LCR Jelaskan Situasi Kontrak Diogo Moreira dengan Tim

Diogo Moreira akan naik dari Moto2 pada tahun 2026 untuk bergabung dengan LCR di MotoGP, menggantikan Somkiat Chantra

HRC mengonfirmasi awal pekan ini bahwa mereka telah mengontrak calon juara Moto2 dan calon pembalap junior terbaik, Diogo Moriera, dengan kontrak berdurasi tiga tahun.

Pebalap Brasil itu akan melakoni debut MotoGP-nya pada 2026 bersama skuad LCR bersama Johann Zarco, meskipun ada rumor bahwa kesepakatan Moreira akan membawanya ke tim pabrikan Honda pada 2027.

Pada hari Jumat di Grand Prix Australia, Cecchinello mengungkapkan belum ada rencana konkret bahwa Moreira tetap bersama LCR pada 2027 - meskipun ia menekankan pentingnya kontinuitas bagi timnya dalam hal kemitraan komersial.

"Sejujurnya, Diogo sudah menandatangani kontrak dengan Honda HRC," ujarnya. "HRC sudah meminta kami untuk mempertahankan Diogo pada tahun 2026. Soal masa depannya, saya belum tahu di mana HRC akan memutuskan untuk menempatkan Diogo.

"Kami juga masih memiliki kontrak dua tahun dengan Johann Zarco, tahun '26 dan '27.

"Sangat penting bagi kami untuk menjaga stabilitas dan melanjutkan filosofi ini.

"Itu sangat penting, tidak hanya dari sudut pandang alur kerja dan sistem kerja kami.

"Tetapi juga untuk menunjukkan kepada para sponsor bahwa kami dapat melanjutkan program dan aktivasi sponsor dengan pembalap yang sama."

Somkiat Chantra
Somkiat Chantra

Pintu tidak tertutup untuk Chantra di masa depan

Moreira akan menjadi pembalap ketiga LCR dalam tiga tahun terakhir di tim yang didukung Idemitsu, dengan Somkiat Chantra menggantikan Takaaki Nakagami musim ini.

Tim tersebut secara khusus disiapkan untuk menampung talenta-talenta top Asia, dan sebelumnya merupakan tempat yang diperuntukkan bagi pemenang gelar Moto2 2024, Ai Ogura, sebelum ia memilih Trackhouse Aprilia.

Musim rookie Chantra cukup sulit, dengan Honda mengabaikan datanya karena kecepatannya yang kurang dibandingkan rekan-rekannya.

Namun Cecchinello yakin Chantra memiliki "potensi" dan mengatakan "jangan pernah berkata tidak untuk bertemu Somkiat" lagi di masa mendatang.

"Tentu saja, Honda dan Dorna sangat tertarik untuk memberikan kesempatan kepada para pembalap dari Asia," tambah pemilik tim tersebut.

"Kenyataannya, mungkin masih terlalu dini untuk memiliki pembalap Asia dengan potensi setinggi langit.

"Somkiat jelas memiliki potensi itu, tetapi kita bisa melihat dia membutuhkan sedikit lebih banyak waktu untuk mempelajari kategori dan motornya.

"Itulah mengapa HRC mungkin memutuskan untuk memindahkannya ke World Superbike, tetapi mereka tidak menutup pintu baginya untuk kembali ke sisi garasi ini.

"Jadi, mari kita berharap untuk memulai dengan baik bersama Diogo dan jangan pernah berkata tidak untuk melihat Somkiat kembali ke garasi kita.

