1 dengan rekan setimnya Bezzecchi di Motegi, masih absen.
Vinales dari Tech3 mengundurkan diri setelah kualifikasi di Mandalika karena masalah yang masih berlanjut pada penyembuhan bahunya.
Marquez, Martin, dan Vinales semuanya adalah mantan juara MotoGP Phillip Island, hanya menyisakan Alex Rins (2022) dan Johann Zarco (2023) dengan kemenangan sebelumnya di kelas premier Australia.
Marquez digantikan oleh pembalap penguji Ducati, Michele Pirro, Martin digantikan oleh pembalap penguji Aprilia, Lorenzo Savadori, dan Vinales digantikan oleh pembalap penguji KTM, Pol Espargaro.
Bezzecchi kembali ke Phillip Island tetapi harus menjalani hukuman penalti putaran panjang ganda pada hari Minggu karena menyebabkan insiden lap pembuka yang mengerikan dengan Marquez di Mandalika.
Rookie trackhouse, Ai Ogura, yang mengundurkan diri dari Grand Prix Jepang dan kemudian melewatkan seluruh akhir pekan Mandalika karena rasa sakit akibat cedera pergelangan tangan di Misano, juga berada di trek akhir pekan ini.