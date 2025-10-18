MotoGP Australia 2025: Bezzecchi Menangi Sprint Race setelah Drama Burung Camar

Hasil Sprint Race MotoGP Australia di Phillip Island, putaran ke-19 dari 22 di musim 2025.

Marco Bezzecchi mengatasi kerusakan dari hantaman burung camar mengejar dan mengalahkan sesama pembalap Aprilia, Raul Fernandez, pada Sprint MotoGP Australia 2025.

"Saya menabrak burung besar, sayangnya bagi saya - dan dia," kata Bezzecchi setelah balapan.

Bezzecchi menabrak burung camar saat ia meninggalkan grid untuk memulai warm-up, tubuh camar tersebut tersangkut di aero depan RS-GP milik Bez, membuatnya kehilangan waktu saat start dengan Ferandez menyalipnya di awal balapan.

Pembalap Italia itu berhasil mengejar, tapi ia kembali kehilangan waktu saat hampir menyerempet bagian belakang Fernandez di Lukey Heights.

Tapi kecepatan superior Bezzecchi sulit dibendung, dan setelah menyalip dengan 4 putaran tersisa, ia meraih kemenangan tiga detik atas pebalap Trackhouse tersebut.

Di belakang mereka, pertarungan sengit terjadi untuk memperebutkan posisi ketiga, dengan Pedro Acosta dari KTM berhasil menahan ancaman pembalap tuan rumah  Jack Miller dan Fabio di Giannantonio yang sedang memulihkan diri.

Mimpi buruk Bagnaia berlanjut

Saaz Bez terbang tinggi di Sprint Race, Francesco Bagnaia kembali kesulitan dengan finis ke-19, tertinggal 32 detik di belakang Bezzecchi dan hanya finis di depan rekan satu timnya, pembalap pengganti Michele Pirro.

Pada beberapa lap, Bagnaia bahkan lebih lambat 4 detik dari kecepatan. Ia tampak terduduk lemas di kursinya saat kembali ke pitbox Ducati, sementara General Manager Ducati Corse Gigi Dall’Igna menghindari kontak mata.

Bezzecchi akan mendapat hukuman penalti putaran panjang ganda di grand prix hari Minggu, karena menyebabkan kecelakaan dengan Marc Marquez di Mandalika, sementara Francesco Bagnaia dan Brad Binder masing-masing akan menghadapi penalti mundur tiga posisi grid.

MotoGP Australia 2025 - Phillip Island - Hasil Sprint Race

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)13 Laps
2Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+3.149s
3Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+5.310s
4Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+5.376s
5Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+5.416s
6Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+6.109s
7Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+8.706s
8Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+8.938s
9Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+9.252s
10Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+9.752s
11Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+10.231s
12Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+12.104s
13Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+12.132s
14Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+17.494s
15Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+18.967s
16Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*+19.784s
17Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP25)+25.185s
18Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*+28.945s
19Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)+32.408s
20Michele PirroITADucati Test Rider (GP25)+35.523s
 Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*DNF
 Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)DNF

* Rookie

Starter baris depan Grand Prix Australia tahun lalu - Jorge Martin, Marc Marquez dan Maverick Vinales - absen di edisi 2025 karena cedera.

Juara dunia 2025 Marquez absen setidaknya selama dua putaran berikutnya setelah menjalani operasi cedera ligamen tulang selangka kanannya akibat insiden dengan Bezzecchi di Indonesia.

Martin dari Aprilia, yang juga absen di putaran Indonesia setelah menjalani operasi patah tulang selangka yang dialaminya saat bersenggolan di Tikungan 1 dengan Bezzecchi di Motegi, masih absen.

Vinales dari Tech3 mengundurkan diri setelah kualifikasi di Mandalika karena masalah yang masih berlanjut pada bahunya yang sedang dalam masa pemulihan.

Marquez, Martin, dan Vinales semuanya adalah mantan juara MotoGP Phillip Island, hanya menyisakan Alex Rins (2022) dan Johann Zarco (2023) dengan kemenangan kelas premier sebelumnya di Australia.

Marquez digantikan oleh pembalap uji Ducati Michele Pirro, Martin digantikan oleh pembalap uji Aprilia Lorenzo Savadori, dan Vinales digantikan oleh pembalap uji KTM Pol Espargaro.

Rookie Trackhouse Ai Ogura, yang mundur Grand Prix Jepang dan kemudian melewatkan seluruh akhir pekan Mandalika karena rasa sakit akibat cedera pergelangan tangan di Misano, juga berada di trek akhir pekan ini.

