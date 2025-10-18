MotoGP Australia 2025: Bezzecchi Menangi Sprint Race setelah Drama Burung Camar

Marco Bezzecchi mengatasi kerusakan dari hantaman burung camar mengejar dan mengalahkan sesama pembalap Aprilia, Raul Fernandez, pada Sprint MotoGP Australia 2025.

"Saya menabrak burung besar, sayangnya bagi saya - dan dia," kata Bezzecchi setelah balapan.

Bezzecchi menabrak burung camar saat ia meninggalkan grid untuk memulai warm-up, tubuh camar tersebut tersangkut di aero depan RS-GP milik Bez, membuatnya kehilangan waktu saat start dengan Ferandez menyalipnya di awal balapan.

Pembalap Italia itu berhasil mengejar, tapi ia kembali kehilangan waktu saat hampir menyerempet bagian belakang Fernandez di Lukey Heights.

Tapi kecepatan superior Bezzecchi sulit dibendung, dan setelah menyalip dengan 4 putaran tersisa, ia meraih kemenangan tiga detik atas pebalap Trackhouse tersebut.

Di belakang mereka, pertarungan sengit terjadi untuk memperebutkan posisi ketiga, dengan Pedro Acosta dari KTM berhasil menahan ancaman pembalap tuan rumah Jack Miller dan Fabio di Giannantonio yang sedang memulihkan diri.

Mimpi buruk Bagnaia berlanjut

Saaz Bez terbang tinggi di Sprint Race, Francesco Bagnaia kembali kesulitan dengan finis ke-19, tertinggal 32 detik di belakang Bezzecchi dan hanya finis di depan rekan satu timnya, pembalap pengganti Michele Pirro.

Pada beberapa lap, Bagnaia bahkan lebih lambat 4 detik dari kecepatan. Ia tampak terduduk lemas di kursinya saat kembali ke pitbox Ducati, sementara General Manager Ducati Corse Gigi Dall’Igna menghindari kontak mata.

Bezzecchi akan mendapat hukuman penalti putaran panjang ganda di grand prix hari Minggu, karena menyebabkan kecelakaan dengan Marc Marquez di Mandalika, sementara Francesco Bagnaia dan Brad Binder masing-masing akan menghadapi penalti mundur tiga posisi grid.

MotoGP Australia 2025 - Phillip Island - Hasil Sprint Race Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) 13 Laps 2 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +3.149s 3 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +5.310s 4 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +5.376s 5 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +5.416s 6 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +6.109s 7 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +8.706s 8 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +8.938s 9 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +9.252s 10 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +9.752s 11 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +10.231s 12 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +12.104s 13 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +12.132s 14 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +17.494s 15 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +18.967s 16 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +19.784s 17 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Factory (RS-GP25) +25.185s 18 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* +28.945s 19 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +32.408s 20 Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (GP25) +35.523s Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* DNF Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) DNF

* Rookie

Starter baris depan Grand Prix Australia tahun lalu - Jorge Martin, Marc Marquez dan Maverick Vinales - absen di edisi 2025 karena cedera.

Juara dunia 2025 Marquez absen setidaknya selama dua putaran berikutnya setelah menjalani operasi cedera ligamen tulang selangka kanannya akibat insiden dengan Bezzecchi di Indonesia.

Martin dari Aprilia, yang juga absen di putaran Indonesia setelah menjalani operasi patah tulang selangka yang dialaminya saat bersenggolan di Tikungan 1 dengan Bezzecchi di Motegi, masih absen.

Vinales dari Tech3 mengundurkan diri setelah kualifikasi di Mandalika karena masalah yang masih berlanjut pada bahunya yang sedang dalam masa pemulihan.

Marquez, Martin, dan Vinales semuanya adalah mantan juara MotoGP Phillip Island, hanya menyisakan Alex Rins (2022) dan Johann Zarco (2023) dengan kemenangan kelas premier sebelumnya di Australia.

Marquez digantikan oleh pembalap uji Ducati Michele Pirro, Martin digantikan oleh pembalap uji Aprilia Lorenzo Savadori, dan Vinales digantikan oleh pembalap uji KTM Pol Espargaro.

Rookie Trackhouse Ai Ogura, yang mundur Grand Prix Jepang dan kemudian melewatkan seluruh akhir pekan Mandalika karena rasa sakit akibat cedera pergelangan tangan di Misano, juga berada di trek akhir pekan ini.

